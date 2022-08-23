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Ukrayna savaşı bitmeden yeni kriz... Devlet televizyonunda vurulacak yerleri tek tek açıkladılar

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#İngiltere
Ukrayna savaşı bitmeden yeni kriz... Devlet televizyonunda vurulacak yerleri tek tek açıkladılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 14:23

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ediyor. Dünya savaşın yayılması ihtimaline karşı diken üzerinde beklerken Rus devlet televizyonundan uyarı gibi bir yayın yapıldı. Kremlin güdümündeki kanal İngiltere'nin savaşa dahil olması durumunda hedef olacak yerleri tek tek açıkladı.

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Batı ile Rusya, Ukrayna'daki savaş nedeniyle tarihinin en gergin dönemini yaşıyor.

Savaş Ukrayna'nın doğu bölgelerinde can almaya devam ederken İngiltere'den çok konuşulacak bir uyarı gelmiş, İngiliz ordusunun en kıdemli subaylardan biri olarak gösterilen Paul Carney, birliklere 'Rusya ile savaşa hazır olun' uyarısında bulunmuştu.

Bu uyarının üzerinden 24 saat geçmeden Rusya'dan çok sert bir hamle geldi.

Kremin güdümündeki devlet televizyonunda İngiltere'nin savaşa dahil olması ülkede hangi hedeflerin vurulacağına dair bir yayın yapıldı.

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Newsweek'te yer alan habere göre, Rus gazeteci Igor Korotchenko olası bir savaşta vurulacak İngiliz hedeflerini canlı yayında açıkladı.

Rus gazeteci böyle bir senaryoda Rusya'nın hipersonik füzeler ile çok sayıda devlet binasına ev sahipliği yapması nedeniyle Birleşik Krallık hükûmetinin merkezi olarak anılan Whitehall'u ve İngiliz ordusunun merkezlerini hedef alabileceğini belirtti.

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Korotchenko, 'Rusya, İngiltere ile savaş istemiyor. Ancak İngiliz askerleri Ukrayna'ya gelir ve Rus silahlı kuvvetlerine karşı savaşa girerse, olası her türlü eyleme başvurma hakkımızı saklı tutarız' dedi.

'202 SANİYEDE HARİTADAN SİLİNİYORLAR'

Daha önce canlı yayında Moskova'nın nükleer saldırı haritasını yayınlayan Rus gazeteciler böyle bir durumda Londra, Paris ve Berlin'in 202 saniye içerisinde haritan silineceğini açıklamıştı.

Ukrayna savaşı bitmeden yeni kriz... Devlet televizyonunda vurulacak yerleri tek tek açıkladılar

Rusya, geçtiğimiz günlerde konvansiyonel veya nükleer bir savaş başlığı taşıyabilen Zirkon hipersonik füzesinden yeni görüntüler paylaşmıştı. Söz konusu silahlar Rusya'nın son nesil teknolojisinin amiral gemisi olarak lanse ediliyor.

Rus gazeteciler böyle bir saldırının gerçekleşmesi durumunda hedef alınan kentlerde hayatta kalan kimsenin olmayacağının da altını çizmişti.

Geçtiğimiz dönemde İngiliz ordusunun komutanı General Sir Patrick Sanders İngiliz askerlere 'Avrupa'da savaşmaya hazır olun' mesajı vermişti.

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Sanders, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 'yeni bir güvensizlik çağına' yol açtığının altını çizdiği açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

'Artık müttefiklerimizle birlikte savaşabilecek ve savaşta Rusya'yı yenebilecek bir Ordu oluşturmak için bir zorunluluk var.'

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DENİZAŞIRI OPERASYON SÖZÜ

Daha önce Kuzey İrlanda, Kosova, Irak ve Afganistan'daki operasyonlarda komutanlık yapan 56 yaşındaki Sanders, 'Orduyu bir kez daha Avrupa'da savaşmaya hazırlaması gereken nesiliz' demişti.

İngiliz komutan Orduyu modernize etme planlarını hızlandırma ve krizlere daha hızlı yanıt vermek adına denizaşırı ülkelere daha sık konuşlanma sözü de verdi.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#İngiltere

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