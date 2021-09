Son dakika: Çinli aktivistten ezber bozan koronavirüs iddiası!

Haberin Devamı

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan ve 5 milyona yakın cana mal olan Koronavirüs ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde görüldü.

Gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam eden virüsü yenmek için çalışmalar sürüyor. Ancak virüsün nereden ve nasıl ortaya çıktığı sorusu hala cevap bekliyor.

Bu konuda pek çok iddia ve teori ortaya atılsa da virüsün Wuhan'daki laboratuvardan sızdığı iddiası son günlerin en çok konuşulan konusu.

Bu iddiayı doğrulayan net bir kanıt bulunmasa da Çin'in koronavirüsün varlığını dünyadan sakladığı ihtimali gün geçtikçe güçleniyor.

Aktivist Wei Jingsheng'in açıklamaları bu iddiayı bir kez daha gündeme taşıdı. İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Wuhan'daki Covid salgını ortaya çıkmadan haftalar önce ABD istihbaratına konu ile ilgili uyarılarda bulunduğunu iddia etti.

What Really Happened in Wuhan adlı kitaptan uyarlanan yeni belgesele göre, Jingsheng'in bu konuda bir politikacı ile de konuştu. Jingsheng, 'bu kişilerin Trump ile bağlantısı vardı' dedi.

Jingsheng 'Ancak bu politikacının adını burada anmamı isteyip etmediğinden emin değilim' sözleri ile bu kişinin kimliğini açıklamaya yanaşmadı.

Verdiği bilgilerin ciddiye alınmadığı intibasına kapıldığını belirten Jingsheng, 'Onları ikna etmek için sürekli yeni detaylar paylaştım' dedi.

Resmi olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen kovid-19, DSÖ tarafından tarihler 11 Mart'ı gösterdiğinde pandemi ilan edilmişti.

ÇİN'İN KORONA BELGELERİNDEKİ ŞOKE EDEN İFADELER

Geçtiğimiz aylarda ise Çin'in 'Koronavirüs belgeleri' ABD'li yetkililer tarafından ele geçirilmiş ve Çin'in sır gibi sakladığı proje deşifre olmuştu.

ABD basınında geniş yer bulan söz konusu belgelere göre, Çinli bilim adamları son altı yıldır koronavirüs dahil biyolojik ve genetik silahlar üzerinde araştırmalar yürütüyor.

Aynı belgelere göre, 2015'ten beri SARS koronavirüslerinin askeri potansiyelini değerlendiren Peki yönetimi bu projeyi olası bir 'Üçüncü Dünya Savaşı' senaryosu için hazır tutuyor.

Söz konusu belgelerde bu proje bir savaş durumunda 'zaferin temel silahı' olarak adlandırılıyor ve detaylı incelemeler sunuyor. Belgelerde Üçüncü Dünya Savaşı'nın beklenenin aksine kimyasal ve nükleer silahlar ile değil, biyolojik silahlar ile yapılacağı tezi yer alıyor.