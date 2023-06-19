Türkiye'den NATO onayı bekleyen İsveç sır gibi saklıyordu... Sızan belgeler ülkede şok etkisi yarattı!

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İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini yerine getiren Finlandiya NATO'ya üye olurken İsveç'in bu tutumu değişmeye başladı.

İsveç sonunda terör örgütü destekçilerine hapis cezası öngören yasaya onay verdi.

1 Haziran'da yürürlüğe giren yasa ile terör örgütünün faaliyetlerini teşvik eden, güçlendiren veya destekleyenlere en fazla 4 yıl hapis cezası verilmenin önü açıldı.

Yasa ile Türkiye'nin taleplerini yerine getirdiğini belirten İsveç sızan parlamento savunma komitesi raporunun şokunu yaşıyor.

Rusya komşusu Finlandiya ve diğer kuzey ülkesi İsveç'in NATO'ya üye olmaması konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyor. Ancak Putin'in emri ile Ukrayna'da başlayan savaş sonrası Moskova'nın planı tabiri caizse ters tepmiş durumda. Zira Ukrayna işgali sonrası iki ülke de NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu. İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini karşılayan Finlandiya ittifaka üye oldu.

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İsveç kamu yayın kuruluşu SVT'nin yayınladığı rapor ülkede adeta deprem etkisi yarattı.

Kapalı kapılar ardında yapılan konuşmalara ulaşan SVT söz konusu rapora atıfta bulunarak İsveç'e yönelik bir Rus askeri saldırısının göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

SVT, rapor üzerinde çalışan kaynaklara atıfta bulunarak, meclis raporunda, Rus kara kuvvetlerinin Ukrayna'da olmasına rağmen, İsveç'e yönelik diğer askeri saldırı türlerinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

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Haberde şu ifadelere yer verildi;

'Rusya askeri güç kullanma eşiğini daha da düşürdü ve yüksek bir siyasi ve askeri risk iştahı sergiliyor. Rusya'nın İsveç'e karşı hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, uzun menzilli silahlar veya nükleer silahlarla operasyonlar yürütme kabiliyeti bozulmamış durumda.'

Kısa sürede ülkenin bir numaralı gündemi haline gelen bu sızıntı sonrası yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

SVT Meclis Savunma Komitesi Başkanı'nın yorum talebine hemen yanıt vermediğini yazdı.

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NATO ACİLİYETİNİ ÖZETLİYOR

SVT, raporun İsveç için, diğer Kuzey ülkeleri ve Avrupa Birliği ile işbirliğine dayanan önceki doktrin yerine NATO üyeliğine dayalı yeni bir savunma doktrini özetlediğini söyledi.

İsveç, 2022’de "terörle mücadelede güvenlik güçlerinin alanını daha da açmak için" anayasada değişikliğe gitmişti. 1 Ocak 2023’de yürürlüğe giren anayasa değişikliklerinin ardından "terörle mücadeleyi ilgilendiren" birçok yasada da uyum çalışması yapılmıştı.

Başka bir deyişle SVT raporun İsveç'in Türkiye'nin onayını alarak ittifaka üye olması gerektiğini özetlediğini belirtiyor.

YASA İLE NELER DEĞİŞTİ?

1 Haziran’da yürürlüğe giren yasa ile ağırlaştırıcı nedenler olması halinde en az 2, en fazla 8 yıl hapis cezasının önü açıldı.

Ayrıca yasa ile terör örgütlerini finanse eden veya destekleyen kişileri gözaltına alma ve yargılama konusunda da yetkileri genişledi.