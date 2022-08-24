Son dakika... ABD ordusu Suriye'de İran bağlantılı hedefleri vurdu

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ABD ordusu bugün erken saatlerde, Suriye'nin doğusunda İran'ın Devrim Muhafızları tarafından desteklenen milislerin kullandığı bölgeleri hedef alan hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada milislerin Deyr ez Zor'da vurulduğu, saldırının 'gerginlik riskini sınırlamak ve zayiat riskini en aza indirmek için' gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.

ABD Merkez Komutanlığı sözcüsü Albay Joe Buccino yaptığı açıklamada, 'Bugünkü saldırılar ABD personelini korumak ve savunmak için gerekliydi' dedi.

ABD'nin Suriye'de yaklaşık 900 askeri bulunuyor. Bu askerler büyük ölçüde At-Tanf Üssü'nde görev alıyor.

Bucciono açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Başkan Biden'ın talimatıyla, ABD askeri güçleri bugün Suriye'nin Deyrizor kentinde hassas hava saldırıları düzenledi. Bu hassas saldırılar, ABD kuvvetlerini, 15 Ağustos'ta İran destekli gruplar tarafından ABD personeline karşı yapılan saldırılara benzer saldırılara karşı savunmayı ve korumayı amaçlıyor.'

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15 AĞUSTOS SALDIRISINA YANIT

Buccino hava saldırılarının ABD güçlerini hedef alan 15 Ağustos saldırısına yanıt olarak yapıldığını da sözlerine ekledi.

ABD'nin başını çektiği koalisyon, söz konusu saldırının ardından yaptığı açıklamada kimin olduğuna dair bir bilgi paylaşmamıştı.

CNN International haberi 'Biden, geçen hafta ABD askerlerinin bulunduğu üssün yakınındaki saldırıların ardından Suriye'deki İran destekli gruplara karşı hava saldırıları emri verdi' başlığı ile okurlarına duyurdu.

400 SAAT BOYUNCA İZLEDİLER

Haberde Buccino hedeflerin belirlenmesi için 400 saat keşif yapıldığını belirttiğinin altı çizildi.

Bu keşif kapsamında 13 sığınaktan 9'unu bombardımana tutulduğu diğer sığınakların olası sivil kayıpları önlemek için vurulmadığı açıklandı.

İRAN VE SURİYE'DEN AÇIKLAMA YOK

İran ve Suriye cephesinden ise henüz konu ile ilgili bir açıklama gelmiş değil.