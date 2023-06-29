×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

İsveç'in provokasyonu dünyada manşet: NATO hedefini riske atıyor!

Güncelleme Tarihi:

#İsveç#NATO#Dünya
İsveçin provokasyonu dünyada manşet: NATO hedefini riske atıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 12:15

Dünyanın gözü Türkiye'nin İsveç konusunda atacağı adımda. NATO umudunu Türkiye'nin kararına bağlayan İsveç'teki provokasyon dünyada geniş yankı buldu. Skandal eylemin İsveç'in NATO üyeliğini riske atabileceğini yazan gazeteler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini de manşetlerine taşıdı.

Haberin Devamı

NATO umudunu Türkiye'nin kararına bağlayan İsveç 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleşecek NATO zirvesi için geri sayıma geçmiş durumda.

İttifaka katılmak için Ankara'nın onayını bekleyen İsveç bir kez daha provokatif bir eyleme ev sahipliği yaptı.

Türkiye’den NATO vizesi bekleyen İsveç’te bir kişi, polis koruması altında bayram günü cami önünde Kuran yaktı.

Ankara’nın sert tepki gösterdiği eylem dünyada geniş yankı buldu.

İsveçin provokasyonu dünyada manşet: NATO hedefini riske atıyor

İngiliz Guardian gazetesi 'İsveç'in Kuran'ın yakılmasına izin vermesiyle Türkiye'nin öfkesi, NATO hedefini daha fazla geciktirme riskine giriyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberin Devamı

Haberde Türkiye'nin skandal eyleme tepki gösterdiğinin altı çizildi. Haberde Erdoğan'ın İsveç açıklamasına da yer verildi.

Erdoğan'ın Alman Şansölye Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini hatırlatan İngiliz gazete 'Erdoğan Scholz'a İsveç'in biraz ilerleme kaydettiğini ancak yeterli olmadığını söyledi' dedi.

'Stockholm'ün Temmuz ayında NATO'ya katılma hedefi Ankara'nın onayına bağlı' diyen ABD merkezli Politico ise söz konusu eylemin İsveç'in üyeliğini riske atabileceğini yazdı.

RUS BASINI PUTİN'İN AÇIKLAMASINI ÖNE ÇIKARDI

Putin skandal eylemin ardından yaptığı bir konuşmada Kuran yakmanın Rusya'da suç olduğunu belirtti. İsveç'teki provokasyona sayfalarında yer veren Rus basını Putin'in bu açıklamalarını da öne çıkarttı.

İsveçin provokasyonu dünyada manşet: NATO hedefini riske atıyor

Erdoğan'ın sözlerini aboneleri ile paylaşan AP ise haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Erdoğan, İsveç'in terörle mücadele mevzuatındaki değişiklik başta olmak üzere doğru adımlar attığını ancak İsveç'te PKK/PYD/YPG destekçilerinin özgürce terörü öven gösteriler düzenlemeye, adam toplamaya ve terör örgütlerine mali kaynak sağlamaya devam ettiğini belirtti. Bu durumun Türkiye için kabul edilemez olduğunu söyledi.'

Haberin Devamı

'İsveç'te Kurban Bayramı'nda camide Kuran'a hakaret edildi' başlığını atan Katar merkezli Al Jazeera 'Müslümanların kutsal kitabına yapılan saygısızlığa izin verme kararı, İsveç'in NATO üyelik başvurusunu engelleyen Türkiye tarafından öfkeyle karşılandı' dedi.

ABD merkezli CNN söz konusu eylemin İsveç'in bloğun Temmuz ayındaki zirvesinden önce NATO'ya katılma hedefini tehlikeye atabileceğini yazdı.

İsveçin provokasyonu dünyada manşet: NATO hedefini riske atıyor

İngiliz Independent 'Ankara, Stockholm'ün NATO'ya katılma çabasını ertelemeye devam ederken, protestoya izin verme kararı Türkiye ile yeni bir diplomatik tartışmayı tetikleyebilir' yorumunda bulundu.

Haberin Devamı

Provokatif eylemin tansiyonu artırdığının altını çizen Al Monitor ise şu değerlendirmede bulundu;

'Eylem, Türkiye ile İsveç arasındaki NATO müzakerelerinde stresi daha da artırırken, analistler, İskandinav ülkesinin zirveden önce ittifaka katılma ihtimalinin sıfıra yakın olduğuna inanıyor.'

Al Arabiya Türk ve İsveçli yetkililerin 7 Temmuz'da biraraya gelecekleri bilgisini okurları ile paylaştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsveç#NATO#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Perunun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Peru'nun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

#Peru
BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım?

#Bir Sorudan Fazlası
Tüm kaloriler birbirine eşit mi Mantık evet diyor ama gerçek bambaşka... Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir

Tüm kaloriler birbirine eşit mi? Mantık 'evet' diyor ama gerçek bambaşka... 'Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir '

#Sağlık