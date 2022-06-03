İspanyol televizyon yıldızı miras için teyzesini zehirledi!

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61 yaşındaki İspanyol aktör Luis Lorenzo Crespo ve 37 yaşındaki eşi Arancha Palomino’nun işledikleri suç tüm İspanya’yı şoke ederken haber dünya basınında da büyük yankı buldu.

Ünlü çift mirasına el koymak için Crespo’nun teyzesini zehirlemekle suçlanarak tutuklandı.

Lorenzo'nun avukatı ise yaptığı savunmada talihsiz kadının cıvalı balık yedikten sonra zehirlendiğini söylemişti.

61 yaşındaki İspanyol aktör Luis Lorenzo Crespo, 27 Mayıs'ta 37 yaşındaki eşi Arancha Palomino ile birlikte 85 yaşındaki María Isabel'i Haziran 2021'de öldürdüğü iddiasıyla Madrid yakınlarında tutuklandı.

İspanya'nın ünlü aktörünün soğukkanlılıkla işlediği suç şok etkisi yarattı

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Polis, ikilinin Isabel teyzeyi yanlarında kalmaya davet ettiğini ve onu zehirlemek için ağır metaller kullandığını söyledi.

HABER ALAMAYAN AKRABALARI POLİSİ ARADI

Akrabaları birkaç gündür ondan haber alamadığı için polise haber verdi. Polis de kanını Lorenzo'nun evinde yaşadığını doğruladıktan sonra bu eve gitti.

Cinayet masası dedektifleri, polisin adres aramasında kıyafetlerin arasına ve plastik torbalara gizlenmiş 100, 50 ve 20 avroluk banknotlar buldu ve toplamda en az 142.000 avroya ulaştı.

Soruşturma ayrıca çiftin banka hesabında yaklaşık 50.000 Euro'nun yanı sıra nakit para da bulunduğunu tespit etti.

Polis, yaşlı kadının ölümünden önce bir şekilde büyük miktarda para harcadığını tespit etti.

Üstelik görünüşe göre, tüm mülkünü vefatından sadece aylar önce yeğenine bırakmak için vasiyetini güncellemişti.

Lorenzo suskun kalmayı tercih etse de eşi Arancha konuyu mahkemede ve televizyon ekranlarından tartıştı

BOŞ YERE ÖLDÜRÜLDÜ

Yani aslında katil çiftin teyzelerini öldürmelerine hiç gerek yoktu; kadının mirası zaten onların olacaktı…

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Teyzenin aslında geçen yıl bunamanın neden olduğu doğal sebeplerden öldüğü düşünülüyordu, ancak kardeşi durumdan şüphelendi ve ikinci bir otopsi istedi. Otopsi sonucu kadının zehirlendiği keşfedildi.

Otopsi bulguları 31 Mayıs'ta Isabel'in vücudunda normal kadmiyum seviyesinin 200 katı ve normal manganez seviyesinin 20 katı olduğunu ortaya çıkardı.

Bu maddeler ise yoğun olarak metallerde, boyalarda, pillerde ve mantar ilaçlarında bulunur. Ayrıca sanayileşmiş alanlarda da toprakta bu maddelere rastlanır.

Rapor, yaşlı kadının ölmesi için zehirli metalleri yutmuş olması gerektiğini öne sürüyor.

Lorenzo'nun avukatı Francisco Perez, yaşlı kadının yüksek düzeyde cıva içeren balıkları yedikten sonra zehirlendiğini söyledi.

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Çift, yaşlı kadına demans teşhisi konulduktan sonra harcamalarını açıklamak için uzmanlara götürdüklerini söyledi.

Zavallı kadın zaten mirasını yeğenine bırakmaya karar vermişti... Şimdi ise bunu katillerinin ona zorla yaptırmış olabileceği şüphesi doğdu

BUNAMA TEORİSİ YALAN ÇIKTI

Ancak yetkililer, bunama teşhisine dair bir kayıt olmadığını söylerken, komşuları da çiftin onu ihmal ettiğini iddia etti.

İspanyol aktör, cesur bir polis draması olan 'El Comisario' ve komedi 'La Que se Avecina' gibi dizilerde rol aldı ve ünlendi.

Lorenzo hem Sivil Muhafızlar önünde hem de mahkemede ifade vermeyi reddetti, ancak Arancha mahkemede görevli yargıca cevap vermeye karar verdi:

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“Kocamın onu (paraları) ne zamandan beri evde tuttuğunu bilmiyorum. Çalmaya gelirlerse diye saklamıştı.”

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Son bir yıldır sürekli gazete manşetlerinde yer alan Arancha intihar etti ancak kurtarıldı

KARISI İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

El Confidential gazetesindeki habere göre Arancha kocasını ‘bankalara güvenmediği için parasını evde bulunduran bir kişi’ olarak tanımladı.

Çift önce tutuklandı ve ardından kefaletle serbest bırakıldı, ancak mali durumlarıyla ilgili soruşturma henüz tamamlanmadığı için şu anda resmi olarak suçlanmadılar.

El Debate gazetsi Arancha'nın tutuklandıktan kısa bir süre sonra intihara teşebbüs ettikten sonra La Paz hastanesine nakledildiğini iddia etti.