Kâbus senaryosu gerçek mi oluyor? Putin'den 'Topyekûn işgal' planı!

Gerilimin taşma noktasına geldiği Rusya-Ukrayna hattında tüm dünya endişe içinde yaşanacakları öngörmeye çalışıyor. Rusya-Ukrayna sınırı, geçen yılın sonundan bu yana Moskova yönetiminin, 100 bin kadar askerin yanı sıra tank ve füzelerini de taşımasıyla birlikte bıçak sırtında.

Beyaz Saray dün durumun "son derece tehlikeli" olduğu ve Moskova'nın "her an" bir saldırı başlatabileceği konusunda uyarıda bulundu. İngiliz savunma bakanlığı da Vladimir Putin'in “kâbus senaryosu” dedikleri seçenekte karar kılarak Ukrayna’yı işgale kalkışmasından korktuklarını dile getirdi.

Dün gece konuşan üst düzey bir savunma kaynağı İngiliz yetkililerin düşüncelerini şu sözlerle aktardı: “Putin'in tercihinin sınırlı bir saldırıdan ziyade tam bir işgal olduğuna kuvvetle inanıyoruz. Nede olsa cezası aynı olacağından Ukrayna'ya girip ele geçirebildiği kadarını ele geçirmeyi deneyebilir. Ayrıca, sadece doğu bölgelerini işgal etmekle kalırsa, ülkenin geri kalanındaki Ukrayna güçleri giderek savunma kuvvetlerini güçlendireceği için daha sonra Ukrayna'nın tamamını asla alamayacağını biliyor.”

Bu zamana kadar Putin'in, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass bölgesine asker göndererek batı yanlısı Ukrayna ile Rusya arasında bir tampon sağlayacak bağımsız bir devlet oluşturulması için pazarlık yapmayı içeren daha “basit seçeneği” tercih edeceği düşünülüyordu. Bölge halihazırda Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından işgal edildiğinden ve 2014'ten beri savaş halinde olduğundan buna daha az direniş göstereceğine inanılıyordu.

Ancak en son istihbarat verileri çok daha büyük bir saldırı gerçekleşmesi ihtimalini ortaya koyuyor. Şehirlere sıçrayıp yüksek oranda sivil ölümlerine sebep olacak bir çatışmanın ortaya çıkmasından korkuluyor. Rusya’nın askeri hareketlerini inceleyen analistler şu sıralarda bir tatbikat için Belarus’a gönderilen Rus zırhlı tümenlerinin bu konumlarından Ukrayna’nın başkenti Kiev’e vuruş mesafesinde olacaklarına dikkat çekiyor. Kimileri bu tatbikatın zamanlamasının Putin’in yeni hedefi doğrultusunda planlı şekilde belirlendiğini öne sürüyor.

Putin, Ukrayna’yı işgal ederse NATO'ya dahil olmadığı için Batılı devletlerden askeri bir karşılık gelmeyeceğinin farkında. Ayrıca, ABD ve İngiltere'nin tehditlerindeki ekonomik yaptırımların işgal eylemenin ölçeği ne olursa olsun geleceğini de biliyor.

BATILI DEVLETLER BÖLGEDE GÖRÜŞMELERE HIZ VERDİ

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, diplomasi başarısız olursa ve Rus hükümeti planlarını uygulamaya devam ederse insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarının yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky ile çarşamba günü görüştükten sonra krizi yatıştırmak için cuma günü Cenevre'de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la bir görüşme yapacak.

Basına demeç veren Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, "Bizim görüşümüz bunun son derece tehlikeli bir durum olduğudur. Şu anda Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırı başlatabileceği bir aşamadayız. Bakan Blinken'in yapacağı şey, ileriye doğru diplomatik bir yol olduğunu çok net bir şekilde vurgulamaktır. Ciddi ekonomik sonuçlara maruz kalıp kalmayacakları, Başkan Putin ve Rus halkının seçimidir,” açıklamasında bulundu.

Eski Sovyet cumhuriyetlerine destek amacıyla Letonya'yı ziyaret eden İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace da, İngiltere'nin bir NATO müttefiki olan Baltık devletiyle omuz omuza durduğunu söyledi. Ülkelerin Rusya’nın saldırganlığına karşı “kararlılıkla bir arada” olduklarını söyledi.

İNGİLTERE UKRAYNA’YA SİLAH TAKVİYESİ YAPIYOR

Dün gece Kiev yönetimi, ülkenin savunmasına yardımcı olmak için “önemli bir ilk adım” olarak nitelendirdiği tanksavar silahları ve birliklerini gönderdiği için İngiltere'ye teşekkür etti. 2 bin zırh delici füze sistemini ve Ukrayna kuvvetlerine bunları nasıl kullanacaklarını öğretecek askerle dolu iki C-17 askeri kargo uçağı pazartesi günü yola çıkmıştı.

