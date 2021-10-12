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HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... Çin'den DSÖ'ye yanıt geldi... Girişlerine izin verilmedi!

#Koronavirüs#DSÖ#Kovid-19
Son dakika... Çinden DSÖye yanıt geldi... Girişlerine izin verilmedi

Koronavirüsün (Kovid-19) kökenine ilişkin araştırmalarını yeniden başlatma kararı alan Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ), Çin'den olumsuz yanıt geldi.

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İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olamaya devam ediyor.

Ancak virüsün nereden ve nasıl ortaya çıktığı sorusu hala cevap bekliyor. Bu konuda pek çok iddia ve teori ortaya atılsa da virüsün Wuhan'daki bir laboratuvardan sızdığı iddiası tabiri caizse zirveyi kimseye bırakmıyor.

Çin'den gelen son haber 'Çin bir şeyler gizliyor' iddialarını bir kez daha gündeme getirdi. Koronavirüsün kökenine ilişkin araştırmalarını yeniden başlatma kararı alan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin'e bir ekip gönderme kararı almıştı.

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Bu kapsamda bölgedeki mağaraları incelemek isteyen DSÖ'ye Çin'den olumsuz yanıt aldı. DSÖ'de görev alan bilim insanları Bilim adamları, Kovid-19'un ilk görüldüğü kent olan Wuhan'ın altı saat mesafedeki Hubei eyaletinin Enshi vilayetinde bir dizi mağara ve vahşi yaşam tarım alanını ziyaret etmek istiyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, uzmanlar bu bölgenin koronavirüsün kökeninin belirlenmesinde kilit öneme sahip olduğunu düşünüyor.

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DSÖ MERCEK ALTINA ALMIŞTI

DSÖ-Çin ortak çalışmasıyla Kovid-19'un kökenine ilişkin açıklanan raporda, Kovid-19'un yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığı öne sürülmüştü.

Raporda, Kovid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimali ise "en düşük ihtimal" olarak gösterilmişti.

Son dakika... Çinden DSÖye yanıt geldi... Girişlerine izin verilmedi

 

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise Kovid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimalinin "en düşük" hipotez olduğunun iddia edildiği DSÖ raporuna ilişkin, "Bu değerlendirmenin yeterince kapsamlı olduğuna inanmıyorum. Daha sağlam sonuçlara ulaşmak için daha fazla veri ve çalışmaya ihtiyaç duyulacak." açıklamasını yapmıştı.

Çin, DSÖ'nün Kovid-19'un kökenleri hakkında yeni bir soruşturma başlatılması yönündeki çağrılarını reddetmişti.

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'YARASA KADIN'DAN İDDİALARA YANIT

Koronavirüsün kendi yönetimindeki Wuhan Viroloji Laboratuvarı'ndan sızdığı iddiası nedeniyle 'yarasa kadın' olarak da anılan Prof. Shi Zhengli geçtiğimiz aylarda bu iddialara yanıt vermişti.

Shi, laboratuvarlarda yeterince güvenli olmayan yarasa koronavirüsleri ile riskli deneyler yapıldığı suçlamasını reddetmiş ve 'Kanıtın olmadığı bir iddianın doğru olmadığını kanıtlamak için nasıl bir kanıt sunabilirim ki?' demişti.

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Shi bu süreçte yaşadıkları için 'Dünyanın nasıl bu hale geldiğini bilmiyorum, masum bir bilim insanının üzerine sürekli iftira atılıyor' ifadelerini kullanmıştı.

'Laboratuvarında pandemi patlak vermeden önce yeni koronavirüsün herhangi bir kaynağı var mıydı?' sorusuna Shi'nin yanıtı ise 'hayır' şeklinde olmuştu.

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#Koronavirüs#DSÖ#Kovid-19