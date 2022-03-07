Bolşoy müzik direktörü dünyayı şaşkına çevirdi: ‘İmkânsız’ diyerek istifa etti!

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Bolşoy Balesi’nin müzikal direktörü ve aynı zamanda bir orkestra şefi olan dünyaca ünlü sanatçı Tugan Sokhiev, kendisine Rusya’nın işgaliyle ilgili bir karar vermesi ve bu konudaki görüşlerini açıklaması konusunda yapılan baskılardan sonra istifa kararı verdi.

Sokhiev, Rus işgalini ve yaşanan savaşı ‘lanetlemesi’ istenince bu konuda hiçbir açıklama yapmadan ve görevden alınmasına fırsat vermeden istifa kararını sundu. Tugan Sokhiev’in “Sevgili Rusya’m ve sevgili Fransız müzisyen arkadaşlarım arasından seçim yapamam” diyerek istifa kararını duyrudu.

Ünlü sanatçı istifasının acil olarak işleme konulmasını talep ederken hem Moskova tiyatrosundaki hem de Fransa’nın Toulouse Ulusal Orkestra şefi olarak sürdürdüğü görevlerinden ayrıldığını açıkladı.

Tugan Sokhiev’in 2016 yılında Fransa’da orkestra şefi olarak görev yaparken çekilmiş bir fotoğrafı

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Tugan Sokhiev, Bolşoy’daki görevine 2014 yılında atanmış ve 2013 yılında, Sergei Filin başkanlığı devam ederken gerçekleşen kimyasal gaz saldırısında zedelenen kurumsal imajı düzelteceği düşünülmüştü.

Tugan Sokhiev de tıpkı, geçen hafta Münih Flarmoni Orkestrası’ndaki görevinden alınan yıldız orkestra şefi Valery Gergiev gibi Kuzey Osetyalı. Kremlin’e bağlılığıyla tanınan ve bu yüzden işinden olan ünlü şef, Sokhiev’in hocasıydı. Üstelik Valery Gergiev’in tahtını Sokhiev’e devretmek istediği konuşuluyordu.

Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yapan sanatçı birçok insanın kendisinden Rusya’nın ukrayna’daki hamleleri konusunda pozisyonunu açıklamasını istediğini bildiğini söyleyerek “Bir taraf seçmem imkânsız” sözlerini kullandı.

Ünlü müzisyen istifa açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı

Fransa ve Rusya tarafından ortak olarak düzenlenmesi düşünülen müzik festivaliyle ilgili olarak Toulouse orkestrası yetkililerinden ikaz aldığını ve “Barış” için saf tutmaya zorlandığını söyleyen Sokhiev, bunu yapmayı reddetti.

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2008 yılından beri Fransız orkestrasının da şefliğini sürdüren müzisyen Rusya’yı destekliyor mu yoksa bu savaşa karşı mı geliyor açıklamazken sadece şu sözleri sarf etti:

“Hayatım boyunca bu tür anlaşmazlıkları asla desteklemedim ve bunlara her zaman karşı olmaya devam edeceğim.”

Göreve Bolşoy'un imajını düzeltsin diye getirilmişti

İPTAL KÜLTÜRÜNÜ SUÇLADI

Rus müziğinin tehlike altında olduğunu ve müzisyenlerin ‘iptal kültürünün’ kurbanı haline geldiğini söyleyen sanatçı “Bir süre sonra da Tchaikovsky, Stravinsky, Shostakovich ve Beethoven, Brahms, Debussy arasında seçim yapmam istenecek.” diyerek duruma tepkisini açıkladı.

Bolşoy’un genel direktörü Vladimir Urin Tass haber ajansına yaptığı açıklamada karardan duyduğu üzüntüyü aktararak “Onun Bolşoy’dan ayrılması bizim için büyük problem olacak. Bundan sonra neler yaşanacağını kestirmek zor.” dedi.

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Tugan Sokhiev, geçen haftadan beri devam eden kültür sanat dünyasındaki görevden alınma/istifaların son halkası oldu. Savaşın başlamasıyla birlikte ünlü şey Valery Gergiev Münih Flarmoni Orkestrası’ndaki görevinde alınmış, birkaç gün önce de ünlü Rus soprano Anna Netrebko, New York Metropolitan Operası’ndaki görevinden el çektirilmişti.