Rus komutanlar nerede

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Rusya’da Wagner isyanı sonrası önemli komutanların görünmemesi, üst kademenin “sadakat” testinden geçirildiği yorumlarına neden oluyor. Moscow Times gazetesi, Ukrayna’daki savaşı yöneten “Halep Kasabı” lakaplı General Sergey Surovikin’in tutuklanarak Federal Güvenlik Servisi (FSB) hapishanesi Lefortovo’ya götürüldüğünü iddia etti. Surovikin’in daha darbe gecesi gözaltına alındığı, kendini kurtarmak için hapishaneden Wagner’in patronu Yevgeniy Prigojin’e hitaben, “Aklını başına topla. Moskova yürüyüşünü durdur” diye seslendiği öne sürüldü.

KREMLİN: BİZE SORMAYIN

Kremlin, Surovikin’in durumuna dair soruya, “Bizde de bilgi yok, muhatabınız Savunma Bakanlığı olmalı” şeklinde yanıt verdi. Surovikin’in yardımcısı General Andrey Yudin’in de gözaltına alındığı belirtildi ancak Rus komutan dün ortaya çıkarak, “İddialar asılsız” dedi. Öte yandan ayaklanmaya katılan Tula Bölge Balisi Aleksey Dyumin’in akıbeti de belirsiz.

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BÖLGE VALİSİ DE KAYIP

Prigojin Moskova’yı ele geçirseydi, Dyumin’in Rusya liderliğine oynayacağı dile getiriliyor. Gözaltında olduğu düşünülen Dyumin, 2014 yılında Kırım’ın ilhakını yönetmişti. İsyan sonrası Putin’in yanında bir kez fotoğraf verse de Savunma Bakanı Sergey Şoygu günlerdir ortalarda gözükmüyor. Prigojin, Şoygu’nun istifasını istediği gerekçesiyle Moskova’ya yürüyüşe geçmiş, geri dönmesini sağlayan anlaşmada istifa maddesi de olduğu ortaya atılmıştı. Ayrıca Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov da bir haftadır hiç kamuoyu önüne çıkmadı.

ŞAM’DAN MALİ’YE WAGNER TRAFİĞİ

Rusya’nın Ortadoğu ve Afrika operasyonlarına önemli katkı sunan Wagner’in silahlarını Putin’e doğrultması, bu ülkelerdeki faaliyetlerin akıbetini belirsizliğe soktu. Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, isyan sonrası Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Şam’a uçarak gelişmelerden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı haberdar etti. Görüşmede Verşinin, Wagner savaşçılarının Moskova’nın izni olmadan Suriye’den ayrılmasına izin verilmemesini istedi.

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AFRİKA’DAKİ MİLİSLERE: YERİNİZDE KALIN

Ayrıca Suriye’den kalkan bir Rus devlet uçağının, Wagner’in etkin olduğu Afrika ülkesi Mali’ye gittiği görüldü. Mali hükümeti ülkede güvenliği sağlamaları için paralı askerlere her ay 10 milyon dolar ödüyor. ABD istihbarat raporuna göre Rusya, Afrika’daki Wagner milislerine “üslerinde kalmaları” talimatını verdi. Korumaları arasında Wagner milisleri bulunan Orta Afrika Cumhuriyeti Başkanı Faustin-Archange Touadera’ya da Moskova’dan özel bir telefon açıldı. WSJ’nin haberine göre tüm bu hareketlilik, Putin’in Wagner’in kontrolünü tümden eline alma çabasının parçası.