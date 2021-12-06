Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı! Korkutan açıklama: Artık çok geç...

DELTA'DAN ÇOK DAHA HIZLI YAYILIYOR

Türün bulaşıcılığı ve aşılara karşı ne kadar dirençli olabileceği konusunda hala belirsizlik olsa da, bilim insanları Omicron'un şu anda baskın olan Delta'dan çok daha hızlı yayıldığına dair artan kanıtlar olduğunu belirttiler.