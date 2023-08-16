Sınıfta kalma geri mi geldi? Bakan Tekin'den lisede sınıfta kalma açıklaması

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselerde sınıf tekrarının olmamasından kaynaklı sorunların gündemlerinde olduğunu belirterek, "Bununla ilgili bir tedbir alacağız, yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak” dedi.

DEVAMSIZLIK YAPAN DA SINIFTA KALACAK

Öğrencilerin devamsızlık durumlarına da değinen Bakan Tekin, “Aynı şekilde devamsızlıkla ilgili ben buradan bir kez daha söyleyeyim, bu konuda önümüzdeki eğitim öğretim yılı sonunda çocuklarımız af ya da benzeri beklenti içerisinde olmasınlar. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz. Şimdiden arkadaşlarımızı uyarmış olalım, sonra bir problemle karşılaşmamak adına…”