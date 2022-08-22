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Rus siyaset bilimcisi Alexander Dugin'in kızına suikast... Saldırının arkasındaki ismi açıkladılar

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#Alexander Dugin#Rusya#Dünya
Rus siyaset bilimcisi Alexander Duginin kızına suikast... Saldırının arkasındaki ismi açıkladılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 08:00

Rusya'da Putin ile yakınlığıyla tanınan siyaset bilimci Alexander Dugin'in kızının öldürülmesinin yankıları sürüyor. Suikastın üzerinden 48 saat geçmeden eski Rus vekil saldırının arkasındaki ismi açıkladı.

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Rusya günlerdir Moskova bölgesinde meydana gelen suikastı konuşuyor.

Rus siyaset bilimci Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina'nın Cumartesi gecesi seyahat ettiği otomobilin Moskova bölgesinde patlaması sonucu hayatını kaybetti.

'Ukrayna işgalinin manevi babası' olarak tanımlanan Dugin'in araçta olmadığı ancak aracın ona ait olduğunu bilgisi akıllara suikast ihtimalini getirdi.

Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklama ile kaza ihtimali ortadan kalkmıştı.

Rus siyaset bilimcisi Alexander Duginin kızına suikast... Saldırının arkasındaki ismi açıkladılar

Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Soruşturmaya göre, 20 Ağustos günü saat 21:00 sularında Moskova’nın Bolshie Vyazyomy kasabası yakınlarında, otomobile yerleştirilmiş bir patlayıcı infilak etti ve ardından araba alev aldı. Aracı kullanan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen kadının gazeteci ve siyaset bilimci Darya Dugin olduğu belirlendi.'

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SALDIRININ ARKASINDAKİ İSMİ AÇIKLADI

Suikasttan saatler sonra eski Rus vekilden gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. İlya Ponomaryov saldırının arkasındaki ismi açıkladı.

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Ponomaryov, 'Bu eylem (Dugina'nın öldürülmesi), Ulusal Cumhuriyet Ordusu tarafından gerçekleştirildi' dedi.

Ukrayna medya kuruluşu Pravda ise Ulusal Cumhuriyet Ordusu'nun manifestosunu yayınladı.

Manifesto, 'Rusya halklarının savaş çığırtkanlarını, soyguncularını ve zalimlerini yasadışı ilan ettiğini' belirtiyor.

Rus siyaset bilimcisi Alexander Duginin kızına suikast... Saldırının arkasındaki ismi açıkladılar

UKRAYNA'DAN İLK AÇIKLAMA

Ukrayna’da yayın yapan bir televizyon programında, suikast ile ilgili açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanı Mihaylo Poldolyak, Ukrayna’nın Darya Dugin’in ölümüyle herhangi bir bağlantısı olmadığını söylemişti.

Dugin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin mimarı ya da 'manevi babası' olarak gösteriliyor.

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Aşırı sağcı bir Rus yazar ve ideolog olan Dugin'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu iddia ediliyor ve sıklıkla 'Putin'in Beyni' olarak tanımlanıyor.

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