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YKS ulaşım ve barınma desteği ne kadar, kaç TL? ÖSYM 2023 YKS ulaşım ve barınma desteği şartları neler, kimler yararlanacak?

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#Üniversite Sınavı#YKS#2023
YKS ulaşım ve barınma desteği ne kadar, kaç TL ÖSYM 2023 YKS ulaşım ve barınma desteği şartları neler, kimler yararlanacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 15:29

17-18 Haziran tarihlerinde düzenlenecek üniversite sınavına katılacak depremzede öğrenciler için ÖSYM’den son dakika açıklaması geldi. YKS’ye ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek öğrencilere ulaşım ve barınma desteği sağlanacak. İkametin dışında farklı bir sınav merkezine atanmış öğrenciler kimlik belgesi ve YKS sınav giriş belgeleri ile başvuru yapabilecek. İşte YKS ulaşım ve barınma desteğiyle ilgili yapılan açıklamanın detayları…

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Üniversite sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayınlandı. Öğrencilerin sınavlara katılacağı merkezler belli oldu. Deprem sebebiyle farklı bir ikamete taşınmak zorunda kalan öğrenciler için ulaşım ve barınma desteği sağlanacak. Yapılan açıklamada yaşanan olağanüstü durumdan dolayı sınırlı sayıda adayın ikamet ettikleri il/ ilçe dışında bir sınav merkezine atandığı bilgisi paylaşıldı. Ulaşım ve barınma desteğiyle birlikte Valilikler ve Kaymakamlıklar üzerinden yapılacak başvurularla adayların mağdur olmasının önüne geçilecek. İşte, konuyla ilgili bilgiler…

ÖSYM’DEN ULAŞIM VE BARINMA DESTEĞİ

ÖSYM’den yapılan açıklamada “ 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde uygulanacak olan 2023-YKS’ye ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği sağlanacaktır.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki illerde yaşanan yıkım ve 2023-YKS başvurularındaki artış sebebiyle bölgedeki bina kapasitelerinin çok üzerinde aday sayısına ulaşılmıştır. Yaşanan olağanüstü durumdan dolayı sınırlı sayıda aday, ikamet ettikleri İl/İlçe dışında bir sınav merkezine atanmıştır.” ifadelerini kullanıldı.

BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Deprem bölgesinde ikamet edip ikametinin dışında farklı bir sınav merkezine atanmış adaylarımızın ulaşım ve barınma ihtiyaçları (öncelikle KYK yurtları olmak üzere), Valilikler ve Kaymakamlıklar üzerinden yapılacak başvurularla AFAD koordinasyonunda karşılanacak.

Talebe göre, aday ile birlikte bir refakatçi de bu imkândan faydalanabilecektir. Ulaşım ve barınma desteğine başvurular; TC Kimlik Kartı, 2023-YKS Sınava Giriş Belgesi ve İkametgah Belgesi ile birlikte 01- 12 Haziran 2023 tarihleri arasında Valilik ve Kaymakamlıklara şahsen yapılacaktır.

 

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#Üniversite Sınavı#YKS#2023

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