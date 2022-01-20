Avrupa en kötü senaryoya hazırlanıyor! İlk adım İsveç'ten...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbula yeni kar uyarısı Meteoroloji duyurdu: Daha kuvvetli geliyorİstanbul'a yeni kar uyarısı! Meteoroloji duyurdu: Daha kuvvetli geliyor#Meteoroloji
İngiltere, Acun Ilıcalıyı konuşuyor 11 yıllık saltanat bitti, daha ilk maçtan...İngiltere, Acun Ilıcalı'yı konuşuyor! "11 yıllık saltanat bitti, daha ilk maçtan..."#Acun Ilıcalı
Pentagon yayınladı... Katliamın görüntüsü ortaya çıktıPentagon yayınladı... Katliamın görüntüsü ortaya çıktı#ABD
Fiyatları böyle yükseltmişler Dikkat çeken Whatsapp detayıFiyatları böyle yükseltmişler! Dikkat çeken 'Whatsapp' detayı#Rekabet Kurumu
Tüm sektörleri ilgilendiriyor KDVde önemli değişiklik yoldaTüm sektörleri ilgilendiriyor! KDV'de önemli değişiklik yolda#Vergi
En ucuzu 6 TL, en pahalısı 157 bin 470 TL oldu... İşte en çok tercih edilen yerlerEn ucuzu 6 TL, en pahalısı 157 bin 470 TL oldu... İşte en çok tercih edilen yerler!#Seyahat
Ve Putine karşı ilk hamle geldi... Acil durum planı devredeVe Putin'e karşı ilk hamle geldi... Acil durum planı devrede!#RUSYA
Sırf sesi bile oy getirir Berlusconi geri dönebilecek mi'Sırf sesi bile oy getirir' Berlusconi geri dönebilecek mi?#Silvio Berlusconi
Aşk eski bir yalanAşk eski bir yalan#Hazreti Adem
Savcı son noktayı koydu: Ümitcan öldürdüSavcı son noktayı koydu: Ümitcan öldürdü#Ümitcan Uygun
Yusuf Yazıcı için skandal transfer videosu Resmi açıklama geldi, işlerine son verildi...Yusuf Yazıcı için skandal transfer videosu! Resmi açıklama geldi, işlerine son verildi...#Yusuf Yazıcı
CIAin Havana Sendromu raporu ortaya çıktıCIA'in Havana Sendromu raporu ortaya çıktı#Havana Sendromu
Acı gerçek... Her gün 3500 kişi bu sebepten ölüyorAcı gerçek... Her gün 3500 kişi bu sebepten ölüyor#Antibiyotik Direnci
Güzelliği yeğenine miras kaldı: Gülüşünü asla unutmayacağımGüzelliği yeğenine miras kaldı: Gülüşünü asla unutmayacağım#Bella Hadid
İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkanla birlikteyizİrem Sak itiraf etti: Evet, Furkan'la birlikteyiz!#İrem Sak
HABERLERDünya Haberleri

Avrupa en kötü senaryoya hazırlanıyor! İlk adım İsveç'ten...

#RUSYA#Ukrayna#İsveç
Avrupa en kötü senaryoya hazırlanıyor İlk adım İsveçten...

Diplomatik çabalar Rusya-Ukrayna krizi konusunda büyük bir hayal kırıklığına dönüşürken Moskova hazırlıklarına devam ediyor. ABD bu sabah acil işgal uyarısında bulunurken Avrupa'dan olası bir savaşa karşı ilk somut adımı atan ülke İsveç oldu. İsveç Gotland'daki Baltık Denizi'nin en büyük adasına 'hızlı tepki ekibi' gönderdi.

Haberin Devamı

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak sonrası ABD, Avrupa ve NATO'nun katılımı ile peş peşe gerçekleştirilen diplomatik temaslar sonuçsuz kaldı. Rusya tehditkar açıklamalarını sürdürürken askeri hazırlıklarına da hız verdi.

Rusya'nın geri adım atmayacağını anlayan Avrupa'da son günlerde benzer hazırlıklara başladı. Beyaz Saray'ın bu sabah acil kodu ile yaptığı 'Rusya işgale hazırlanıyor' uyarısı sonrası tansiyon daha da yükseldi.  Avrupa'da ilk hazırlıklara başlayan ülke ise İsveç oldu...

