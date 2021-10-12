Aşı tüm aileye kalkan oluyor! Riski yüzde 97 azalttı...

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Umeå Üniversitesi'nden araştırmacılar, korona aşılarının yalnızca aşı olan insanları değil, çevrelerindeki diğer kişileri de koruduğunu ortaya çıkardı.



VİRÜSE YAKALANMA RİSKİ YÜZDE 97 AZALDI



Beş kişilik bir ailede aşılanmamış bir kişinin, diğer dört üye ya aşılanmış ya da enfeksiyon yoluyla doğal bağışıklık kazanmışsa, virüse yakalanma riski yüzde 97 az olduğu tespit edildi. Ayrıca aşılanan aile üyelerinin oranı ile enfeksiyon riskinin düşüklüğü arasında doğrudan bir ilişki bulundu.



Umeå Üniversitesi'nden tıp profesörü Peter Nordström, "Sonuçlar, aşılamanın yalnızca bireysel koruma için değil, özellikle yüksek riskli bir ortam olan ailelerde bulaşmayı azaltmak için de önemli olduğunu göstermektedir," açıklamasını yaptı.

1.7 MİLYON KİŞİ İNCELENDİ



Pazartesi günü JAMA Internal Medicine dergisinde yayınlayan araştırma, İsveç'teki iki ila beş kişiden oluşan 814.806 aile birimi dahilinde 1,7 milyon kişinin verileri üzerinden yapıldı. Araştırmacılar, her hanede kaç kişinin virüse karşı bir tür (doğal veya aşısal) bağışıklığa sahip olup olmadığını belirlemek için enfeksiyon ve aşılama verilerini kullandı.



Çalışmaya dahil edilen hanelerin hepsinde bağışıklığı olmayan en az bir aile üyesi vardı. Koronavirüse yakalanma olasılıklarını hesaplayan araştırmacılar, en güvenli konumda bulunan kişilerin bağışıklığa sahip dört üyesi bulunan beş kişilik ailelerdeki beşinci kişiler olduğunu buldu. Aşılanmamış beşinci üyenin virüse yakalanma olasılığı, aşılanmamış ortalama bir kişiye kıyasla %97 daha azdı.

Dört veya beş kişilik bir hanede bağışıklığa sahip üç üyeye sahip olmanın, aşılanmamış kişi için de enfeksiyon riskini yüzde 90'ın üzerinde azalttığı, bağışıklığa sahip iki üyeye sahip olmanın genel enfeksiyon riskini en az yüzde 75 oranında azalttığı, bağışıklığa sahip bir kişi olmasınınsa riski yaklaşık yüzde 50 oranında azalttığı tespit edildi.



SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞINI DESTEKLİYOR



Araştırmacılar bulguların Kovid aşısı ve doğal antikorların kombinasyonunun sürü bağışıklığı vasıtasıyla bağışıklığı olmayan insanlarda bile enfeksiyonu önleyebileceğini kanıtladığını söylüyorlar.



Çalışmanın yazarlarından Umeå Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Marcel Ballin, “Görünüşe göre aşı sadece bireyin enfekte olma riskini azaltmakla kalmayıp aynı zamanda genel olarak bulaş riskini de azaltıyor. Bu da sadece daha fazla insanın kritik şekilde hastalanması riskini değil, aynı zamanda yeni sorunlu varyantların ortaya çıkıp yayılmaya başlaması riskini de en aza indiriyor. Sonuç olarak, birçok insanın aşı olmasını sağlamanın yerel, ulusal ve küresel ölçekte etkileri olduğu ortada." açıklamasında bulundu.

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DELTA HESABPLARI ŞAŞIRTABİLİR

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Uzmanlar, Koronavirüs için sürü bağışıklığına nüfusun yaklaşık yüzde 80'inin yani her beş kişiden dördünün bağışıklık kazanmasıyla ulaşılabileceğini düşünüyor. Ancak, Delta varyantının yükselişi ve virüsün daha da güçlü suşlarının ortaya çıkma olasılığı hedefi daha da yükseğe çıkarabilir. Doğal antikorların yalnızca ortalama yedi ay dayandığı tespit edildiğinden sağlık yetkilileri hastalığı atlatanları da en yakın zamanda aşı olmaya davet ediyor.