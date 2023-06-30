İsveç basınında itiraf gibi sözler: 'Kendimizi alay konusu yaptık, NATO üyeliğine veda edebiliriz, uygunsuz ve cahilce bir eylem'

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NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleşecek NATO zirvesi öncesi yine büyük bir skandala sahne oldu. Kurban Bayramı’nın ilk gününde başkent Stockhlom’de bir caminin önünde Kur’an-ı Kerim yakma eylemine izin veren İsveç'e tepkiler çığ gibi büyüyor.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ, İSVEÇ BÜYÜKELÇİLİĞİ'Nİ BASTILAR

Irak'ta bir grup protestocu, Bağdat’taki İsveç Büyükelçiliği binasını basarak ilk önce bahçeye girdi daha sonra binanın çatısına çıktı. Göstericiler 'Kuran'a evet' sloganları atarken, Irak güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

İran ve Irak hükümetleri de Perşembe günü yaptıkları açıklamalarla Stockholm'deki eyleme izin veren mahkeme kararını kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanani, "kutsallara karşı tekrarlanan hakaretlere zemin hazırlamanın" "provokatif, düşüncesiz ve kabul edilemez" olduğunu söyledi.



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Fas, İsveç'teki büyükelçisini geri çekme kararı aldı, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Müslümanlar takvimlerindeki en kutsal günlerden birini kutlarken yapılan bu saldırgan ve sorumsuzca eylem kabul edilemez" denildi.

Suudi Arabistan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırıyı kınadı Dışişleri Bakanlığı eylemi İslam'a yönelik "nefret dolu ve tekrarlanan saldırıların" bir parçası olarak nitelendirdi.

Mısır, Kur'an-ı Kerim yakılmasını "Müslümanların duygularını kışkırtan utanç verici bir eylem" olarak kınarken, Birleşik Arap Emirlikleri İsveç büyükelçisini çağırdığını ve konuya ilişkin uyardığını duyurdu.



Irak'taki protestonun görüntüleri ve İslam dünyasından gelen sert tepkiler bugün İsveç basınında kendine geniş yer buldu.

İsveç haber ajansı TT, ABD'nin bile Kur'an-ı Kerim yakılmasını eleştirdiğini vurguladı.

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Dagens Nyheter gazetesi 'İsveç'e karşı öfke her zamankinden daha büyük' başlıklı haberinde "Müslümanlar Kuran yakılmasının ifade özgürlüğü ile bir alakası olmadığını belirtiyor. Arap dünyası İsveç şirketlerine boykot uygulanmasının yanı sıra hükümetleri siyasi önlemler almaya teşvik ediyor" ifadelerini kullandı.



"UYGUNSUZ VE CAHİLCE BİR EYLEM"

Göteborg Postası ise 'Kimsenin ifade özgürlüğü için ülke güvenliği feda edilmemeli' başlıklı analizinde Ingemar Johansson'ın görüşlerine yer verdi.

Johansson, NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'in böyle kritik bir dönemde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesinin uygunsuz ve cahilce olduğunu yazdı.

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NATO üyeliğinin Avrupa'daki savaş zamanlarında İsveç'in güvenliği için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan yazar,birkaç kişinin 'sözde ifade özgürlüğünün' ülke güvenliğinden daha önemli olmasının son derece dikkat çekici olduğunu belirtti.



"BUNA DAHA NE KADAR KATLANABİLİRİZ? BELKİ DE İSTENMEDİĞİMİZİN FARKINA VARMALIYIZ"

Ülkenin en büyük gazetelerinden biri olan Expressen ise İsveç'in Vilnius zirvesinde NATO'ya üye olmasının uzak bir ihtimal gibi göründüğünü belirterek süreci 'kötü bir TV dizisine' benzetti.

Makalenin yazarı, "Finlandiya uzun süredir NATO'dayken İsveç sezonlardır ayaklarını sürüyor. Buna daha ne kadar katlanabiliriz. Belki de artık istenmediğimizin farkına varmamız gerekiyordur" ifadelerini kullandı.



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"İSVEÇ KENDİNİ ALAY KONUSU YAPIYOR"

Hallands Nyheter gazetesinde yer alan bir makalede ise ifade özgürlüğünün sınırlarına dikkat çekildi.

Makalenin yazarı, "İsveç nasıl olur da birinin herkesin gözü önünde Kur'an-Kerim yakmasına ve milyonlarca Müslüman'a hakaret etmesine izin verebilir? İsveç kendisini tüm dünyada alay konusu yapıyor. Bu son olayla, muhtemelen NATO üyeliğine veda edebiliriz." ifadelerini kullandı.