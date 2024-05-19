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Galatasaray FenerbahÃ§e derbisi bu akÅŸam RAMS Parkâ€™ta oynanacak. Galatasaray, kendi saha ve seyircisi Ã¶nÃ¼nde oynayacaÄŸÄ± maÃ§tan beraberlikle ayrÄ±lsa dahi bitime 1 hafta kala 24. ÅŸampiyonluÄŸunu ilan edecek. FenerbahÃ§e kazanÄ±rsa puan farkÄ± 3â€™e inecek ve mutlu sona ulaÅŸacak takÄ±m son hafta belirlenecek. Son hafta sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar TÃ¼mosan Konyaspor deplasmanÄ±na Ã§Ä±kacak, sarÄ± lacivertliler ise kÃ¼me dÃ¼ÅŸmesi haftalar Ã¶nce kesinleÅŸen Ä°stanbulsporâ€™u konuk edecek. Galatasaray ile FenerbahÃ§eâ€™nin ilk yarÄ±da KadÄ±kÃ¶yâ€™de oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ 0-0 bitmiÅŸti. Peki, Galatasaray - FenerbahÃ§e maÃ§Ä± ne zaman, hangiÂ kanalda, saat kaÃ§ta? SÃ¼per Lig Galatasaray FenerbahÃ§e muhtemel 11'ler

MUHTEMEL 11'LER Galatasaray: Muslera, Kaan Aykan, Nelsson, AbdÃ¼lkerim, Derrick KÃ¶hn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Mertens, BarÄ±ÅŸ Alper YÄ±lmaz, Icardi FenerbahÃ§e: Livakovic, Mert MÃ¼ldÃ¼r, Osayi-Samuel, Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼, Oosterwolde, Ferdi, Fred, Djiku, Szymanski, Tadic, Dzeko (Batshuayi) VAR'DA Ä°TALYAN HAKEM MÃ¼cadelede VAR koltuÄŸunda Ä°talya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca oturacak. AVAR'da da Atilla KaraoÄŸlan, Deniz Caner Ã–zaral ve Koray GenÃ§erler gÃ¶rev yapacak. ARDA KARDEÅžLER DÜDÜK ÇALACAK FenerbahÃ§e - Galatasaray derbisini hakem Arda KardeÅŸler yÃ¶netecek. KardeÅŸler'in yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Mehmet Emin TuÄŸral ile SÃ¼leyman Ã–zay yapacak. MaÃ§Ä±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ hakemi ise DirenÃ§ TonusluoÄŸlu olacak. KardeÅŸler, ligin ilk yarÄ±sÄ±nda 0-0 biten maÃ§Ä± da yÃ¶netmiÅŸti. SON 10 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN Ezeli rakipler arasÄ±nda oynanan son 10 karÅŸÄ±laÅŸmada Galatasaray'Ä±n Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ bulunuyor. Geride kalan 10 maÃ§ta sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar 1â€™i hÃ¼kmen 5 kez sahadan galip ayrÄ±lÄ±rken, sarÄ±-lacivertliler ise 2 kez kazandÄ±. 3 mÃ¼cadele ise berabere sona erdi. ÅžAMPÄ°YONLUK DÜÄžÜMÜ ÇÖZÜLEBÄ°LÄ°R Ligde son iki haftaya girilirken, Galatasaray derbiden en az 1 puan almasÄ± durumunda ÅŸampiyonluÄŸunu ilan edecek. FenerbahÃ§e kazanÄ±rsa 2023-2024 sezonu ÅŸampiyonu son hafta oynanacak mÃ¼sabakalarÄ±n ardÄ±ndan belli olacak. GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Galatasaray FenerbahÃ§e maÃ§Ä± 19 MayÄ±s Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 19:00â€™da baÅŸlayacak. KarÅŸÄ±laÅŸma beIN Sports 1 ekranlarÄ±ndan naklen yayÄ±nlanacak. LÄ°GDE 134. MAÇ Galatasaray ile FenerbahÃ§e, SÃ¼per Lig tarihinde bugÃ¼ne kadar 133 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayÄ±larÄ±nda sarÄ±-lacivertlilerin Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ bulunuyor. Kanarya, 52 kez rakibini maÄŸlup etmeyi baÅŸardÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, 37 kez 3 puanla ayrÄ±lan taraf olurken, 44 maÃ§ ise berabere sona erdi. Lig mÃ¼sabakalarÄ±nda sarÄ±-lacivertliler 162, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar ise 130 gol atma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶sterdi 400. RANDEVU Galatasaray ile FenerbahÃ§e arasÄ±nda 17 Ocak 1909 tarihinde baÅŸlayan rekabette iki takÄ±m bugÃ¼ne kadar 399 kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Bu mÃ¼cadelelerde sarÄ±-lacivertliler 148 kez sahadan galip ayrÄ±lÄ±rken, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar ise 1â€™i hÃ¼kmen olmak Ã¼zere 128 defa rakibini maÄŸlup etmeyi baÅŸardÄ±. Ä°ki takÄ±m 123 mÃ¼sabakada ise yeniÅŸemedi. Kanaryaâ€™nÄ±n 540 golÃ¼ne, Aslan 496 golle karÅŸÄ±lÄ±k verdi. CanlÄ± AnlatÄ±m Ã–zeti MUHTEMEL 11'LER VAR'DA Ä°TALYAN HAKEM ARDA KARDEÅžLER DÜDÜK ÇALACAK SON 10 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN ÅžAMPÄ°YONLUK DÜÄžÜMÜ ÇÖZÜLEBÄ°LÄ°R GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? LÄ°GDE 134. MAÇ 400. RANDEVU

