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Putin'in arkadaşı ünlü orkestra şefine 24 saat süre! 'Putin'i kına yoksa kovulursun'

#Valery Gergiev#RUSYA#Ukrayna
Putinin arkadaşı ünlü orkestra şefine 24 saat süre Putini kına yoksa kovulursun

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dostu ve destekçisi olduğu bilinen dünyaca ünlü orkestra şefi Valery Gergiev'e Putin'in saldırısını kınaması için 24 saat süre verildi. Ünlü şef kınama bildirisi yayınlamazsa Münih Filarmoni Orkestrası şefliğinden kovulacak.

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Putin'in eski bir dostu ve destekçisi olan 68 yaşındaki dünyaca ünlü orkestra şefi Valery Gergiev, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası Münih Filarmoni Orkestrası'ndaki işini kaybetmek üzere.

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24 SAAT SÜRE VERDİLER! PUTİN'İ KINA YOKSA KOVULURSUN

Münih belediye başkanı Dieter Reiter, ünlü şef Gergiev'e Rus işgalini alenen kınaması için 24 saat süre verdi. Gergiev bu karara uymazsa, Münih Filarmoni Orkestrası şefliğinden kovulacak.

Gergiev, son günlerde gerçekleştirmesi gereken bir çok performanstan hali hazırda uzaklaştırılmıştı. Ancak önümüzdeki 24 saat içinde Putin'in saldırganlığını kınamazsa, daha profesyonel bir cezayla karşı karşıya kalacak.

Putinin arkadaşı ünlü orkestra şefine 24 saat süre Putini kına yoksa kovulursun


PERFORMANS SIRASINDA YUHALANDI! BİR ÇAĞRI DA MİLANO BELEDİYE BAŞKANINDAN...

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İtalyan basını, Gergiev'in Çaykovski'nin 'Maça Kızı' performansı sırasında yuhalandığını yazdı. Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, Gergiev'i Rusya'nın işgalini kınayan bir bildiri yayınlama çağırdı ve aksi takdirde işbirliğinin sona ereceğini belirtti.

La Scala sözcüsü Gergiev'in çağrıya henüz yanıt vermediğini ancak sesini çıkarmazsa 5 Mart'taki gösteriden çıkarılacağını doğruladı.

Putinin arkadaşı ünlü orkestra şefine 24 saat süre Putini kına yoksa kovulursun

HOLLANDA DA AYNI FİKİRDE

Rotterdam Filarmoni Orkestrası da Gergiev'in Putin'i desteklemeyi bırakmadığı takdirde Eylül ayında yapılacak festivalin iptal edileceğini açıkladı.

Carnegie Hall ve Viyana Filarmoni Orkestrası da Gergiev'in önceden planlanan konserleri yönetemeyeceğini duyurmuştu.

MENAJERİ: GERGİEV'İ SAVUNMAK BİZİM İÇİN İMKANSIZ HALE GELDİ

Gergiev, otuz yıldır tanıdığı ve defalarca kez savunduğu Putin’e verdiği destek nedeniyle giderek daha fazla mercek altına alınıyor. Ünlü şeften şimdiye kadar bir açıklama gelmese de menajeri Marcus Felsner sessizliğini bozdu.

Gergiev'i "Yaşayan en büyük orkestra şefi ve derin edep duygusuna sahip olağanüstü bir insan" olarak tanımlayan Felsner açıklamasında, "Rus rejiminin demokratik ve bağımsız Ukrayna ulusuna başlattığı canice savaşın ışığında Gergiev'i savunmak bizim için imkansız hale geldi. Bu profesyonel hayatımın en üzücü günü" dedi.

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#Valery Gergiev#RUSYA#Ukrayna

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