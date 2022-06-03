ABD bu sözlerle sarsıldı... Uvalde Belediye Başkanı'ndan itiraf gibi açıklama

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ABD, günlerdir Teksas eyaletinden gelen Saldırı haberinin şokunu yaşıyor...

Teksas eyaletine bağlı Uvalde kentinde bulunan Robb İlkokulu korkunç bir katliama sahne olmuş, geçtiğimiz hafta 18 yaşındaki Salvador Ramos 19'u öğrenci 2'si öğretmen 21 kişiyi öldürmüştü.

Kurbanlar toprağa verilirken ülke polisin ihmalinin olup olmadığını tartışıyor.

KORKUNÇ İDDİA... RESMEN ÖLÜME TERK ETTİLER!

Zira Ramos'un saldırısı yaklaşık 40 dakika sürmüş, görgü tanıkları olay yerine gelen polislerin ise olay yerine gelmelerine rağmen müdahale etmek için beklediklerini iddia etmişti.

Polis ve yerel motosiklet grubu Uvalde'deki Sacred Heart Katolik Kilisesi'nde düzenlenen cenaze töreninden sonra Nevaeh Bravo'nun tabutunu taşımak için bekliyor. (Fotoğraf: AP) Polis ve yerel motosiklet grubu Uvalde'deki Sacred Heart Katolik Kilisesi'nde düzenlenen cenaze töreninden sonra Nevaeh Bravo'nun tabutunu taşımak için bekliyor. (Fotoğraf: AP)

'HİÇBİR ŞEY YAPMADILAR'

Saldırıda ölen çocuklardan birinin babası, olayı duyduktan sonra okula geldiğini ve o esnada bir düzine polisin saldırıya hala müdahale etmediklerini öne sürmüş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

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'Olay yerinde en az 40 polis memuru vardı. Ancak çok geç olana kadar hiçbir şey yapmadılar.'

'ÇEVREDEKİLER POLİSLERE YALVARDI'

İlkokulun karşısındaki caddede yaşayan bir tanık ise binanın içinden silah sesleri gelirken, çevredekilerin okul dışındaki memurlara bir şeyler yapmaları için yalvardıklarını söylemişti.

UVALDE BELEDİYE BAŞKANI KONUŞTU

ABD bu iddiaları tartışmaya devam ederken Uvalde Belediye Başkanı Don McLaughlin'den itiraf gibi bir açıklama geldi.

McLaughlin, bir müzakerecinin silahlı saldırgan Salvador Ramos ile temasa geçmeye çalıştığını açıkladı.

'Asıl amacı bu kişiyi telefona almaya çalışmaktı' diyen McLaughlin, müzakerecinin bulabildiği her numarayı denediğini ancak saldırgana ulaşamadığını belirtti.

Saldırının kurbanlarından Eliahna Torres'in cenazesinden önce bir adam törenin yapılacağı noktayı çelenk bırakıyor. (Fotoğraf: AFP) Saldırının kurbanlarından Eliahna Torres'in cenazesinden önce bir adam törenin yapılacağı noktayı çelenk bırakıyor. (Fotoğraf: AFP)

POLİSLER BEKLERKEN SALDIRGAN BARİKAT KURUYORDU

Daily Mail'in haberine göre, Ramos'un odada yalnız olduğunu düşünen polisler beklerken, Ramos o esnada sınıfta barikat kuruyordu.

İngiliz Daily Mail gazetesi bu gelişmeyi 'Uvalde Belediye Başkanı kimliği belirsiz bir 'müzakerecinin' saldırı sırasında genç silahlı adamla bağlantı kurmaya çalıştığını kabul ederken, çocuklar katliam sırasında çılgınca 911'i aradı' başlığı ile okurlarına duyurdu.

KATLİAMI FACEBOOK'TAN DUYURMUŞ

Öte yandan Ramos'un yapacağı saldırıyla ilgili Facebook'ta paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

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Texas Valisi Greg Abbott, 18 yaşındaki Salvador Ramos'un Facebook'ta yaptığı ilk paylaşımda 'Büyükannemi öldüreceğim' diye yazdığını açıklamıştı.

Saldırıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında konuşan Abbott, Ramos'un yaptığı ikinci paylaşımda büyükannesini öldürdüğünü söylediğini, üçüncü paylaşımda ise bir ilkokula silahlı saldırı düzenleyeceğini yazdığını aktarmıştı.

Ramos'un Facebook'taki üçüncü paylaşımını silahlı saldırıdan yalnızca 15 dakika önce yaptığı belirtiliyor.

SALDIRIDAN ÖNCEKİ MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Ramos'un saldırıdan saatler önce Instagram'da tanımadığı bir kadına mesajlar attığı da ortaya çıkmıştı.

ABD yasaları 18 yaşını dolduran her vatandaşın silah satın almasına izin veriyor.

Saldırgan kadına 'Sana söylemek istediğim küçük bir sırrım var' diye mesaj atmış, kadının yanıtı ise yanıtı ise 'uyuyor olabilirim çünkü hasta oldum' olmuştu.

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ACI GERÇEĞİ UYANINCA ÖĞRENDİ

Acı gerçeği uyanınca öğrenen adı açıklanmayan kadın mesajlaşmaya ait ekran görüntülerini Instagram hesabı üzerinden yayınlamış ve şu açıklamada bulunmuştu;

'Kurbanlar ve aileleri için çok üzgünüm, gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Ona cevap vermemin tek nedeni ondan korkmamdı, keşke uyanık kalıp en azından onu suçunu işlememeye ikna etmeye çalışsaydım. bilmiyordum.'

Arkadaşları ve akrabaları ise saldırganın çocukken zorbalığa uğradığını açıklamıştı.