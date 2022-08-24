Önce Zelenski sonra ABD uyardı... Ukrayna alarma geçti!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Savaşın ilk gününden itibaren ülkenin başkenti Kiev'i ana hedef olarak belirleyen Rus ordusu haftalarca süren kuşatma ve biri dizi saldırı girişiminin ardından bölgeden çekilmiş ve yönünü ülkenin doğusuna çevirmişti.

Bu kapsamda Rusya bu bölgede bulunan pek çok kenti hedef almış ve 'Donbass'taki son kale' olarak da anılan Lysychansk'ın kontörlünü sağlamıştı.

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Bu gelişmenin ardından savaş Donetsk bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Ukrayn bir yandan direnişe devam ederken bazı bölgelerde de karşı saldırılar düzenliyor.

Özellikle Batı silah yardımı sonrası askeri yeteneği genişleyen Ukryana Kırım'ı hedef alarak savaşı 2014'ten beri Rus işgali altında olan bölgeye taşımıştı.

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Rusya'nın bu saldırılara bugün yanıt vermesi beklemiyor. Zira bugün yani 24 ağustos Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü olması nedeniyle oldukça önemli.

24 Ağustos 1991'de Ukrayna Sovyetler Birliği'nden ayrılmıştı. 24 Ağustos Ukrayna'da Bağımsızlık Günü olarak kutlanıyor.

Bu duruma dikkat çeken Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'nın bağımsızlık günü kutlamalarını kana bulayabileceği konusunda uyardı.

Zelenski'nin uyarısını ABD'nin açıklamaları izledi. ABD’nin Kiev Büyükelçiliği Ukrayna’daki vatandaşlarına çağrı yaparak ülkeden 'hemen' ayrılmaları için güvenlik uyarısı yayınladı.

Güvenlik uyarısında, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil altyapıları vuracağı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'nın sivil altyapısına ve hükümet tesislerine yönelik saldırı başlatma çabalarını hızlandırdığı bilgisine sahip. Ukrayna'daki Rus saldırıları, siviller ve sivil altyapı için sürekli bir tehdit oluşturuyor. ABD Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarını, eğer güvenli ise, özel kara taşımacılığı seçeneklerini kullanarak hemen Ukrayna'dan ayrılmaya çağırıyor.'

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Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhny savaşta ölen asker sayısını açıklamış savaşta 'yaklaşık 9 bin Ukraynalı askerin öldürüldüğünü' söylemişti.

RUSYA KAYIPLARINI AYLARDIR AÇIKLAMIYOR

Rusya ise aylardır askeri kayıpları açıklamaya yanaşmıyor. Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

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Ukrayna başkent Kiev'de ele geçirilen Rus tanklarını sergiliyor... (Fotoğraf: AP)

Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

300'DEN FAZLA SUBAY ÖLDÜRÜLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular 300'den fazla subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.