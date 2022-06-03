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ABD'de peş peşe saldırılar, panik büyüyor! Biden isyan etti: 'Artık yeter'

#ABD#Kilise#Saldırı
ABDde peş peşe saldırılar, panik büyüyor Biden isyan etti: Artık yeter

ABD son günlerde peş peşe gelen silahlı saldırılarla sarsılıyor. Son olarak Iowa eyaletindeki Cornerstone Kilisesi'nde ve Wisconsin eyaletindeki bir cenaze töreni sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırılar bardağı taşıran son damla oldu. ABD Başkanı Joe Biden silahlı şiddetin önlenmesi için Kongre'ye çağrıda bulunurken Racine Belediye Başkanı Cory Mason da çocuklara sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu.

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ABD'de silahlı saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Bu kez Wisconsin eyaletine bağlı Racine kentindeki Graceland Mezarlığı, silahlı saldırıya sahne oldu. Geçtiğimiz 20 Mayıs'ta polis tarafından vurularak öldürülen 37 yaşındaki Da'Shontay King'in cenaze töreninde bir kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Korkunç anlar törendeki bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Saldırıyla birlikte büyük korku yaşandığı, çevredekilerin panikle kaçıştığı görüldü.

ABD'de cenaze töreninde silahlı saldırı paniği
daha fazla video içinABD'de cenaze töreninde silahlı saldırı paniği


ABDde peş peşe saldırılar, panik büyüyor Biden isyan etti: Artık yeter

Graceland Mezarlığı'nda inceleme yapan polisler/AP

King'in kardeşi Natasha Mullen, "Onu defnetmek için mezarlıktaydık ve bir anda her yerde mermiler uçmaya başladı" dedi. Cenaze törenine doğru çok sayıda el ateş edildiğini açıklayan Racine polisi, 2 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Görgü tanıkları ise 20 ila 30 el silah sesi duyduklarını söyledi.

Saldırganın akıbetine yönelik bir açıklama yapılmadı.

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ÇOCUKLAR İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Racine Belediye Başkanı Cory Mason yaptığı açıklamada, "Bir aile, sevdiği birinin kaybının yasını tutarken mezarlıkta gerçekleştirilen korkunç saldırı, toplumumuzdaki bu şiddet failleri için yeni bir dip nokta. Şiddet sona ermeli" ifadelerini kullandı. Mason, çocuklara yönelik hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini, 18 yaşın altındaki herkesin yerel saatle 23.00'te evde olması gerektiğini bildirdi.

ABDde peş peşe saldırılar, panik büyüyor Biden isyan etti: Artık yeter

IOWA'DA SİLAHLI SALDIRI: 2 ÖLÜ

Silahlı saldırı gerçekleştirilen diğer bir eyalet ise Iowa oldu. Story County Şerif Ofisinden yapılan açıklamaya göre bir saldırgan, Cornerstone Kilisesi'nin otoparkında 2 kadını silahla hedef alarak öldürdü, ardından kendi yaşamına son verdi.
ABDde peş peşe saldırılar, panik büyüyor Biden isyan etti: Artık yeter

Cornerstone Kilisesi'nin önünde bekleyen polisler/AP

" BU SEFER GERÇEKTEN BİR ŞEYLER YAPMALIYIZ"

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ABD Başkanı Joe Biden, ülkede son dönemde artışa geçen silahlı saldırılara yönelik Beyaz Saray’da açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta Teksas eyaletinde 19’u çocuk 21 kişinin, 12 gün önce New York'ta 10 kişinin öldürüldüğünü hatırlatan Biden, hayatın kaybedenlerin aileleriyle görüştüğünü belirterek, “Hepimize tek bir mesajları vardı, bir şeyler yapın. Sadece bir şey yapın, Allah aşkına bir şeyler yapın” dedi.

