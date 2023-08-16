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Sınıfta kalma geri mi geldi? Bakan Tekin'den lisede sınıfta kalma açıklaması

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#Sınıfta Kalma#Sınıfta Kalma Geri Mi Geliyor#Bu Sene Sınıfta Kalma Var Mı
Sınıfta kalma geri mi geldi Bakan Tekinden lisede sınıfta kalma açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 13:27

Sınıfta kalma geri geliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023/2024 eğitim öğretim yılında sınıfta kalma sürecinin yeniden başlayacağını ve buna yönelik hazırlıkların başladığını duyurdu. Peki, sınıfta kalma geri mi geliyor? İşte, sınıfta kalma dönemine dair detaylı bilgiler

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselerde sınıf tekrarının olmamasından kaynaklı sorunların gündemlerinde olduğunu belirterek, "Bununla ilgili bir tedbir alacağız, yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak” dedi.

DEVAMSIZLIK YAPAN DA SINIFTA KALACAK

Öğrencilerin devamsızlık durumlarına da değinen Bakan Tekin, “Aynı şekilde devamsızlıkla ilgili ben buradan bir kez daha söyleyeyim, bu konuda önümüzdeki eğitim öğretim yılı sonunda çocuklarımız af ya da benzeri beklenti içerisinde olmasınlar. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz. Şimdiden arkadaşlarımızı uyarmış olalım, sonra bir problemle karşılaşmamak adına…”

 

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