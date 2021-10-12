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İngiltere Parlamentosu'nun Covid raporu: 'Hükümetin ilk dönemdeki politikaları, kamu sağlığı alanında en büyük başarısızlıklardan biri'

#Koronavirüs#İngiltere#Kovid-19
İngiltere Parlamentosunun Covid raporu: Hükümetin ilk dönemdeki politikaları, kamu sağlığı alanında en büyük başarısızlıklardan biri

İngiltere'de Avam Kamarası'nın iki komitesi tarafından hazırlanan raporda, hükümetin koronavirüs salgınının ilk döneminde izlediği politikalar sert şekilde eleştirildi. Bilim ve Teknoloji Komitesi ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Komitesi tarafından hazırlanan rapora göre bu dönem, İngiltere için kamu sağlığı alanında ulusal düzeyde en büyük başarısızlıklardan biri oldu. İngiltere hükümeti pandeminin başlangıcında koronavirüsün yayılmasını durduramadı.

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İngiltere Parlamentosu'nun Covid raporu yayınlandı.  Çeşitli partilerden milletvekillerinin katkıda bulunduğu rapora göre hükümet yetkilileri ve bilim insanları geçen yıl koronavirüs kısıtlamalarını hayata geçirmekte çok geç kaldı, bu da birçok kişinin yaşamını kaybetmesine neden oldu.

150 sayfalık raporda ayrıca koronavirüs kısıtlamalarının geç hayata geçirilmesinin kasıtlı bir politika olduğu öne sürüldü.

Kısa sürede aşı geliştirilmesinin umulmaması ve test kapasitesinin az olması nedeniyle hükümetin, bilim insanlarının da desteğiyle, toplumun koronavirüse karşı bağışıklık kazanmasına (sürü bağışıklığına) dayalı bir stratejiyi uygulamaya çalıştığı iddia edildi.

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Raporda hükümete yöneltilen diğer eleştirilerden bazıları şöyle:

Bilim insanlarının tavsiyelerini 16 Mart 2020'de değiştirmelerine karşın, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanmasına bir hafta sonra başlandı.

İngiltere Ocak 2020'de dünyada Covid testini uygulamaya koyan ilk ülkeler arasında olmasına karşın, pandeminin ilk yılında etkili bir test ve takip sistemi kurulamadı.

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Mart 2020'de bir ara test faaliyetleri durdu, salgında ilk zirvenin görüldüğü dönemde haftalarca sadece hastanelere kaldırılanlara test yapılabildi.

Mayıs 2020'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) İngiltere'de Test ve Takip Sistemi'ni uygulamaya koysa da, ilk dönemler sistem "yavaş, belirsizlikler içinde ve sık sık kaos ortamında" uygulandı.

İngiltere Parlamentosunun Covid raporu: Hükümetin ilk dönemdeki politikaları, kamu sağlığı alanında en büyük başarısızlıklardan biri

AŞILAMA HIZI ÖVÜLDÜ

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekillerinden Bilim ve Teknoloji Komitesi Başkanı Greg Clark ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Komitesi Başkanı Jeremy Hunt, raporda şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere'nin koronavirüs salgınına yanıtı hem bazı büyük başarıları hem de bazı büyük hataları içeriyor. Başarılardan ve hatalardan dersler çıkarılması, pandeminin geri kalanında ve gelecekte elimizden gelenin en iyisini yapmamız için hayati önem taşıyor."

Raporu hazırlayan milletvekilleri eleştirilerinin yanında hükümeti, aşılama hızı nedeniyle övdü. Aşı kampanyasının, İngiltere'de bilim tarihinin en etkili girişimlerinden biri olduğu belirtildi.

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İngiltere hükümetinin sözcülerinden biri, raporla ilgili yaptığı açıklamada, yaşananlardan gerekli derslerin alınacağını söyledi.

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Hükümet sözcüsü ayrıca koronavirüs salgınının ilk döneminde izlenen politikalarla ilgili olarak önümüzdeki yıl soruşturma açılacağını ve soruşturma komisyonunun raporunun kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Sözcü, izlenen politikalar sayesinde 130 binden fazla kişinin hayatının kurtarıldığını ve 24,3 milyon ek koronavirüs vakasının önlendiğini kaydetti.

İŞÇİ PARTİSİ: RAPOR HÜKÜMETİ MAHKUM EDİCİ NİTELİKTE

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin sağlık sözcüsü Jonathan Ashworth ise raporla ilgili şu yorumu yaptı:

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"Bu, çeşitli partilerden bir grup milletvekili tarafından hazırlanan ve hükümet yetkililerinin pandemi sırasında yaptıkları dev hatalara ilişkin bir rapordur ve hükümeti mahkum edici niteliktedir."

İngiltere'de koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 150 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Şu ana kadar ülkede 94 milyondan fazla Covid aşısı yapıldı.

 

 

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#Koronavirüs#İngiltere#Kovid-19