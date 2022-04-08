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Son dakika: Rusya Kramatorsk kentinde bulunan tren istasyonunu vurdu! 30 ölü, çok sayıda yaralı

#Kramatorsk#Ukrayna Savaşı#RUSYA

Ukrayna devlet demiryolu şirketi, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentinde bulunan tren istasyonunu roketle vurduğunu duyurdu. Sivillerin tahliyesi için kullanılan tren istasyonunda 30 kişinin hayatını kaybettiği, 100 kişinin de yaralandığını bildirildi.

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Ukrayna devlet demiryolu şirketi iki Rus roketinin Kramatorsk'taki tren istasyonuna isabet ettiğini ve can kaybına yol açtığını söyledi.

EN AZ 30 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

Ukrayna Devlet Demiryolları (Ukrzaliznytsia) Müdürü Oleksandr Kamyshin yaptığı açıklamada, Kramatorsk tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıda  30 kişinin hayatını kaybettiğini, 100 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Ukrayna Savunma Bakanlığı kanlı saldırı sonrası ilk görüntüleri paylaştı. Dehşete düşüren fotoğraflarda istasyonun bahçesi kan gölüne dönmüş halde, çok sayıda insanın cansız bedeni yerlerde.

Son dakika: Rusya Kramatorsk kentinde bulunan tren istasyonunu vurdu 30 ölü, çok sayıda yaralı

Savaştan kaçıp güvenli bir bölgeye gitmek isterken saldırıya uğrayan insanların bavulları ve çantaları da kana bulanmış şekilde alanda görüntülendi.
Son dakika: Rusya Kramatorsk kentinde bulunan tren istasyonunu vurdu 30 ölü, çok sayıda yaralı

SİVİLLERİN TAHLİYESİ İÇİN KULLANILIYORDU

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Ukrayna'nın doğusunda yer alan tren istasyonu sivillerin tahliyesi için kullanılıyor.  Söz konusu tren hattı Lavyansk, Kramatorsk ve Lyman gibi şehirler için 'tek çıkış yolu' olarak biliniyor.

Sıcak çatışma uyarısı verilen Donetsk'te halk tren garına akın ettiUkrayna’nın Donetsk bölgesinde sıcak çatışma uyarısının ardından Kramatrosk kentindeki siviller tren garına akın etti.
daha fazla video içinSıcak çatışma uyarısı verilen Donetsk'te halk tren garına akın etti

SİVİLLER AKIN ETMİŞTİ

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 44 gündür sürüyor. Saldırı riskinin arttığı ve devam ettiği bölgelerde tahliyeler devam ediyor. Dün Donetsk Bölge Valisi Pavlo Kyrylenko'nun sıcak çatışmaların yaşanacağı yönündeki uyarısının ardından halk arasında panik başladı. Kramatorsk'ta siviller, kenti terk etmek için tren garına akın etti.

Son dakika: Rusya Kramatorsk kentinde bulunan tren istasyonunu vurdu 30 ölü, çok sayıda yaralı

Kramatorsk tren istasyonundaki sivil kalabalık dün böyle görüntülenmişti...

RUSYA: 81 ASKERİ TESİS VURDUK

Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları devam ederken, her iki ülke tarafından da operasyonların son durumuna ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, devam eden saldırılar sırasında ağır kayıplar verdiğini belirterek, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk, Slavyansk, Barvenkovo tren istasyonlarındaki yüksek hassasiyetli havadan fırlatılan füzeler, Donbass'a gelen Ukrayna birliklerinin rezervlerinin silahlarını ve askeri teçhizatını imha etti. Odessa'nın kuzeydoğusunda, Krasnoselka yakınlarındaki Bastion kıyı füze sisteminden gelen yüksek hassasiyetli füzeler, yabancı paralı askerlerin toplanma ve eğitim merkezini yok etti. Rus hava savunması, Staraya Zburyevka yakınlarında 5 insansız hava aracını havada düşürdü. Rus havacılık ve füze birlikleri, 2 komuta noktası, Osa fırlatıcı, 3 MLRS, 9 kale ve Ukrayna askeri teçhizatının yoğunlaştığı 59 alan dahil olmak üzere Ukrayna'nın 81 askeri tesisini vurdu” ifadelerini kullandı.

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UKRAYNA:19 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, savaşın başından bu yana 19 bin Rus askerinin öldürüldüğü belirtilerek, “Savaşta 19 bin Rus askeri öldürüldü. 700 tank, bin 891 zırhlı askeri araç, 333 malzeme sistemi, 55 uçaksavar, 150 uçaksavar helikopter, bin 361 askeri ekipman, 7 bot, 25 özel askeri ekipman imha edildi” denildi.

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