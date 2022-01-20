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Son dakika: Biden'dan flaş Putin sözleri... Beyaz Saray 'acil' koduyla açıklama yayınladı

#Biden#Putin#Dünya
Son dakika: Bidendan flaş Putin sözleri... Beyaz Saray acil koduyla açıklama yayınladı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığını söyledi. Biden açıklamasında 'Putin geniş çaplı bir savaş istemiyor' dedi. Bu açıklamadan kısa süre sonra Beyaz Saray 'acil' koduyla bir açıklama yayınladı.

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Rusya - Ukrayna sınırındaki gerilim devam ederken ABD Başkanı Joe Biden'dan tartışma yaratan açıklamalar geldi.

Düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edip etmeyeceğine dair sorusuna Biden, 'Tahminim yakın zamanda harekete geçecek, bir şey yapmak zorunda' dedi.

Biden, 'Batı'yı, ABD'yi ve NATO'yu test edeceğini düşünüyor muyum? Evet, bence bunu yapacak' yanıtını Verdi.

ABD'li lider Putin'in bu hareketinden ötürü pişman olacağını da dile getirerek, 'Bu yüzden ciddi bir bedel ödeyeceğini düşünüyorum. Bunu yaptığı için pişman olacak' sözlerini sarf etti.

Biden, Putin'in geniş çaplı bir savaşa girişmek istemediğini, bu yüzden küçük bir alanı işgal edeceğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.

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BEYAZ SARAY'DAN 'ACİL' AÇIKLAMA

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Biden'ın bu sözleri 'ABD, Rusya işgaline yeşil ışık mı yakıyor?' yorumlarının yapılmasına neden oldu ve bu açıklamadan kısa süre sonra Beyaz Saray 'acil' koduyla bir açıklama yayınladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna sınırını geçmesinin bir işgal olacağını belirtti ve Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bunu açık bir şekilde ifade ettiğinin altını çizdi.

Söz konusu açıklamada 'Bu duruma da ABD ve müttefikleri tarafından katı, ciddi ve ortak bir cevap verilir' denildi.

Rusya'nın siber saldırılar ve paramiliter taktiklerin de aralarında yer aldığı geniş bir saldırı opsiyonu olduğunu belirtilerek şu ifadelere verildi;

'Biden, Rusya'nın saldırganlığının kararlı, iki taraflı ve ortak bir cevapla yanıtlanacağını açıkça belirtti.'

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KRİZ O ADIMLA BAŞLADI

Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı.

Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti.

Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış, 18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti.

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Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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