Putin'in en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı!

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Rusya Devlet Başkanı Putin'im emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş son haftalarda Ukrayna'nın doğusunda yoğunlaşmış durumda.

Bölgenin hakimiyeti için iki ordu arasında kanlı çarpışmalar yaşanıyor.

Çatışmalar Severodonetsk ve Lysychansk'te yoğunlaşmış durumda zira Rusya bu iki kenti ele geçirirse, bu durumda Luhansk bölgesinin tamamının denetimini almış olacak.

'PUTİN BELGELERİ' ORTAYA ÇIKTI

Savaşın mimarı Putin'in orduya taarruz emri verdiği belirtilirken ABD'den gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi.

ABD merkezli Newsweek dergisi Putin için hazırlanan ABD istihbarat raporlarının içeriğine ulaştı.

Newsweek tarafından üç ayrı istihbarat teşkilatındaki üst düzey yetkililere atfedilen değerlendirme Putin hakkında ilginç bilgilerin ortaya çıkmasını sağladı.

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Ulusal İstihbarat Direktörü ofisinden bir yetkili, 'Putin kesinlikle hasta' dedi.

Biri Savunma İstihbarat Teşkilatı'ndan diğeri emekli Hava Kuvvetleri subayı olan diğer iki yetkili Putin'in sağlığına ilişkin kapsamlı bir istihbarat erişimlerinin olduğunu belirtti ve Rus liderin durumunun parlak olmadığını söyledi.

Rusya'yı yirmi yıldan fazla bir süredir domine eden Putin, Ekim ayında 70 yaşına giriyor. Rusya'yı yirmi yıldan fazla bir süredir domine eden Putin, Ekim ayında 70 yaşına giriyor.

'DÜNYA İÇİN TEHLİKELİ OLABİLİR'

'Putin hasta mı?' sorusuna 'Kesinlikle' diye cevap veren emekli Hava Kuvvetleri subayı dikkat çeken bir de iddia ortaya attı.

ABD'li yetkili, 'Putin'den sonra bir iktidar boşluğu dünya için çok tehlikeli olabilir' dedi.

RAPORDA SUİKAST İDDİASI DA YER ALDI

İstihbarat topluluğunun ayrıca, Putin'in iktidarı kaybedeceği konusunda giderek daha fazla paranoyaklaştığına ve Mart ayında bir suikast girişiminden kurtulmuş olabileceğine inandığı bildiriliyor.

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Kıdemli istihbarat yetkililerinden biri, Putin'in gücünün artık mutlak olmadığının altını çizdi ve 'Kremlin içerisindeki herkes sonun yakın olduğunu hissediyor' dedi.

Yetkililer ayrıca Putin'in giderek kendini daha fazla izole etmesi nedeniyle güvenilir istihbarata erişimin daha zor hale geldiğinin altını çizdi.

İŞTE DOKTORLARIN PUTİN'E BİÇTİĞİ ÖMÜR

Geçtiğimiz haftalarda İngiliz basını Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) görev alan bir ajana dayandırdığı haberde Putin'in maksimum 3 yıl ömrü kaldığı bilgisine yer vermişti.

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Vladimir Putin’in sağlık durumuna dair son dönemde ortaya atılan pek çok iddia arasında en çok parkinson ve kanser hastalığı ön plana çıkmış durumda.

'GÖRME YETİSİNİ KAYBEDİYOR'

Kaynağın adı güvenlik gerekçesi ile gizli tutulurken Putin'in hastalığı nedeniyle görme yetisinde de ciddi gerileme meydana gelmiş durumda.

Rus ajan İngiliz Mirror gazetesine yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

'Televizyona çıktığında ne söyleyeceğini okumak için her şeyin büyük harflerle yazılmış olduğu kağıt parçalarına ihtiyaç duyuyor. Bu kağıtlara yazılan harfler o kadar büyük ki her sayfada sadece birkaç cümle var. Gözlerindeki durum ciddi şekilde kötüleşiyor.'

LAVROV'DAN JET HIZINDA CEVAP

Söz konusu iddia kısa sürede dünya gündeminin bir numaralı maddesi olmuş, bu iddiaya yanıt ise Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan gelmişti.

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Rus bakan Fransız televizyonu TF1'e verdiği mülakatta, bu iddiaları kesin bir dille yalanlamış ve 'Akıllı insanların bu kişide bir tür hastalık veya rahatsızlık belirtileri görebileceğini sanmıyorum' demişti.