Kültürel boykot dalga dalga yayılıyor

Rusya’ya olan yaptırımların hep ekonomik tarafını görüyoruz ama işin bir de sanat boyutu var. Orası da doğal olarak bugünlerde kaynayan kazan.
Mesela Metropolitan Opera geçen pazar yaptığı açıklamayla Putin’e desteğini dile getiren Rus sanatçı ve kurumlarla artık çalışmayacağını açıkladı.
MET için büyük bir karar.
Çünkü hem bünyelerinde çok fazla Rus sanatçı çalışıyor hem de Moskova’daki Bolşoy Tiyatrosu ile yapımcı ortaklıkları var.
NY Times’a göre MET’in bu kararından en çok etkilenecek kişi ise süperstar soprano Anna Netrebko.
Çünkü Nebretko, Putin’le bağı olan bir sanatçı ve bir dönem Ukrayna’daki Rus destekli ayrılıkçı gruplara da destek vermiş.
Netrebko Instagram’ında yaptığı açıklamada savaşa karşı olduğunu belirtti ama şu notu da ekleyerek:
“Sanatçıları, siyasi görüşlerini kamuoyu önünde dile getirmeye ve anavatanlarını kınamaya zorlamak doğru değil”.
BOLŞOY BALESİ GÖSTERİLERİ İPTAL
Sanat dünyasındaki boykot kararı sadece MET’le sınırlı kalmış değil.
Dalga dalga yayılıyor.
Carnegie Hall ve Viyana Filarmoni geçen hafta iki Rus sanatçıyı, şef Valery Gergiev ve piyanist Denis Matsuev’i planlanan tüm konserlerden Putin’le bağları olduğu gerekçesiyle çıkardı. Özellikle Gergiev, “tüm zamanların en büyük şeflerinden biri” olarak biliniyor.
Münih Filarmoni Orkestrası ve Rotterdam Filarmoni Orkestrası’yla da çalıştığı için buralardaki işlerini de kaybedeceği belirtiliyor.
Tüm bunlar olurken Londra’daki Kraliyet Opera Binası da Bolşoy Balesi’nin bu yaz planlanan gösterilerini iptal ettiğini duyurdu.
VENEDİK BİENALİ’NE KATILMIYORLAR
Kendiliğinden savaşa karşı olduğunu söyleyip ülkesini eleştiren ve boykota katılan Ruslar da var. Mesela bu yılki Venedik Bienali’ne katılacak Rus sanatçılar Alexandra Sukhareva ve Kirill Savchenkov.
Sanatçı ikilinin savaşa karşı olduklarını söylemelerinin hemen ardından Rus Pavyonu’nun küratörü Raimundas Malašauskas da bienalde yer almayacağını duyurdu.
Böylece bienaldeki Rus Pavyonu açılmadan kapanmış oldu.
HEMEN SON VERDİ
Durumu daha farklı olanlar da var.
Bolşoy Balesi’nin eski sanat yönetmeni olan, şu anda Amerikan Bale Tiyatrosu’nun koreografi Alexei Ratmansky.
O da Moskova’daki Bolşoy’da yeni bir bale hazırlarken aniden savaş başladı.
Ratmansky hemen Moskova’dan ayrıldı ve görevini sonlandırdı.
Çünkü Ratmansky Ukraynalı köklere de sahip.
Kiev’de büyümüş ve ailesinin bir kısmı da hâlâ orada.
Kısacası, savaşın kültürel dünyaya etkisi çok daha derin ve karışık
Haluk Akakçe’den beklenen sergi
Bu hafta merakla beklenen sergilerden biri Haluk Akakçe sergisi.
Sevil Dolmacı Gallery’nin temsil ettiği Haluk Akakçe, beş yıllık bir aradan sonra yapacağı “Made in Love” sergisini Akaretler Sıraevler No:37-39 binalarında gösterecek.
Sergi bu perşembe başlıyor ve 22 Mart’a kadar açık.