Gözden Kaçmasın

Bidendan flaş Putin sözleri... Beyaz Saray acil koduyla açıklama yayınladıBiden'dan flaş Putin sözleri... Beyaz Saray 'acil' koduyla açıklama yayınladıHaberi görüntüle

İSVEÇTEN HIZLI TEPKİ KUVVETİ

İsveç Gotland'daki Baltık Denizi'nin en büyük adasına 150 askeri personelden oluşan hızlı tepki kuvveti yerleştirme kararı aldı. Kuzey İsveç'ten alelacele bir kararla konuşlandırılan birlikler ve teçhizatları, hafta sonu bir C-17 nakliye uçağı ve bir feribotla geldi.

Avrupa en kötü senaryoya hazırlanıyor İlk adım İsveçten...

STRATEJİK BÖLGEYE ACİL DURUM DÜZENLEMESİ

Haberin Devamı

Gotland zincirindeki adalar, yalnızca İsveç için değil, Rusya'nın Baltık Filosu'na ev sahipliği yapan Rusya'nın Kaliningrad dış bölgesine sadece 300 km uzaklıkta olmaları nedeniyle tüm Baltık bölgesi için stratejik öneme sahip.

Resmi olarak harekete "acil durum düzenlemesi" deniyor ve üst düzey İsveçli askeri yetkililer yakın zamanda bir saldırının göz ardı edilemeyeceğini belirtiyor.

Gözden Kaçmasın

Kâbus senaryosu gerçek mi oluyor Putinden Topyekûn işgal planıKâbus senaryosu gerçek mi oluyor? Putin'den 'Topyekûn işgal' planı! Haberi görüntüle

RUSYA'IN PEŞ PEŞE HAMLELERİ KORKUTTU: İŞLER CİDDİLEŞEBİLİR

Moskova, geçtiğimiz haftalarda bölgede faaliyet gösteren 'Çıkış Gemisi Tankı' (LST) gemilerinin sayısını dörtten altıya çıkardı. Ropucha sınıfı gemiler, birlikler ve araç inişleri için tekrar tasarlandı. Baltık Denizi'ne yerleştirilen yeni ve daha büyük Ivan Gren sınıfı Pyotr Morgunov muharebe tankı, 300 asker ve bir grup saldırı helikopteri taşıyabilme kapasitesine sahip.

Avrupa en kötü senaryoya hazırlanıyor İlk adım İsveçten...

Fin askeri blog yazarı ve denizci Robin Häggblom bu ekstra saldırı yetenekleri ile Rusya'nın Baltık'taki askeri varlığının kritik bir kitleye ulaştığını belirterek "İşler ciddileşebilir," dedi.

Haberin Devamı

İNGİLTERE ASKER VE SİLAH GÖNDERİYOR

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, geçtiğimiz günlerde, Rusya'ya karşı savunmasını güçlendirmesi için Ukrayna'ya kısa menzilli tanksavar füze gönderileceğini açıklamıştı.Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 bin asker göndermesinin ardından Wallace'ın İngiliz milletvekillerine yaptığı açıklamaya göre küçük bir grup İngiliz askeri de Ukrayna'ya eğitim vermeleri amacıyla gönderilecek. Wallace, Rus askerlerin işgal amacıyla Ukrayna'ya girebileceğine dair 'meşru ve gerçek bir kaygının bulunduğunu' söyledi.

Avrupa en kötü senaryoya hazırlanıyor İlk adım İsveçten...

FRANSA VE ALMANYA'DAN PEŞE PEŞE MESAJLAR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün yaptığı açıklamada Almanya ile ortak yaptıkları çalışma ile krize siyasi bir çözüm bulmak istediklerini belirtmişti. İki ülkeden Rusya'ya peş peşe işgal konusunda uyarılar gelirken Ukrayna cephesinden Almanya'ya yeterli destek sağlamadığı için eleştiri yağıyor. 

Gözden Kaçmasın

CIAin Havana Sendromu raporu ortaya çıktıCIA'in Havana Sendromu raporu ortaya çıktıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#RUSYA#Ukrayna#İsveç

BAKMADAN GEÇME!

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

#Serra Yılmaz
İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkanla birlikteyiz

İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkan'la birlikteyiz!

#İrem Sak
Nayib Bukele Türkiyeye geldi Twitterdan espri yaptı

Nayib Bukele Türkiye'ye geldi! Twitter'dan espri yaptı

#Nayib Bukele

BAKMADAN GEÇME!

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

#Serra Yılmaz
İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkanla birlikteyiz

İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkan'la birlikteyiz!

#İrem Sak
Nayib Bukele Türkiyeye geldi Twitterdan espri yaptı

Nayib Bukele Türkiye'ye geldi! Twitter'dan espri yaptı

#Nayib Bukele