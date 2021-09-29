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Bilim insanlarından çığır açacak buluş: Koronavirüsün yol açtığı koku kaybına vitaminli çözüm!

#Koronavirüs#Koku Kaybı#A Vitamini
Bilim insanlarından çığır açacak buluş: Koronavirüsün yol açtığı koku kaybına vitaminli çözüm

Koronavirüsün gerek hastalık süresince gerekse iyileştikten sonra vücudumuzda hasarlar bırakabildiği hem bilim insanları tarafından açıklandı ve yaşanan vakalarla kanıtlandı. Bu hasarların kalıcı olmaması için harıl harıl çalışan tıp dünyası en sık rastlananlardan biri olan 'koku kaybı' durumunu ortadan kaldırabilecek bir tedaviyi dünyaya müjdeledi.

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İngiltere'de A vitamini içeren burun damlalarının Covid'e yakalanmış bazı kişilerde koku kaybını veya koku alma duyusunda değişikliği tedavi edip edemeyeceği araştırılıyor.

East Anglia Üniversitesi'ndeki araştırmanın 12 hafta sürmesi planlanıyor. Daha önce Almanya'da yapılan ve A vitamininin faydalı olabileceğini gösteren bir çalışma, bu araştırmaya dayanak oluşturuyor.

Tedavi gönüllü hastaların sadece bir kısmına uygulanacak. Bu kişilerden çürük yumurta ve gül koklamaları istenecek.

Beyin taramaları, vitaminin hasar görmüş duyu yollarını veya "koku sinirlerini" iyileştirip iyileştirmediğini gösterecek.

Bilim insanlarından çığır açacak buluş: Koronavirüsün yol açtığı koku kaybına vitaminli çözüm

Grip gibi başka birçok virüs de buna neden olabilse de, koku kaybı veya koku alma duyusunda değişiklik Covid'in yaygın bir belirtisi.

Covid'e yakalanan çoğu kişi birkaç hafta içinde koku alma duyusunu doğal bir şekilde geri kazansa da, birçok kişide koku bozuklukları devam etti.

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29 yaşındaki Londralı Lina Alnadi, Covid'den sonra parozmi geliştirdi, yani birçok temel şeyin kokusu onun için değişti.

Örneğin musluk suyu korkunç kokuyor, sizin ya da benim bataklıktan ya da kanalizasyondan alabileceğimiz kokunun benzeri.

Kişniş bitkisinin kokusu deodorant gibi.

Ve Alnadi'nin en sevdiği yiyeceklerden biri olan yumurta yanık lastik gibi kokuyor.

Alnadi, "Koku alma duyunuzun kıymetini bilmiyorsunuz" diyor ve ekliyor:

"Onu kaybetmek yıkıcıydı. Beslenmemi fazlasıyla etkiledi. Yiyemediğim bir sürü yiyecek vardı. Gerçekten çok üzücüydü."

Bilim insanlarından çığır açacak buluş: Koronavirüsün yol açtığı koku kaybına vitaminli çözüm

Duş almak veya dişlerini fırçalamak gibi basit şeyler bile koku alma duyusundaki değişiklik nedeniyle rahatsız ediciydi.

Ancak durum yavaş yavaş düzeldi ve Alnadi birkaç ufak değişikliğin daha iyi koku almasını sağladığını fark etti.

Alnadi, "Yiyeceklere limon sıkmak veya acı biber eklemek onların daha iyi kokmasını sağlayabilir. Ayrıca yiyecekleri denedim ve bende kusma isteği doğurmayanların listesini çıkardım. Sağlıklı kalmak adına doğru şeylerden yeterince yediğimden emin olmak için yaratıcı olmam gerekti" diyor.

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KOKU SOĞANCIĞI

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East Anglia Üniversitesi'ndeki Norwich Tıp Okulu'nun baş araştırmacısı Profesör Carl Philpott ise araştırmayla ilgili şunları söyledi:

"A vitamini içeren burun damlaları uygulandığında hastaların beyinlerinde hasarlı koku yollarının büyüklüğünde ve aktivitesinde bir artış olup olmadığını öğrenmek istiyoruz.

"Koku sinirleri ile beyin arasındaki bağlantının sağlandığı alan olan koku soğancığının boyutundaki değişiklikleri iceleyeceğiz. Ayrıca beyinde kokuları algılamakla bağlantılı bölgelerdeki aktiviteye de bakacağız."

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Bilim insanlarından çığır açacak buluş: Koronavirüsün yol açtığı koku kaybına vitaminli çözüm

A vitamini veya retinol;

  • Vücudun hastalık ve enfeksiyona karşı savunma sistemi olan bağışıklığın korunmasına,
  • Özellikle loş ışıkta olmak üzere görme becerisinin artmasına,
  • Burun dahil vücudun bazı bölümlerindeki derinin korunmasına yardımcı oluyor.

Birçok süt ürünü ve bazı sebzeler yağda çözünen bu vitamini içeriyor.

Uzmanlar, A vitamini takviyesi alan kişileri, vitamin fazlasının zararlı olabileceği konusunda da uyarıyor.

Kaynak BBC Türkçe

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#Koronavirüs#Koku Kaybı#A Vitamini