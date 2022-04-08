Rus vekil Finlandiya'ya tehditler savurdu: NATO'ya katılırsanız ülkenizi yok ederiz

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Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı işgal Avrupa'daki dengeleri tamamen değiştirecek gibi görünüyor.



Rusya'nın saldırısı şimdiye kadar askeri konularda sessizliğini koruyan Finlandiya ve İsveç'i NATO ile ilişkilerini derinleştirmeye itti. NATO'nun yaklaşık 30 bin asker, yüzlerce uçak ve geminin katılımıyla Norveç'te düzenlediği tatbikata katılan iki ülke şimdilerde ittifaka katılıp katılmamayı tartışıyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Finlandiya ve İsveç’in ittifaka dahil olmayı istemeleri durumunda, bu talebin hızlı biçimde gerçekleştirileceğini söylemesi ile gözler kuzey ülkelerine çevrilirken Rusya'nın bu duruma tepkisi gecikmedi

RUS MİLLETVEKİLİ TEHDİT ETTİ: ÜLKENİZİ YOK EDERİZ

Rus milletvekili Vladimir Dzhabarov, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının 'korkunç bir trajedi' olacağını belirterek tehditler savurdu.



Finlandiya'nın NATO'ya katılması durumunda Rusya'nın 'meşru hedefi' olacağını belirten milletvekili 'Finlandiya bu hamlesi ile ülkelerinin yok edilmesini güvence altına alır' dedi.



Rus milletvekili Vladimir Dzhabarov



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Finlandiya'nın Rusya ile yakın ticari ve ekonomik ilişkileri sayesinde uzun yıllardır geliştiğini iddia eden milletvekili Dzhabarov, Finlandiya'nın ülkelerinin yok edilmesi için bir kart imzalayacaklarının pek olası olmadığını belirterek, "Finlandiya bunu kabul ederse büyük bir stratejik hata yapar. Bu karar tüm Finlandiya halkı için büyük bir trajedi olur" dedi.

RUSYA İLE İLİŞKİLERİMİZ GERİ DÖNÜLEMEZ OLARAK DEĞİŞTİ

AB ülkeleri içinde Rusya ile en uzun sınıra (1.340 kilometre) sahip olan Finlandiya Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana askeri olarak tarafsız kaldı. Ancak Rusya'nın savaş kararı ülkenin tarafsızlığını bozdu ve Finlandiya NATO'ya olan desteğini arttırdı.



Finlandiya Başbakanı Sanna Marin

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Ülkenin Başbakanı Sanna Marin bu haftanın başlarında yaptığı açıklamada, Rusya ile ilişkilerinin Ukrayna'ya yönelik saldırıdan sonra geri dönülemez bir şekilde değiştiğini ve güvenin geri kazanılması için çok zaman ve çalışma gerektiğini belirtti.

MAYIS AYININ İLK HAFTASINDA BAŞVURU YAPILACAK İDDİASI

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto NATO kararının önümüzdeki haftalarda netleşeceğini belirtirken, ülkenin en büyük gazetesi Iltalehti mayısın ilk haftasında NATO'ya başvuru yapılacağını iddia etti.