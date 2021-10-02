Çin ateşle oynuyor! Tayvan hava sahasına 38 savaş uçağıyla girdi

Haberin Devamı

Çin, son birkaç yıldır kendi topraklarının bir parçası olduğunu iddia ettiği Tayvan'a sık sık uçaklar gönderiyor ve bölgede yapılan tatbikatların sayısını artırıyor. Tayvan hava sahasının Çin tarafından sıkça ihlal edilmesinden şikayetçi. İki ülke arasındaki çekişme son zamanlarda şiddetini artırıyor.



Geçtiğimiz Haziran ayında ABD'nin güdümlü füze taşıyan muhrip gemisini Tayvan Boğazı'ndan geçirmesi Çin ile ABD arasında krize neden olmuştu. Bugün gelen yeni bir haber bölgedeki gerilimi zirveye taşıyacağa benziyor.



Çin ulusal bayramlarını kutlamak için 38 adet Çin askeri jetini Tayvan'ın hava sahasına gönderdi.

TAYVAN FÜZE SİSTEMLERİNİ KONUŞLANDIRDI

Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, ilk önce Çin'e ait 25 askeri uçağın hava sahalarına girdiği daha sonra da 13 bombardıman uçağıyla hava sahalarının ihlal edildiği belirtildi. Bakanlık ayrıca Çin'e ait uçaklarının izlenmesi için uçak gönderdiği ve füze sistemlerinin konuşlandırdığını açıkladı.

ÇİN'DEN AÇIKLAMA YOK

Haberin Devamı

Bakanlık tarafından yayınlanan bir haritaya göre, Çin uçaklarının ilk partisi Pratas Adalarına yakın bir bölgede uçtu. İkinci grup, Pasifik'i Güney Çin Denizi'ne bağlayan önemli bir su yolu olan Bashi Kanalı'na uçtu.

Çin, son güç gösterisi hakkında henüz yorum yapmadı.

ÇİN TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişimin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından, 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası konumu belirsiz hale gelmişti.

Tayvan'ın Çin'in toprağı olduğunu savunan Pekin, Tayvan Boğazı'nı da kendi karasuları içinde kabul ediyor.