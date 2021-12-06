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Dünya
Haber Giriş: 06 Aralık 2021 - 10:32 | 

Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı! Korkutan açıklama: Artık çok geç...

Dünya genelinde hızla yayılan Omicron varyantı gizemini koruyor. Bilim insanları virüsün olası etkilerini, ilaç ve aşılara direncini ve bulaşma gücünü araştırırken Güney Afrika'daki vakaların neredeyse tamamının Omicron olduğu açıklandı.İngiltere'den gelen son haberlerse tedirginlik yarattı...

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Koronavirüs salgınında 4. dalga ile pençeleşen Avrupa şimdilerde de Omicron varyantı için alarma geçmiş durumda.
2YÜZDE 50 ARTIŞ

YÜZDE 50 ARTIŞ

İngiltere'de Omicron varyant vaka sayıları bir günde yüzde 50'den fazla arttı.
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İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, teyit edilen Omicron vaka sayısının 24 saat içinde 86 artarak 246'ya yükseldiğini doğruladı.
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Ajanstan yapılan açıklamada teyit edilen vakaların dışında tespit edilemeyen yüzlerce vakanın sokaklarda dolaşıyor olduğuna dikkat çekildi.
5DELTADAN ÇOK DAHA HIZLI YAYILIYOR

DELTA'DAN ÇOK DAHA HIZLI YAYILIYOR

Türün bulaşıcılığı ve aşılara karşı ne kadar dirençli olabileceği konusunda hala belirsizlik olsa da, bilim insanları Omicron'un şu anda baskın olan Delta'dan çok daha hızlı yayıldığına dair artan kanıtlar olduğunu belirttiler.
6KORKUTAN AÇIKLAMA: ARTIK ÇOK GEÇ

KORKUTAN AÇIKLAMA: ARTIK ÇOK GEÇ

İngiltere'de hükümet bilim danışmanı Profesör Mark Woolhouse, İngiltere'nin Omicron varyantının yayılmasını durdurmak için "çok geç" kaldığını açıkladı ve şunları söyledi;
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"İthal edilen ilk vakalar çok önemli, bunları tespit etmek ve bulundukları yerde izole etmek gerekir. Ancak biz bu şansı kaçırdık, Omicron dalgasının seyrinde önemli bir fark yaratmak için artık çok geç.
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Varyant şu anda zaten hızla yayılmaya başladı. Birleşik Krallık'taki mutlak vaka sayısının yüzlerce olduğundan şüpheleniyorum"
9TÜM DÜNYADA DELTANIN YERİNİ ALABİLİR

TÜM DÜNYADA DELTA'NIN YERİNİ ALABİLİR

Woolhouse, Omicron varyantının "yüksek derecede bulaşıcı" olduğuna dikkat çekerek "İlk işaretlere göre varyant Güney Afrika'daki gibi İngiltere'de de oldukça hızlı yayılıyor. Bu eğilimler devam ederse, Omicron tüm dünyada deltanın yerini tamamen alabilir." ifadelerini kullandı.
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Güney Afrikalı bir sağlık araştırmacısı, Omicron'un yüksek oranda bulaşıcı olduğunu, ancak tipik olarak "daha hafif" hastalıkla sonuçlandığını öne sürmüştü.
11KESİN SONUÇLAR İÇİN ÇOK ERKEN

KESİN SONUÇLAR İÇİN ÇOK ERKEN

Omicron'un neden olduğu Kovid-19 hastalığının daha hafif olabileceğini gösteren bazı kanıtlar ortaya çıkmış olsa da, uzmanlar kesin sonuçlar çıkarmak için henüz çok erken olduğu konusunda uyardı.
12İNGİLTEREDE PEŞ PEŞE ÖNLEMLER

İNGİLTERE'DE PEŞ PEŞE ÖNLEMLER

Varyant ilk olarak 27 Kasım'da İngiltere'de onaylandı . Hafta sonu, İngiltere'ye giriş yapanlar için seyahat kısıtlamalarının sıkılaştırılacağı ve kalkış öncesi testlerin zorunlu hale geleceği açıklandı.
13İSKOÇYA :POPÜLER OLMAYAN KARARLAR ALMAYA HAZIRLANIYORUZ

İSKOÇYA :POPÜLER OLMAYAN KARARLAR ALMAYA HAZIRLANIYORUZ

İskoçya başbakanı Nicola Sturgeon, “Popüler olmayan kararlar” almaya hazır olduğu konusunda uyardı ve harekete geçmek için beklemenin “çok geç” olabileceğini belirtti.
14GÜNEY AFRİKADA GÖRÜLEN NEREDEYSE TÜM VAKALAR OMİCRON

GÜNEY AFRİKA'DA GÖRÜLEN NEREDEYSE TÜM VAKALAR OMİCRON

Afrika Sağlık Araştırma Enstitüsü müdürü Profesör Willem Hanekom, "Virüs Güney Afrika'da olağanüstü hızlı yayılıyor. Vakalardaki artış son üç dalgada olduğundan çok daha dik, bu yüzden Omicron çok kolay yayılabilir ve şu anda Güney Afrika'da gördüğümüz neredeyse tüm vakalar omicron.
15ABDDE 16 EYALETTE GÖRÜLDÜ

ABD'DE 16 EYALETTE GÖRÜLDÜ

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri başkanı Dr Rochelle Walensky, Omicron varyantının şimdiye kadar en az 16 ABD eyaletinde tespit edildiğini ve vaka sayısının yükselmesinin muhtemel olduğunu açıkladı
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Tayland ilk Omicron varyantı vakasını tespit etti.Bir sağlık yetkilisi yaptığı açıklamada, geçen ayın sonlarında İspanya'dan ülkeye seyahat eden bir ABD vatandaşında ilk Omicron koronavirüs varyantı vakasının tespit edildiğini açıkladı.
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