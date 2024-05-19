×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Manchester City West Ham United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyon belli oluyor!

Güncelleme Tarihi:

#Manchester City#West Ham United#Premier Lig
Manchester City West Ham United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Şampiyon belli oluyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 12:32

Manchester City West Ham United maçı, Premier Lig'de şampiyonu belirleyecek mücadele niteliği taşıyor. Ligde herhangi bir amacı kalmayan West Ham United, şampiyonluk için son 3 puana ihtiyacı bulunan Manchester City'e konuk olacak. Karşılaşma, Mavi Beyazlı ekibin kupayı kaldırması için kritik öneme sahip olacak. Manchester City'nin beraberlik durumunda Arsenal de galibiyet elde ederse bu kez averaja bakılacak. Peki, Manchester City West Ham United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Manchester City West Ham United maçı, ev sahibi ekibin şampiyonluğu için kritik bir öneme sahip olacak. Bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılması halinde 2023/2024 sezonunun şampiyonu olarak tarihe adını yazdıracak olan Manchester City, son bir mücadeleye çıkıyor. Peki, Manchester City West Ham United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

MANCHESTER CİTY WEST HAM UNİTED MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in son hafta mücadelesinde Manchester City, West Ham United'ı konuk edecek. 19 Mayıs Pazar günü saat 18.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manchester City#West Ham United#Premier Lig

BAKMADAN GEÇME!