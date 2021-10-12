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7.5 milyon aşısız alarmı

#Koronavirüs#Aşı#Vaka
7.5 milyon aşısız alarmı

Son dönemde özellikle gençler virüsü dışarıdan eve taşırken 65 yaş üstü yaş grubundan hastaneye başvurular artıyor. Yoğun bakımlarda yatanlar, üçüncü dozunu yaptırmayan 6 milyon ile hiç aşı olmayan 7.5 milyonluk kesimden. Son 90 gün içinde 16 bin kişi koronavirüs nedeniyle öldü.

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Eylül ayının başından beri günlük testler ve günlük vakalar benzer şekilde dalgalanıyor ve gerilemiyor. Bunun bir sonucu olarak test pozitif oranı 35 gündür yüzde 8 civarında sabit bir seyir izliyor. Aşısı tamamlananların toplam nüfusa oranı yüzde 55’e ulaşırken, üçüncü dozunu olmayanların sayısı ise 6 milyon olarak belirlendi. Hiç aşı olmamış 18 yaş üstü kişi sayısı 7.5 milyon kişi civarında seyrediyor.

Türkiye’nin günlük 1.5 milyon kapasitesi olmasına rağmen, yapılan aşı sayısı 200-300 bin arasında kalıyor. Günlük vaka sayısına göre Türkiye, Asya’da birinci, Avrupa’da ikinci, dünyada üçüncü sırada yer alıyor.

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BU GİDİŞLE AYNEN DEVAM

Uzmanlar, bu rakamlara göre koronavirüsün seyrinin önümüzdeki haftalarda da aynen devam edeceğini belirtiyorlar. Yeni bir atak olmaması durumunda rakamlarda bir değişiklik beklenmiyor. Gençlerin vakaların gerilememesindeki etkisi üzerine değerlendirmeler yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın gençlere seslenmesinin nedeninin bu olduğu, kuralların hızla gevşetilmesinin sonuçlarda etkisi bulunduğu belirtiliyor.

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‘HATIRLATMA’NIN ÖNEMİ

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Hareket halinde olan gençlerin virüsü evlerine taşıdıkları, evlerindeki 65 yaş üstü tek doz veya çift doz olmasına karşın hatırlatma dozunu yaptırmayan gruba virüs taşıdıkları ifade ediliyor. Aşısızların ve kurallara uymayanların doğurduğu bu sonuçları değiştirmek için denetimlerin arttırılması ve yeni kurallar konmasıyla ilgili önerilerin gündeme sık sık geldiği, ancak turizm sezonunun bitmesinin beklendiği iddia ediliyor.

GRİBİN DÖNÜŞÜ

Uzmanlar kış aylarında koronavirüsle mücadele ederken, diğer yandan grip salgınıyla ilgili uyarıların dikkate alınması gerektiğini de belirtiyorlar. Geçen yıl neredeyse herkesin hayatından çıkan gribin toplumsal hareketliliğin artması ve okulların açılmasıyla birlikte geri döneceği ve ölümcül olabileceği uyarıları yapılıyor. İngiltere’de bu konuda yapılan araştırma, grip vakalarının artacağı ve sadece bu ülkede 60 bin ölümün beklendiği yönünde. Ortalama grip ölüm sayısı geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de 15 bin, dünyada ise 500 bin civarındaydı. 65 yaş üstü kronik hastalığı olan kişilerin grip aşısı olması, maske ve mesafenin korunması gerektiği dile getiriliyor.

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YOĞUN BAKIM RAKAMLARI

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Yoğun bakımdakilerin yüzde 50’si aşısız, yüzde 39’u iki doz aşısını olup hatırlatma dozunu yaptırmayan ileri yaş grubu, yüzde 10’u ise tek doz aşılı kişiler...

AŞI KARNESİ

- Aşısını tamamlamış nüfus: Yüzde 55
- Üçüncü dozunu yaptırmayan: 6 milyon
- Hiç aşı olmamış nüfus: 7.5 milyon
- Günlük aşı yaptırma seyri: 200 bin
- Test pozitif oranı: Yüzde 8 

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#Koronavirüs#Aşı#Vaka