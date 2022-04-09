Putin o gün ne diyecek

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TAM bir ay sonra yani 9 Mayıs’ta Rusya, önemli bir yıldönümünü başkent Moskova’daki Kızıl Meydan’da askeri geçit töreni ile kutlayacak. 1945’te İkinci Dünya Savaşı sonunda Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğrattığı 9 Mayıs tarihi, her yıl görkemli bir askeri geçit töreniyle kutlanıyor. Yeni tip silahların sergilenerek NATO’ya gözdağı verilen bu geçit töreni, bu sene Ukrayna’daki savaşın gölgesinde gerçekleştirilecek. O gün bir konuşma yapma yapması beklenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de ne mesaj vereceği, her zamankinden fazla merak ediliyor.

MACRON DA DEĞİNDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, 9 Mayıs tarihine dikkat çekti. Dün yaptığı konuşmada Fransız lider Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı mağlup ettiği bayrama atıfta bulunarak, “9 Mayıs, Rusya için ulusal bir bayram, önemli bir askeri olay ve 9 Mayıs’ın Putin için bir zafer günü olma zorunluluğu neredeyse kesin. Çabalarını Donbas’ta yoğunlaştıracaklar ve önümüzdeki günlerde çok zor sahneleri tecrübe edeceğiz” dedi.

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PARALELLİK KURABİLİR

Fransız haber ajansı AFP, Kiev ‘de direnişi kıramayan Rusya’nın, doğuda Rusçanın daha yaygın konuşulduğu Donbas’a yöneldiğini belirtti. Zengin kömür yatakları ve endüstri altyapısıyla dikkat çeken Donbas bölgesi, şu anda Kremlin’in en önemli hedefi haline gelmiş durumda. AFP, Putin’in Nazilere karşı Sovyet zaferi ile Ukrayna’nın Nazizimden arındırılması arasında paralellikler kurmak isteyeceğini aktardı. Fransız haber ajansına konuşan üst düzey bir Batılı yetkili, “9 Mayıs tarihinin Kremlin için önemli olduğuna inanıyoruz” derken, askeri harekâtı siyasi amaçlara göre uydurmanın cephede felakete yol açabileceğini de ekledi.



ABD: ‘PUTİN KİEV’DEN VAZGEÇTİ’

Kremlin’in bir başka hedefi de, son günlerde artan sivil katliamlardan ötürü aksayan müzakerelere askeri üstünlüğü arttırarak devam etmek. Bu bakımdan 9 Mayıs tarihine kadar Donbas’ın tamamını ele geçiremese de en azından kuşatma altındaki liman kenti Mariupol’un tamamında kontrolü sağlamayı amaçlıyor.



Öte yandan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Putin’in Kiev’den vazgeçtiğini söylerken, Amerikan Genelkurmay Başkanı Mark Milley de savaşın doğuda yoğunlaşmasını beklediğini, bunun uzun süreli olacağını ve nasıl biteceğinin ucunun açık olduğunu kaydetti.

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NAZİ ALMANYASI’NIN RUSLARA TESLİM TARİHİ

m Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Nazi Almanyası’nın kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı tarih olan 9 Mayıs, Sovyetler Birliği tarafından Zafer Günü adıyla bayram olarak kutlanıyordu. Bu kutlama, Rusya Federasyonu tarafından devralındı. Almanya, normalde 8 Mayıs 1945’te akşam vakti resmi olarak teslim olmuş, Berlin’deki Alman Parlamentosu’na (Reichstag) Sovyet bayrağı çekilmişti. Ancak o sırada Moskova saatiyle tarih, 9 Mayıs olduğu için kutlamalar da her yıl o gün düzenleniyor. Kutlamalara, başkent Moskova’daki Kızıl Meydan’da askeri gücün sergilendiği geçit töreni damga vuruyor.

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PESKOV: ÖNEMLİ SAYIDA ASKER KAYBETTİK

m Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında önemli sayıda asker kaybettiğini söyledi. İngiliz Sky News’a verdiği röportajda Peskov, kaç Rus askerinin öldürüldüğüne dair soru üzerine tam bir sayı vermese de “Önemli sayıda asker kaybımız var ve bizim için büyük bir trajedi. Ordumuz bu operasyonu sona erdirmek için elinden geleni yapıyor” dedi. Savaşın başlamasından beri kaç sivilin öldüğü sorulan Peskov, rakamları “teyit edemediklerini” söyledi.