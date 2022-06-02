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Son dakika: ABD'de kâbus devam ediyor... Hastaneye silahlı saldırı!

#ABD#Saldırı#Dünya
Son dakika: ABDde kâbus devam ediyor... Hastaneye silahlı saldırı

Teksas'daki bir ilkokulda yaşanan saldırının şokunu atlatamayan ABD, Oklahoma'dan gelen haber ile sarsıldı. ABD'nin Oklahoma Eyaleti'ndeki Tulsa'da bir hastaneye silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerinden ilk görüntüler geldi.

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ABD, günlerdir Teksas eyaletinden gelen saldırı haberinin şokunu yaşıyor...

Teksas eyaletine bağlı Uvalde kentinde bulunan Robb İlkokulu korkunç bir katliama sahne olmuş, geçtiğimiz hafta yaşanan saldırı sonrası 19'u öğrenci 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülke henüz bu saldırının yaralarını sarmaya çalışırken Oklahoma'dan gelen haber ile sarsıldı.

ABD yasaları 18 yaşını dolduran her vatandaşın silah satın almasına izin veriyor.

Oklahoma Eyaleti'ndeki Tulsa'da bir hastaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda dört kişi vurularak öldürüldü.

Polis, olayın ardından yaptığı basın toplantısında, St. Francis Hastanesi yerleşkesine giren bir kişinin tüfekle ateş açtığını ve dört kişiyi öldürdüğünü duyurdu.

TÜFEK VE TABANCA İLE SALDIRDI

Tulsa Polis Şefi Eric Dalgleish, tüfek ve tabanca taşıyan saldırganın 35-40 yaşlarında olduğunu kaydetti.

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İlk olarak telefonla yapılan bir ihbar ile olaydan haberdar olduklarını söyleyen Tulsa polisi, hastanenin ikinci katında saldırganın ateş açarak insanları vurmaya başladığını aktardı.

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Olay yerine giden polis birkaç kişinin vurulmuş olduğunu, bir çiftin ise orada hayatını kaybettiğini tespit etti. Kurbanların, hem hastalar hem de hastane çalışanları olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Saldırganın da olay yerinde öldüğü açıklandı ancak ölüm şekline ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. New York Times gazetesi saldırganın kendisini vurduğunu yazdı.

Son dakika: ABDde kâbus devam ediyor... Hastaneye silahlı saldırı

BEYAZ SARAY BİLGİLENDİRİLDİ

Beyaz Saray'ın ve ABD Başkanı Joe Biden'ın da saldırıyla ilgili bilgilendirildiği belirtildi. Beyaz Saray'ın olayı yakından incelediği ve eyalet yetkilileriyle irtibat halinde olduğu kaydedildi.

ABD'deki silahlı saldırı serisinde son olarak geçtiğimiz hafta Texas Eyaleti'nde bir ilkokul hedef alınmıştı. Saldırıda 19 çocuk ve 2 öğretmen öldürülmüştü.

Mayıs başında ise New York'ta bir süpermarkete giren saldırgan 10 kişiyi vurarak öldürdü.

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ABD bitmek bilmeyen silahlı saldırılarla sarsılırken, bireysel silahlanma ve silah lobileri gündemin en çok tartışılan başlığı olmaya devam ediyor.

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Biden, Texas'taki okul saldırısından sonra silahlanmaya karşı sert bir tutum göstermiş, söz konusu duruma artık bir son verilmesi gerektiğini söylemişti.

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