Kültürel boykot dalga dalga yayılıyor
Rusya’ya olan yaptırımların hep ekonomik tarafını görüyoruz ama işin bir de sanat boyutu var. Orası da doğal olarak bugünlerde kaynayan kazan.
Mesela Metropolitan Opera geçen pazar yaptığı açıklamayla Putin’e desteğini dile getiren Rus sanatçı ve kurumlarla artık çalışmayacağını açıkladı.
MET için büyük bir karar.
Çünkü hem bünyelerinde çok fazla Rus sanatçı çalışıyor hem de Moskova’daki Bolşoy Tiyatrosu ile yapımcı ortaklıkları var.
NY Times’a göre MET’in bu kararından en çok etkilenecek kişi ise süperstar soprano Anna Netrebko.
Çünkü Nebretko, Putin’le bağı olan bir sanatçı ve bir dönem Ukrayna’daki Rus destekli ayrılıkçı gruplara da destek vermiş.
Netrebko Instagram’ında yaptığı açıklamada savaşa karşı olduğunu belirtti ama şu notu da ekleyerek:
“Sanatçıları, siyasi görüşlerini kamuoyu önünde dile getirmeye ve anavatanlarını kınamaya zorlamak doğru değil”.
BOLŞOY BALESİ GÖSTERİLERİ İPTAL
Sanat dünyasındaki boykot kararı sadece MET’le sınırlı kalmış değil.
Dalga dalga yayılıyor.
Carnegie Hall ve Viyana Filarmoni geçen hafta iki Rus sanatçıyı, şef Valery Gergiev ve piyanist Denis Matsuev’i planlanan tüm konserlerden Putin’le bağları olduğu gerekçesiyle çıkardı. Özellikle Gergiev, “tüm zamanların en büyük şeflerinden biri” olarak biliniyor.
Münih Filarmoni Orkestrası ve Rotterdam Filarmoni Orkestrası’yla da çalıştığı için buralardaki işlerini de kaybedeceği belirtiliyor.
Tüm bunlar olurken Londra’daki Kraliyet Opera Binası da Bolşoy Balesi’nin bu yaz planlanan gösterilerini iptal ettiğini duyurdu.
VENEDİK BİENALİ’NE KATILMIYORLAR
Kendiliğinden savaşa karşı olduğunu söyleyip ülkesini eleştiren ve boykota katılan Ruslar da var. Mesela bu yılki Venedik Bienali’ne katılacak Rus sanatçılar Alexandra Sukhareva ve Kirill Savchenkov.
Sanatçı ikilinin savaşa karşı olduklarını söylemelerinin hemen ardından Rus Pavyonu’nun küratörü Raimundas Malašauskas da bienalde yer almayacağını duyurdu.
Böylece bienaldeki Rus Pavyonu açılmadan kapanmış oldu.
HEMEN SON VERDİ
Durumu daha farklı olanlar da var.
Bolşoy Balesi’nin eski sanat yönetmeni olan, şu anda Amerikan Bale Tiyatrosu’nun koreografi Alexei Ratmansky.
O da Moskova’daki Bolşoy’da yeni bir bale hazırlarken aniden savaş başladı.
Ratmansky hemen Moskova’dan ayrıldı ve görevini sonlandırdı.
Çünkü Ratmansky Ukraynalı köklere de sahip.
Kiev’de büyümüş ve ailesinin bir kısmı da hâlâ orada.
Kısacası, savaşın kültürel dünyaya etkisi çok daha derin ve karışık
Haluk Akakçe’den beklenen sergi
Bu hafta merakla beklenen sergilerden biri Haluk Akakçe sergisi.
Sevil Dolmacı Gallery’nin temsil ettiği Haluk Akakçe, beş yıllık bir aradan sonra yapacağı “Made in Love” sergisini Akaretler Sıraevler No:37-39 binalarında gösterecek.
Sergi bu perşembe başlıyor ve 22 Mart’a kadar açık.