Avrupa en kötü senaryoya hazırlanıyor! İlk adım İsveç'ten...

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Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak sonrası ABD, Avrupa ve NATO'nun katılımı ile peş peşe gerçekleştirilen diplomatik temaslar sonuçsuz kaldı. Rusya tehditkar açıklamalarını sürdürürken askeri hazırlıklarına da hız verdi.

Rusya'nın geri adım atmayacağını anlayan Avrupa'da son günlerde benzer hazırlıklara başladı. Beyaz Saray'ın bu sabah acil kodu ile yaptığı 'Rusya işgale hazırlanıyor' uyarısı sonrası tansiyon daha da yükseldi. Avrupa'da ilk hazırlıklara başlayan ülke ise İsveç oldu...

İSVEÇTEN HIZLI TEPKİ KUVVETİ

İsveç Gotland'daki Baltık Denizi'nin en büyük adasına 150 askeri personelden oluşan hızlı tepki kuvveti yerleştirme kararı aldı. Kuzey İsveç'ten alelacele bir kararla konuşlandırılan birlikler ve teçhizatları, hafta sonu bir C-17 nakliye uçağı ve bir feribotla geldi.



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Gotland zincirindeki adalar, yalnızca İsveç için değil, Rusya'nın Baltık Filosu'na ev sahipliği yapan Rusya'nın Kaliningrad dış bölgesine sadece 300 km uzaklıkta olmaları nedeniyle tüm Baltık bölgesi için stratejik öneme sahip.

Resmi olarak harekete "acil durum düzenlemesi" deniyor ve üst düzey İsveçli askeri yetkililer yakın zamanda bir saldırının göz ardı edilemeyeceğini belirtiyor.

RUSYA'IN PEŞ PEŞE HAMLELERİ KORKUTTU: İŞLER CİDDİLEŞEBİLİR

Moskova, geçtiğimiz haftalarda bölgede faaliyet gösteren 'Çıkış Gemisi Tankı' (LST) gemilerinin sayısını dörtten altıya çıkardı. Ropucha sınıfı gemiler, birlikler ve araç inişleri için tekrar tasarlandı. Baltık Denizi'ne yerleştirilen yeni ve daha büyük Ivan Gren sınıfı Pyotr Morgunov muharebe tankı, 300 asker ve bir grup saldırı helikopteri taşıyabilme kapasitesine sahip.



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Fin askeri blog yazarı ve denizci Robin Häggblom bu ekstra saldırı yetenekleri ile Rusya'nın Baltık'taki askeri varlığının kritik bir kitleye ulaştığını belirterek "İşler ciddileşebilir," dedi.

İNGİLTERE ASKER VE SİLAH GÖNDERİYOR

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, geçtiğimiz günlerde, Rusya'ya karşı savunmasını güçlendirmesi için Ukrayna'ya kısa menzilli tanksavar füze gönderileceğini açıklamıştı.Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 bin asker göndermesinin ardından Wallace'ın İngiliz milletvekillerine yaptığı açıklamaya göre küçük bir grup İngiliz askeri de Ukrayna'ya eğitim vermeleri amacıyla gönderilecek. Wallace, Rus askerlerin işgal amacıyla Ukrayna'ya girebileceğine dair 'meşru ve gerçek bir kaygının bulunduğunu' söyledi.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün yaptığı açıklamada Almanya ile ortak yaptıkları çalışma ile krize siyasi bir çözüm bulmak istediklerini belirtmişti. İki ülkeden Rusya'ya peş peşe işgal konusunda uyarılar gelirken Ukrayna cephesinden Almanya'ya yeterli destek sağlamadığı için eleştiri yağıyor.