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Bilim insanlarından çığır açacak buluş! Beyin implantıyla görme engelli kadın basit şekilleri görebildi

#Beyin#İmplant#Görme Engelli
Bilim insanlarından çığır açacak buluş Beyin implantıyla görme engelli kadın basit şekilleri görebildi

Tıp bilimindeki gelişmeler milyonlarca insanın hayatını kurtarmakla kalmıyor aynı zamanda yaşam koşullarımızın daha iyi hale gelmesini de sağlıyor. Küçücük bir beyin implantı yıllardır görme engelli olan eski bir öğretmenin hayatına yeniden ışık oldu...

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Eski bir fen bilimleri öğretmeni olan Berna Gómez, 16 yıl önce görme yetisini kaybetmişti. Berna Gómez artık harfleri görebiliyor, nesnelerin köşelerini seçebiliyor ve hatta bir video oyunu bile oynadı. Bunu ise minik bir kamerası olan bir görme protezi ve küçük bir beyin implantının birlikte kullanılmasıyla başardı.

ABD'li ve İspanyol araştırmacıların birlikte yürüttüğü projede Berna Gómez implantı 6 ay boyunca deneyimledi ve beyin aktivitesinde hiçbir bozulma yaşamadı. Çalışmanının The Journal of Clinical Investigation dergisinde yayınlanan sonuçlarına göre kadının sağlığında da hiçbir probleme rastlanmadı.

Bu çalışma bilim insanlarının görme yetisini kaybetmiş insanların beynine bilgiyi direkt yollayarak görmeyi sağlamaları konusunda yaptıkları yoğun çalışmaların ve uzun süreli hayallerinin gerçekleşmesi olarak yorumlandı.

Araştırmayı yürüten Miguel Hernández Üniversitesi'nden uzman Eduardo Fernández sonuçları "Bu sonuçlar çok heyecan verici çünkü bize hem güvenli hem de etkili sonuçlar verdi. Gelecekte görme kayıplarının bu tür aletler yardımıyla giderilmesinin önündeki yolu açmış olduk." diyerek değerlendirdi.

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Bilim insanlarından çığır açacak buluş Beyin implantıyla görme engelli kadın basit şekilleri görebildi

KAMERA VERİYİ DİREKT BEYNE YOLLUYOR

Deneyde bir nörolog Berna Gómez'in beyin korteksine bir mikro-elektrot yerleştirdi. Bu implant daha sonra bir gözlüğün tam ortasına yerleştirilmiş olan minik bir kamera ile eşleştirildi.

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Deneme süresinin sonunda Gómez kameradan beynine iletilen mesajların şifresini çözebilmeye yani görebilmeye başladı.

Bu süreç boyunca Gómez elektrotlardan gelen sinyalleri anlamasını kolaylaştırmak için bir video oyunundan faydalandı. Oyunda ekranda birden çizgi film karakteri Maggie Simpson  bazen sol bazen de sağ elinde bir silahla beliriyor. Gómez'in bu aşamada silahın hangi elde tutulduğunu seçmesi gerekiyor. Gómez implantından gelen verileri kullanarak bu oyunu başarıyla tamamlamayı başardı.

Çalışma yapıldığında 57 yaşında olan ve gerek katılımı gerekse bilim insanlarına bu süreçte verdiği geri bildirimler sayesinde onurlandırılan Berna Gómez kayılara makalenin yazarlarından biri olarak geçirildi.

Berna Gómez, hepsini olmasa da artık alfabedeki 'I' 'L' 'C' 'V' ve 'O' harflerini okuyabilmeye başladı.

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