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Defalarca saç ve plaka değiştirdi! Dünyanın konuştuğu kadın Natalya Vovk kimdir?

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#Natalya Vovk#Darya Dugina#RUSYA
Defalarca saç ve plaka değiştirdi Dünyanın konuştuğu kadın Natalya Vovk kimdir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 10:41

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin Rus siyaset bilimci Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina suikastının arkasında olduğunu iddia ettiği isim Natalya Vovk ile ilgili bilinmeyen detaylar ortaya çıktı. Rusya kadının Azov taburu ile bağlantısı olan bir casus olduğunu öne sürerken, Ukrayna bunu reddetti ve çok konuşulacak başka bir iddia ortaya attı.

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CNN International 'Ukrayna işgalinin manevi babası' olarak tanımladığı, Rus siyaset bilimci Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina'nın hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor.

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RUSYA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI, İSİM VERDİ

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)geçtiğimiz günlerde saldırının arkasında Ukrayna gizli servisinin olduğunu iddia etti ve Natalya Vovk isimli Ukraynalı kadının kamera görüntülerini paylaştı.

Defalarca saç ve plaka değiştirdi Dünyanın konuştuğu kadın Natalya Vovk kimdir

RUSYA VE UKRAYNA'DAN FARKLI İDDİALAR

Suikastı geçekleştirdiği iddia edilen Natalya Vovk bir anda dünya gündeminin bir numaralı manşeti haline geldi.

Rusya Vovk'un, Darya Dugina'yı haftalarca takip eden Ukraynalı bir casus olduğunu Azov taburu ile bağlantısı olduğunu öne sürüyor.

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Cinayet ile herhangi bir bağlantıyı reddeden Kiev yönetimi ise Vovk'un kendilerine hizmet ettiğine dair hiçbir kanıt olmadığını ve Moskova'nın açıklamalarının çelişkili olduğunu belirtiyor.

Defalarca saç ve plaka değiştirdi Dünyanın konuştuğu kadın Natalya Vovk kimdir

DÜNYANIN KONUŞTUĞU KADIN KİM?

Peki, Natalya Vovk gerçekte kim ? İşte onun hakkında bildiklerimiz...

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Natalya'nın 1976'da Ukrayna'nın Mariupol şehrinde doğduğunu söylüyor.

Kremlin yanlısı Telegram kanallarında kadının soyadının 'Shaban' olduğu iddia edildi. Facebook'un Rusya'daki karşılığı olan VKontakte'de silinen bir profil söz konusu iddiaları doğrular nitelikte. Sitede en son 2016 yılında aktif görünen Natalya Shaban'a (Vovk) ait bir profil yer alıyor.

RUSYA'YA KIZI İLE GİRDİ, 2 KEZ PLAKA DEĞİŞTİRDİ

FSB biri kız, diğeri erkek 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının suikast öncesi yapacağı gözlem için Rusya'ya kızı Sofia'yı da getirdiğini iddia ediyor.

FSB'nin verdiği bilgiler ve yayınladığı görüntülere göre Vovk, Rusya'ya12 yaşındaki kızıyla birlikte 23 Temmuz tarihinde giriş yaptı.

Defalarca saç ve plaka değiştirdi Dünyanın konuştuğu kadın Natalya Vovk kimdir

Natalya'nın Rusya'ya girişini gösteren kamera kayıtları

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Donetsk Halk Cumhuriyeti plakalı bir Mini Cooper ile sınırı geçen kadın ülkeye girdikten sonra plakasını değiştirdi ve Moskova'ya giderek Dugina ile aynı binada bir daire kiraladı.

Kiraladığı apartman dairesinde Darya Dugina'yı haftalarca gözetlediği iddia edilen kadın, arabanın altına bombayı yerleştirdikten sonra plakasını yeniden değiştirdi ve AB üyesi olan Estonya'ya geçti.

Defalarca saç ve plaka değiştirdi Dünyanın konuştuğu kadın Natalya Vovk kimdir

Plakası iki kez değiştirilen Mini Cooper

TANINMAMAK İÇİN SAÇ RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Dugina'nın yaşadığı apartmanının merdiven boşluğundave arabasının yanında çekilen ve Rusya tarafından yayınlanan görüntülerde Vovk'un tanınmamak için saçını sarıdan siyaha değiştirdiği görülüyor.

Defalarca saç ve plaka değiştirdi Dünyanın konuştuğu kadın Natalya Vovk kimdir

Rusya'nın yayınladığı görüntülere göre Natalya tanınmamak için saç rengini değiştirmiş

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RUSYA KİMLİĞİNİ YAYINLADI, AZOV TABURU ÜYESİ

Rusya'nın ana haber kanalı RIA, Natalya'nın babasının Ukrayna silahlı kuvvetlerinin eski bir üyesi olduğunu iddia ederken, FSB de kadının Azov Taburu üyesi olduğunu kanıtlayan kimliğinin bir fotoğrafını yayınladı.

Defalarca saç ve plaka değiştirdi Dünyanın konuştuğu kadın Natalya Vovk kimdir

Azov Taburu ise yaptığı duyuru ile söz konusu kadının hiçbir zaman birliğe üye olmadığını ve Rusya'nın yalan söylediğini açıkladı.

UKRAYNA'DAN ÇARPICI İDDİA: AYRILIKÇILARLA BAĞLANTILI

Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak ,söz konusu iddiaları 'Moskova'nın kurgusu' olarak reddederken, Ukrayna yanlısı Telegram hesapları, Natalya'nın Andrey Vovk isimli ilk kocasının Donbas'taki ayrılıkçılarla bağlantıları olduğunu öne sürdü.

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Söz konusu adamın Ukrayna'dan ayrılmak için sahte bir referandum düzenlediği, bu nedenle de Natalya'nın Ukrayna'dan çok Rusya'ya sempati duyduğu öne sürülüyor.

Defalarca saç ve plaka değiştirdi Dünyanın konuştuğu kadın Natalya Vovk kimdir

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine dair tartışmalar devam ederken, Moskova'da bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Darya Dugina için dün cenaze töreni düzenlendi.

Törene saldırının asıl hedefi olan, ancak araçta bulunmayan siyaset uzmanı Aleksandr Dugina, Rusya Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Leonid Slutsky, Devlet Duması Başkan Yardımcısı Sergey Neverov, Rus senatör Elena Mizulina, Rus parlamentosu milletvekilleri, Dugina'nın ailesi ve dostları katıldı.

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