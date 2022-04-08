Son dakika: Rusya Kramatorsk kentinde bulunan tren istasyonunu vurdu! 30 ölü, çok sayıda yaralı

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Ukrayna devlet demiryolu şirketi iki Rus roketinin Kramatorsk'taki tren istasyonuna isabet ettiğini ve can kaybına yol açtığını söyledi.



EN AZ 30 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI



Ukrayna Devlet Demiryolları (Ukrzaliznytsia) Müdürü Oleksandr Kamyshin yaptığı açıklamada, Kramatorsk tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıda 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 100 kişinin de yaralandığını bildirdi.



İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ



Ukrayna Savunma Bakanlığı kanlı saldırı sonrası ilk görüntüleri paylaştı. Dehşete düşüren fotoğraflarda istasyonun bahçesi kan gölüne dönmüş halde, çok sayıda insanın cansız bedeni yerlerde.



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Savaştan kaçıp güvenli bir bölgeye gitmek isterken saldırıya uğrayan insanların bavulları ve çantaları da kana bulanmış şekilde alanda görüntülendi.

Ukrayna'nın doğusunda yer alan tren istasyonu sivillerin tahliyesi için kullanılıyor. Söz konusu tren hattı Lavyansk, Kramatorsk ve Lyman gibi şehirler için 'tek çıkış yolu' olarak biliniyor.

SİVİLLER AKIN ETMİŞTİ

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 44 gündür sürüyor. Saldırı riskinin arttığı ve devam ettiği bölgelerde tahliyeler devam ediyor. Dün Donetsk Bölge Valisi Pavlo Kyrylenko'nun sıcak çatışmaların yaşanacağı yönündeki uyarısının ardından halk arasında panik başladı. Kramatorsk'ta siviller, kenti terk etmek için tren garına akın etti.



Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları devam ederken, her iki ülke tarafından da operasyonların son durumuna ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, devam eden saldırılar sırasında ağır kayıplar verdiğini belirterek, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk, Slavyansk, Barvenkovo tren istasyonlarındaki yüksek hassasiyetli havadan fırlatılan füzeler, Donbass'a gelen Ukrayna birliklerinin rezervlerinin silahlarını ve askeri teçhizatını imha etti. Odessa'nın kuzeydoğusunda, Krasnoselka yakınlarındaki Bastion kıyı füze sisteminden gelen yüksek hassasiyetli füzeler, yabancı paralı askerlerin toplanma ve eğitim merkezini yok etti. Rus hava savunması, Staraya Zburyevka yakınlarında 5 insansız hava aracını havada düşürdü. Rus havacılık ve füze birlikleri, 2 komuta noktası, Osa fırlatıcı, 3 MLRS, 9 kale ve Ukrayna askeri teçhizatının yoğunlaştığı 59 alan dahil olmak üzere Ukrayna'nın 81 askeri tesisini vurdu” ifadelerini kullandı.

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UKRAYNA:19 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, savaşın başından bu yana 19 bin Rus askerinin öldürüldüğü belirtilerek, “Savaşta 19 bin Rus askeri öldürüldü. 700 tank, bin 891 zırhlı askeri araç, 333 malzeme sistemi, 55 uçaksavar, 150 uçaksavar helikopter, bin 361 askeri ekipman, 7 bot, 25 özel askeri ekipman imha edildi” denildi.