Ancak Ukrayna'nın Birleşik Krallık Büyükelçisi Vadym Prystaiko, Batılı güçlerden ekstra yardım istedi. BBC Radio 4'ün Today programına konuşan Prystaiko, "Daha fazlasını istiyoruz ve daha fazlasını elde etmeyi umuyoruz. Bu savaştan kaçınmak için mümkün olan her alanda bize yardım edilmesini istemekten utanmıyorum. Rusya ancak durdurulursa duracak, Putin’in yeterince doyduğunu karar vermesi beklenemez,” dedi.

Bu arada Ukrayna Savunma Bakanlığı, 246 bin kişilik silahlı kuvvetlerini desteklemek için 130 bin acemi askeri hızla konuşlandırmasına yardımcı olacak bir yedek tabur(lar) oluşturma planını hızlandırdığını duyurdu.

ALMANYA YETERLİ DESTEK VERMEMEKLE ELEŞTİRİLİYOR

Prystaiko, İngiltere'nin askeri yardım teklifine katılmadığı için Almanya'yı eleştirdi. Berlin, Ukrayna’ya silah yardımı yerine Rusya’ya karşı yaptırım tehditlerini kullanmayı tercih ediyor. Prystaiko, “Bize silah vermezseniz kendimizi nasıl savunacağız? Neyle? Taşla mı?” ifadesini kullandı.

Prystaiko ayıca, Berlin'i Ukrayna'nın etrafından dolaşacak tartışmalı Nord Stream 2 gaz boru hattını projesini ilerlettiği için de eleştirdi. Uzmanlar, bu boru hattının Almanya'nın Rus enerji kaynaklarına bağımlılığını artıracağından endişe ediyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un, Almanya’nın Avrupa'ya gaz sağlaması için “güvenilir bir Rusya'ya ihtiyacı olduğunu” söylediği açıklamalar da Kiev'i alarma geçirdi. Ancak Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Moskova bir saldırıda bulunursa boru hattını durdurmayı düşünebileceğini dile getirdi. Daha keskin bir tavır alma baskısı altında, sonraki adımları görüşmek üzere Berlin'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelen Scholz gazetecilere verdiği demeçte, “Ödenecek yüksek bir bedel olacağı ve Ukrayna'ya askeri müdahale olması durumunda her şeyin tartışılması gerekeceği açık,” dedi.

Alman hükümeti daha ileri giderek salı günü gazetecilere “nükleer yaptırım seçeneği” olarak adlandırılan Rusya'yı uluslararası bankacılık sistemlerinden kesmenin seçeneğinin masanın dışında olduğunu bildirdi. Washington'sa bunu inkâr etti.

ABD, RUSYA 'SAHTE BAYRAK' VE DEZENFORMASYON TAKTİKLERİNİ KULLANIYOR DİYOR

Amerikalı yetkililerin Moskova'nın “sahte bayrak” saldırısı için kaynak kullandığını iddia etmesiyle geçen haftanın sonunda gerilim tırmanmıştı. ABD’li yetkililer geçen hafta Rusya'nın sabotaj ve şehir savaşı konusunda eğitilmiş ajanlarını bölgedeki ayrılıkçı kuvvetlere yönelik bir “sahte bayrak” saldırısı düzenleyerek işgal bahanesi oluşturmak için görevlendirdiğini söylemişti. Aynı zamanda, Ukrayna'yı saldırgan olarak gösteren sosyal medya kampanyalarını hızlandırdı.

“Rusya'nın doğu Ukrayna'da bir sahte bayrak operasyonu yürütmek için bir grup ajanı önceden konumlandırdığını gösteren bilgilerimiz var. Bu ajanlar şehir savaşı ve Rusya'nın kendi vekil güçlerine karşı sabotaj eylemleri gerçekleştirmek için patlayıcı kullanma konusunda eğitimli,” dedi

Rusya'nın Kırım yarımadasını ilhak ettiği zaman kullandığı taktikleri tekrar kullandığını ve şiddetin kışkırtıcısı olarak Kiev'i göstermek için sosyal medya dezenformasyonla doldurduğunu söyledi. Pentagon sözcüsü John Kirby, ellerindeki istihbaratın “oldukça güvenilir” olduğunu söyledi.

Kremlin, bir provokasyon hazırladığını şiddetle yalanladı. Sözcü Dmitry Peskov haberin “asılsız” bilgilere dayandığını söyledi. Defalarca bir işgal planladığını yalanlayan Rusya bunun yerine NATO'nun Ukrayna'yı üyelikten men etmesini istiyor.