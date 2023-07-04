2023'ün en önemli zirvesi öncesi Erdoğan'ın sözleri dünyada manşet... İsveç'e ev ödevi

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İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini yerine getiren Finlandiya NATO'ya üye olurken İsveç'in bu tutumu değişmeye başladı.

İsveç sonunda terör örgütü destekçilerine hapis cezası öngören yasaya onay verdi.

1 Haziran'da yürürlüğe giren yasa ile terör örgütünün faaliyetlerini teşvik eden, güçlendiren veya destekleyenlere en fazla 4 yıl hapis cezası verilmenin önü açıldı.

Yasa ile Türkiye'nin taleplerini yerine getirdiğini belirten İsveç geri sayıma geçerken dünya nefesini tuttu 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'nden çıkacak karara kilitlendi.

NATO için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'e kötü haber dünya basınından geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer ayıran gazete ve ajanslar Erdoğan'ın sözlerini manşetlerine taşıdı.

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İngiliz Independent 'Türkiye Cumhurbaşkanı, ülkesinin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamaya hazır olmadığının sinyalini bir kez daha verdi' dedi.

Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası konuştuğunu belirten İngiliz gazete 'Erdoğan, Stockholm'ün tamamlaması gereken ev ödevi üzerinde daha çok çalışması gerektiğini söyledi' dedi.

ABD merkezli Fox 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasını erteledi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde Erdoğan'ın onay için yükümlülüklerin yerine getirilmesini talep ettiğinin altı çizildi.

Al Monitor 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve ABD'ye bariz bir yumruk atarak ülkesinin "örtülü tehditlere" boyun eğmeyeceğini söyledi' değerlendirmesinde bulundu.

Yunan Kathimerini 'Erdoğan: NATO'da İsveç için kırmızı çizgilerden geri çekilmiyoruz' başlığını tercih etti. Haberde Erdoğan'ın terör ve İslamafobi'nin Türkiye'nin kırımız çizgisi olduğunun altını çizdiği belirtildi.

Washington Post Biden'ın 10 günlük bir ziyaret turuna çıkacağını hatırlattı ve şu değerlendirmede bulundu;

'Özünde Türkiye ve Macaristan'ı İsveç'i dünyanın en güçlü savunma ittifakına davet etme konusundaki itirazlarını bırakmaya ikna edip edemeyeceği sorusu var.'

The Hill zirveyi 2023'ün en önemli konusu olarak nitelendirdi. Haberde skandal bir çağrıya yer veildi ve üye ülkelerin Türkiye'ye baskı yapması gerektiği savunuldu.

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'Türkiye'nin isteksizliğine rağmen İsveç'in NATO'ya katılmasına izin verilmeli' diyen The Hill haberin devamında şu ifadelere yer verdi;

'Üye ülkeler, bu müstakbel üyenin ittifaka resmi olarak katılmasına izin vermesi için Türkiye'ye baskı yapmalıdır.

Ukrayna merkezli Kyiv Post 'NATO zirvesi, Batı askeri ittifakının üyelik hedefi Türkiye ve Macaristan tarafından engellenen İsveç'i kabul etmeye çalıştığı ve Ukrayna'nın Rusya'nın işgali sırasında katılım kampanyasını yoğunlaştırdığı bir zamanda geliyor' dedi.

'Türkiye Tarafından Veto Edilen İsveç, NATO Zirvesi Öncesinde Kuran Yakılmasını Kınadı' başlığını atan Balkan Insight haberinde şu ifadelere yer verdi;

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'Türkiye, Vilnius zirvesi öncesinde NATO üyeliğini engellemeye devam ederken, İsveç, Türkiye ve diğer Müslüman ülkelerden gelen eleştirilerin ardından, Stockholm'deki son Kuran yakma protestosunu 'İslamofobik' olarak kınadı.'

Erdoğan'ın Fransa'daki olaylar ile ilgili açıklamalarını öne çıkaran Katar merkezli Al jazeera ise 'Türkiye cumhurbaşkanı ülke çapındaki huzursuzluktan Fransa'nın sömürgeci geçmişini sorumlu tutuyor ve bunu 'İslamofobi'ye bağlıyor' dedi.