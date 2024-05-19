Manchester City West Ham United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyon belli oluyor!

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Manchester City West Ham United maçı, ev sahibi ekibin şampiyonluğu için kritik bir öneme sahip olacak. Bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılması halinde 2023/2024 sezonunun şampiyonu olarak tarihe adını yazdıracak olan Manchester City, son bir mücadeleye çıkıyor. Peki, Manchester City West Ham United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

MANCHESTER CİTY WEST HAM UNİTED MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in son hafta mücadelesinde Manchester City, West Ham United'ı konuk edecek. 19 Mayıs Pazar günü saat 18.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.