Biden, “Columbine'dan sonra, Sandy Hook'tan sonra, Charleston'dan sonra, Orlando'dan sonra, Las Vegas'tan sonra, Parkland'dan sonra hiçbir şey yapılmadı. Bu kez, bir şey yapmadan duramayız. Bu kez sefer gerçekten bir şeyler yapmalıyız. Karşı karşıya olduğumuz sorun, vicdan ve sağduyu sorunudur” ifadelerini kullandı.

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Kimsenin Anayasa'nın 2. Ek maddesindeki silah edinme hakkını yok saymadıklarını, ABD’de hangi silahların satın alınabileceği konusunda her zaman sınırlamalar olduğunu söyleyen Biden, “Örneğin, makineli tüfekler yaklaşık 90 yıldır federal olarak düzenlenmiştir. Bu kimsenin hakkını elinden almak değildir. Bu, çocukları, aileleri, tüm toplumu, vurulup öldürülmeden okula, markete ve kiliseye gitme özgürlüğümüzü korumaktır” dedi.

ABDde peş peşe saldırılar, panik büyüyor Biden isyan etti: Artık yeter

Iowa'da Cornerstone Kilisesi'ne düzenlenen silahlı saldırının ardından insanlar birbirlerini teselli ediyor/AP

"SİLAHLAR ABD'DEKİ ÇOCUKLARIN BİR NUMARALI KATİLİ"

Biden, “Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından yayınlanan yeni verilere göre silahlar ABD’deki çocukların bir numaralı katili. Bir numaralı katil. Araba kazalarından daha fazla, kanserden daha fazla. Son 20 yılda görev başındayken ölen polislerin ve askerlerin toplamından daha fazla okul çağındaki çocuk, silahlı şiddet nedeniyle hayatını kaybetti. Bir düşünün, silahla öldürülen görevli polislerden daha fazla çocuk, silahlarla öldürülen askerlerden daha fazla çocuk. Allah aşkına, daha ne kadar katliamı kabul edeceğiz? Biz ‘yeter’ demeden önce daha kaç masum Amerikalı canını verecek” ifadeleriyle harekete geçme çağrısında bulundu.

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"YA SALDIRI SİLAHLARINI YASAKLAYALIM YA DA..."

“Her trajediyi önleyemeyeceğimizi biliyorum” diyen Biden, silahlı şiddetle mücadele planlarına değinerek, “Ama burada yapmamız gerektiğine inandığım şey şu. İşte Amerikan halkının ezici çoğunluğunun yapmamız gerektiğine inandığı şey. Teksas'taki, Buffalo’daki ailelerin bize yapmamız gerektiğini söyledikleri şey burada. Saldırı silahlarını yasaklamamız gerekiyor. Eğer saldırı silahlarını yasaklayamazsak o zaman bunları satın alma yaşını 18'den 21'e çıkarmalıyız. Silah satışında geçmiş kontrollerini sıkılaştırın. Silah üreticilerini sorumluluktan koruyan dokunulmazlığı kaldırın. Silahlı şiddetin travmasını derinleştiren ve bu şiddetin bir sonucu olarak ortaya çıkan ruh sağlığı krizini ele alın. Bunlar rasyonel, sağduyulu önlemlerdir” şeklinde konuştu.

ABDde peş peşe saldırılar, panik büyüyor Biden isyan etti: Artık yeter

ABD Başkanı Joe Biden/AFP

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"ARTIK YETER"

Biden, “Yeter. Yeter. Bir silahta kaç mermi olabileceğini sınırlandırmalıyız. Allah aşkına sıradan bir vatandaş neden 30 mermilik şarjör içeren bir saldırı silahı satın alabilsin? Uvalde'deki katliam o kadar yıkıcıydı ki ebeveynler çocuklarını, 9 ve 10 yaşındaki çocuklarını teşhis edebilmek için DNA yöntemine başvurmak zorunda kaldı” dedi.

Biden'ın konuşma yaptığı salona silahlı şiddet sonucu hayatını kaybedenlerin anılması amacıyla mumlar da koyuldu. 

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