Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Rus vekil Finlandiya'ya tehditler savurdu: NATO'ya katılırsanız ülkenizi yok ederiz

#Finlandiya#Rusya#NATO
Rus vekil Finlandiyaya tehditler savurdu: NATOya katılırsanız ülkenizi yok ederiz

Rus milletvekili Finlandiya'nın mayısın ilk haftasında NATO üyeliğine başvuru yapacağı iddiaları üzerine sert konuştu ve 'Finlandiya bu hamlesi ile ülkelerinin yok edilmesini güvence altına alır' dedi.

Haberin Devamı

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı işgal Avrupa'daki dengeleri tamamen değiştirecek gibi görünüyor.

Rusya'nın saldırısı şimdiye kadar askeri konularda sessizliğini koruyan Finlandiya ve İsveç'i NATO ile ilişkilerini derinleştirmeye itti. NATO'nun yaklaşık 30 bin asker, yüzlerce uçak ve geminin katılımıyla Norveç'te düzenlediği tatbikata katılan iki ülke şimdilerde ittifaka katılıp katılmamayı tartışıyor.

Gözden Kaçmasın

Sürgündeki Rus oligark açıkladı: Putin çıldırdı, yeni hedefi Baltık ülkeleri olacakSürgündeki Rus oligark açıkladı: 'Putin çıldırdı, yeni hedefi Baltık ülkeleri olacak'Haberi görüntüle

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Finlandiya ve İsveç’in ittifaka dahil olmayı istemeleri durumunda, bu talebin hızlı biçimde gerçekleştirileceğini söylemesi ile gözler kuzey ülkelerine çevrilirken Rusya'nın bu duruma tepkisi gecikmedi

RUS MİLLETVEKİLİ TEHDİT ETTİ: ÜLKENİZİ YOK EDERİZ

Rus milletvekili Vladimir Dzhabarov, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının 'korkunç bir trajedi' olacağını belirterek tehditler savurdu.

Finlandiya'nın NATO'ya katılması durumunda Rusya'nın 'meşru hedefi' olacağını belirten milletvekili 'Finlandiya bu hamlesi ile ülkelerinin yok edilmesini güvence altına alır' dedi.

Rus vekil Finlandiyaya tehditler savurdu: NATOya katılırsanız ülkenizi yok ederiz

Rus milletvekili Vladimir Dzhabarov

"TÜM FİNLANDİYA HALKI İÇİN BÜYÜK BİR TRAJEDİ OLUR"

Haberin Devamı

Finlandiya'nın Rusya ile yakın ticari ve ekonomik ilişkileri sayesinde uzun yıllardır geliştiğini iddia eden milletvekili Dzhabarov, Finlandiya'nın ülkelerinin yok edilmesi için bir kart imzalayacaklarının pek olası olmadığını belirterek, "Finlandiya bunu kabul ederse büyük bir stratejik hata yapar. Bu karar tüm Finlandiya halkı için büyük bir trajedi olur" dedi.

RUSYA İLE İLİŞKİLERİMİZ GERİ DÖNÜLEMEZ OLARAK DEĞİŞTİ

AB ülkeleri içinde Rusya ile en uzun sınıra (1.340 kilometre) sahip olan Finlandiya Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana askeri olarak tarafsız kaldı. Ancak Rusya'nın savaş kararı ülkenin tarafsızlığını bozdu ve Finlandiya NATO'ya olan desteğini arttırdı.

Rus vekil Finlandiyaya tehditler savurdu: NATOya katılırsanız ülkenizi yok ederiz

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin

Haberin Devamı

Ülkenin Başbakanı Sanna Marin bu haftanın başlarında yaptığı açıklamada, Rusya ile ilişkilerinin Ukrayna'ya yönelik saldırıdan sonra geri dönülemez bir şekilde değiştiğini ve güvenin geri kazanılması için çok zaman ve çalışma gerektiğini belirtti.

MAYIS AYININ İLK HAFTASINDA BAŞVURU YAPILACAK İDDİASI

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto NATO kararının önümüzdeki haftalarda netleşeceğini belirtirken, ülkenin en büyük gazetesi Iltalehti mayısın ilk haftasında  NATO'ya başvuru yapılacağını iddia etti. 

Gözden Kaçmasın

İngiltereden Putine kızları üzerinden darbe Yaptırımların kapsamı belli olduİngiltere'den Putin'e kızları üzerinden darbe! Yaptırımların kapsamı belli olduHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Ukraynada kanlı saldırı Rusya yalanladı: Biz değil, Ukrayna yaptıUkrayna'da kanlı saldırı! Rusya yalanladı: Biz değil, Ukrayna yaptı!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Finlandiya#Rusya#NATO

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Haftanın dört günü çalışmaya başlayan şirkette neler yaşandı ‘Bugün 1 Nisan mı’

Haftanın dört günü çalışmaya başlayan şirkette neler yaşandı? ‘Bugün 1 Nisan mı?’

#İş Hayatı
Rusya’da değişmeyen 2 numara

Rusya’da değişmeyen 2 numara

#Dmitri Medvedev

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Haftanın dört günü çalışmaya başlayan şirkette neler yaşandı ‘Bugün 1 Nisan mı’

Haftanın dört günü çalışmaya başlayan şirkette neler yaşandı? ‘Bugün 1 Nisan mı?’

#İş Hayatı
Rusya’da değişmeyen 2 numara

Rusya’da değişmeyen 2 numara

#Dmitri Medvedev