Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı! Korkutan açıklama: Artık çok geç...
DELTA'DAN ÇOK DAHA HIZLI YAYILIYOR
Türün bulaşıcılığı ve aşılara karşı ne kadar dirençli olabileceği konusunda hala belirsizlik olsa da, bilim insanları Omicron'un şu anda baskın olan Delta'dan çok daha hızlı yayıldığına dair artan kanıtlar olduğunu belirttiler.
"İthal edilen ilk vakalar çok önemli, bunları tespit etmek ve bulundukları yerde izole etmek gerekir. Ancak biz bu şansı kaçırdık, Omicron dalgasının seyrinde önemli bir fark yaratmak için artık çok geç.
TÜM DÜNYADA DELTA'NIN YERİNİ ALABİLİR
Woolhouse, Omicron varyantının "yüksek derecede bulaşıcı" olduğuna dikkat çekerek "İlk işaretlere göre varyant Güney Afrika'daki gibi İngiltere'de de oldukça hızlı yayılıyor. Bu eğilimler devam ederse, Omicron tüm dünyada deltanın yerini tamamen alabilir." ifadelerini kullandı.
KESİN SONUÇLAR İÇİN ÇOK ERKEN
Omicron'un neden olduğu Kovid-19 hastalığının daha hafif olabileceğini gösteren bazı kanıtlar ortaya çıkmış olsa da, uzmanlar kesin sonuçlar çıkarmak için henüz çok erken olduğu konusunda uyardı.
İSKOÇYA :POPÜLER OLMAYAN KARARLAR ALMAYA HAZIRLANIYORUZ
İskoçya başbakanı Nicola Sturgeon, “Popüler olmayan kararlar” almaya hazır olduğu konusunda uyardı ve harekete geçmek için beklemenin “çok geç” olabileceğini belirtti.
GÜNEY AFRİKA'DA GÖRÜLEN NEREDEYSE TÜM VAKALAR OMİCRON
Afrika Sağlık Araştırma Enstitüsü müdürü Profesör Willem Hanekom, "Virüs Güney Afrika'da olağanüstü hızlı yayılıyor. Vakalardaki artış son üç dalgada olduğundan çok daha dik, bu yüzden Omicron çok kolay yayılabilir ve şu anda Güney Afrika'da gördüğümüz neredeyse tüm vakalar omicron.
ABD'DE 16 EYALETTE GÖRÜLDÜ
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri başkanı Dr Rochelle Walensky, Omicron varyantının şimdiye kadar en az 16 ABD eyaletinde tespit edildiğini ve vaka sayısının yükselmesinin muhtemel olduğunu açıkladı