GALATASARAY FENERBAHÃ‡E MAÃ‡I NE ZAMAN?

Galatasaray FenerbahÃ§e maÃ§Ä± 19 MayÄ±s Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 19:00â€™da baÅŸlayacak. KarÅŸÄ±laÅŸma beIN Sports 1 ekranlarÄ±ndan naklen yayÄ±nlanacak.

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GALATASARAY FENERBAHÃ‡E MUHTEMEL 11

Galatasaray: Muslera, Kaan Aykan, Nelsson, AbdÃ¼lkerim, Derrick KÃ¶hn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Mertens, BarÄ±ÅŸ Alper YÄ±lmaz, Icardi

FenerbahÃ§e: Livakovic, M. MÃ¼ldÃ¼r, Osayi, Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼, Oosterwolde, Ferdi, Fred, Djiku, Szymanski, Tadic, Batshuayi (Dzeko)

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24- G.Saray, SÃ¼per Ligâ€™deki son 24 maÃ§ta yenilgi yÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmedi (22 G, 2B). SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m ayrÄ±ca ligdeki son 17 karÅŸÄ±laÅŸmadan galibiyetle ayrÄ±ldÄ±.

18- SÃ¼per Ligâ€™de bu sezon kendi sahasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± 18 maÃ§Ä± da kazanan Galatasaray, evinde puan kaybÄ± yaÅŸamayan tek takÄ±m konumunda bulunuyor.

35- Kendi evindeki son lig maÄŸlubiyetini geÃ§en sezon Giresun Ã¶nÃ¼nde yaÅŸayan Galatasaray, daha sonra oynadÄ±ÄŸÄ± 35 maÃ§ta 33 galibiyet, 2 beraberlik aldÄ±.

4- FenerbahÃ§e, son 5 maÃ§ta 4 puan kaybetti KaragÃ¼mrÃ¼k, Kayseri ve BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä± yenen sarÄ± lacivertliler, Sivasspor ve Konyasporâ€™la berabere kaldÄ±.

VAR'DA Ä°TALYAN MARESCA

Galatasaray ile FenerbahÃ§e arasÄ±nda oynanacak olan derbi maÃ§Ä±n Video YardÄ±mcÄ± Hakemi (VAR) Ä°talya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca olacak.

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Maresca bu sezon 31 resmi maÃ§ta dÃ¼dÃ¼k Ã§aldÄ±. Yunanistan, HÄ±rvatistan ve Suudi Arabistan'da karÅŸÄ±laÅŸmalara Ã§Ä±ktÄ±.