Çin yine şaşırttı! Koronavirüs testi olup pozitif çıkanlara 1500 Dolar ödül

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Çin devlet medyası The Beijing News'e göre, şehir hükümeti bu yeni planı ile semptom gösterdiğinde Kovid-19 testi yaptırmak için öne çıkanları ödüllendirecek ve bu sayede halkı test olmaya teşvik edecek.



SADECE KENDİ ÖNE ÇIKANLAR ÖDÜLLENDİRİLECEK

Harbin hükümet sadece kendi istekleri ile test yaptırmak isteyenleri ödüllendirmek istiyor. Şehir çapında yayınlanan bildiride şu ifadeler yer aldı;

"Vatandaşlarımıza pozitif vakalarının nerede ortaya çıktığına dair bilgileri not etmelerini tavsiye ediyoruz. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, yorgunluk, koku veya tat kaybı, kas ağrıları veya ishal gibi koronavirüs semptomları gösteriyorsanız kendi kendinize ilaç almayın, maske takın ve en yakın sağlık kuruluşuna gidin. Görüşmenizde bize nereye seyahat ettiğinizi ve kimlerle temas kurduğunuzu mutlaka söyleyin.

TESTİ POZİTİF ÇIKANLARA 1500 DOLAR

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Semptomları hissettikten sonra kendi isteğiyle öne çıkan, yetkili bir sağlık kurumunda test yaptırıp Kovid testi pozitif çıkan herkes 10.000 Çin Yuanı (Yaklaşık 1500 Dolar) ile ödüllendirilecektir."

BİR HAFTADIR GÜNLÜK VAKA SAYISI 10'UN ALTINDA

Açıklanan yeni karar ilk başta astronomik bir miktar gibi görünse de, Harbin'de geçen hafta boyunca günlük 10'dan az vaka tespit edildi. Dün şehirde sadece 7 koronavirüs vakası bildirildi.

Sıfır Kovid politikası izleyen Çin'de bildirilen vaka sayıları, sürekli olarak düşük olsa da resmi hesaplamalarda asemptomatik olan hastalar yer almıyor.

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AGRESİF YÖNTEMLER TEPKİ ÇEKİYOR, HALK TEST VE KARANTİNALARDAN KAÇIYOR

Ülke çapında katı tedbirler devam ederken, Nisan ayında güneybatı Yunnan eyaletindeki agresif toplu test önlemleri ve 72 saat boyunca şehir çapında acil karantinalar yerel halk tarafından tepki ile karşılanmıştı.

Kısıtlama kararlarından bunalan, karantina ya da testten kaçmaya çalışan insanların görüntüleri dünya basınında da sosyal medyada da sık sık konuşuluyor

Daha yakın zamanlarda, yaklaşık 30.000 kişi, pozitif bir Kovid vakası tespit edildikten sonra Şanghay'ın Disneyland'ında mahsur kaldı. İçerideki her ziyaretçi ve çalışan test edilene kadar bölgeden ayrılamadı.

VAKA SAYISI 1.060

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Çin şu anda İç Moğolistan'daki düzinelerce vakanın patlak vermesinin yanı sıra Pekin ve Şanghay'daki yeni dalgaları bastırmaya çalışıyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'na göre, 5 Aralık'ta 31 ilde 61 vaka tespit edilerek ülkedeki aktif vaka sayısı 1.060'a ulaştı.