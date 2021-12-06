Oxford aşısının mucidinden korkutan sözler: Bir sonraki salgın Kovid'den daha ölümcül olacak

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İki yıla yakındır koronavirüs salgınının pençesinde olan dünya, kasım ayının son günlerinde ortaya çıkan ve bünyesinde çok fazla sayıda mutasyon barındırdığı için 'süper varyant' adıyla anılmaya başlayan Omicron varyantı nedeniyle bir kez kez daha alarm durumunda. Tüm dünya gevşetilen koronavirüs salgın önlemlerini tekrar sıkılaştırmaya ve aşıyla ilgili daha sert kararlar almaya başlarken bilim insanları da hem bu varyant hem de gelecekte karşılaşabileceğimiz salgınlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ortaklığıyla geliştirilen aşının mucidi bu aşı çalışmasını yürüten 300 kişilik ekibin başı da olan aşı uzmanı Prof. Sarah Gilbert koronavirüs salgını, Omicron varyantı ve gelecekte bizi bekleyen yeni salgınlarla ilgili kritik uyarılarda bulundu.

Gelecekte yaşayabileceğimiz salgınların şu an içinde bulunduğumuz Kovid krizinden çok daha ölümcül olabileceğini belirten Sarah Gilbert, salgın hazırlıkları için daha fazla fon ayrılması gerektiğinin altını çizerek bu yapılmazsa bugün geldiğimiz noktanın ve kaydedilen ilerlemenin kaybedileceğini belirtti.

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Gilbert, hali hazırda kullanılan kovid-19 aşılarının Omicron varyantı karşısında daha etkisiz kalacağı konusunda da uyarıda bulunurken bu varyant hakkında daha fazla bilgi edinene kadar herkesin çok daha tedbirli davranması gerektiğini söylüyor.

"Bu bir virüsün hayatlarımızı tehdit edeceği ve yaşam koşullarımızı değiştireceği son durum olmayacak. Gerçek şu ki bir sonraki çok daha bulaşıcı ya da çok daha öldürücü ve hatta ikisi birden olabilir." diyerek dünyayı uyaran Prof. Gilbert "Başımızdan geçenlerin yeniden yaşanmasına izin veremeyiz. Var olan ekonomik kayıpların gelecekteki salgınları için yapılması gereken hazırlığa zarar vermesi çok kötü olur." sözlerini kullandı.

Omicron varyantındaki diken proteinlerinin bu varyantı daha bulaşıcı hale getiren mutasyonlara sahip olduğunu belirten bilim insanı bunun aşı yoluyla ya da geçirilmiş enfeksiyonlar sayesinde kazanılan antikorları etkisizleştirebileceği ihtimalinin olduğunu söyleyen Gilbert, varyantla ilgili bilgilerimiz artana kadar tedbirli olmanın ve Omicron'un yayılımını durdurmanın önemini vurguladı.

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Öte yandan Omicron'un bulaşıcılığının ve enfekte etme oranının fazla olmasının Omicron'un hastalığı daha ağır geçirme ya da ölüm riskini mutlaka artıracağı anlamına gelmediğini söyleyen Gilbert aşı konusunda hızlı bir şekilde harekete geçilmesinin yayılımı ve riskleri azaltacağını da hatırlattı.