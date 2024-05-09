×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024 YENİ (En güzel cuma akşamı sözleri) | Anlamlı, farklı, dualı, ayetli, hadisli, kısa, yeni, değişik, yazılı, duygulu ve en güzel cuma mesajları - Hayırlı Cumalar

Güncelleme Tarihi:

#Cuma Mesajları#Resimli Cuma Sözleri#Anlamlı Cuma Mesajları 2024
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 20:26

Cuma mesajları 2024 resimli ve yeni seçenekler ile 'Hayırlı Cumalar' dileklerine köprü oluyor. Bir cuma gününün daha gelmesiyle Müslümanlar en güzel ve dualı cuma mesajlarını sevdiklerine iletecekler. Duygularını ifade etmekte zorlananlar için yeni, anlamlı, farklı ve değişik cuma mesajlarını haberimizde derledik... Müminler arasında sevgi ve kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği bu mübarek günde, dualı, hadisli ve ayetli cuma mesajları tercih nedeni olacak. Yakınlarınıza cuma dualarını iletmek isteyip, duygularınıza uygun cümleler bulamıyorsanız, haberimizde yer alan farklı, değişik, duygulu, anlamlı cuma mesajlarını tercih edebilirsiniz. İşte, Annenize, babanıza, arkadaşlarınıza ve akrabalarınıza gönderebileceğiniz hiç duyulmamış, farklı, bol seçenekli, dualı, yeni, kısa, uzun cuma akşamı mesajları ve cuma sözlerinden alternatifler.

1/12CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024 YENİ (En güzel cuma akşamı sözleri) | Anlamlı, farklı, dualı, ayetli, hadisli, kısa, yeni, değişik, yazılı, duygulu ve en güzel cuma mesajları - Hayırlı Cumalar

En güzel cuma mesajları ve cuma akşamı sözleri paylaşımlarda yer almaya başladı. 10 Mayıs cuma günü, en yeni ve güzel Hayırlı Cumalar sözleri, farklı alternatiflerle bu mübarek günde duygu ve düşüncelere aracı oluyor. Dualı, ayetli ve hadisli cuma mesajları bu mübarek günde manevi duyguların paylaşmasına aracı olacak. Whatsapp, SMS, TikTok, Twitter üzerinden sevdiklerine 'Hayırlı Cumalar' dileklerini iletmek isteyenler için resimli, fotoğraflı ve kısa cuma mesajlarını listeledik. İşte, hem görsel hem yazılı seçeneklerin yer aldığı, farklı, değişik, dualı, hadisli, anlamlı cuma mesajlarından örnekler.

2/12RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!

*Allah’u Teala’yı zikretmek için bir kavim toplanırlar ve bu toplanmaları ile sadece Allah’ın rızasını isterlerse, (o meclisin sonunda) Allah’ın emriyle gökten bir melek, bağışlanmış olarak kalkınız. Muhakkak sizin kötülükleriniz, iyiliklere dönüştürülmüştür, diye ilan eder. Cuma gününüz mübarek olsun, dua eder dua beklerim. SELAMLAR…

Elimde bir şeyim yok deme: Yüzündeki tebessüm en büyük sadakadır. Diyecek sözüm yok deyipte susma: Allah’ın selamı en büyük kelamdır. Kimseye yardım edemiyorum deyip ümidini kesme: Ettiğin dua en büyük yardımdır. Ümidim yok deyip gaflete dalma: Rabbimin kapısı her zaman açıktır. Dua ve Selametle Hayırlı Cumalar.

Allah’ım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur.Omzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi! Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter. Hayırlı Nurlu Cumalar.

İki dua vardır ki, reddedilmez; o dua edenlerle Allah arasında bir perde yoktur;Biri, zulüm gören kişinin duası öbürü de mü”minin kardeşine gıyabında ettiği dua” Hayırlı Cumalar.

EN SON HABERLER

3/12CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024 YENİ (En güzel cuma akşamı sözleri) | Anlamlı, farklı, dualı, ayetli, hadisli, kısa, yeni, değişik, yazılı, duygulu ve en güzel cuma mesajları - Hayırlı Cumalar

Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.

Allah’ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.

Ey Allah’ım! Sen bize tuba ağacının gölgesinde, Kevser havuzunun başında, peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ile birlikte muhabbet etmeyi nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar.

4/12CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024 YENİ (En güzel cuma akşamı sözleri) | Anlamlı, farklı, dualı, ayetli, hadisli, kısa, yeni, değişik, yazılı, duygulu ve en güzel cuma mesajları - Hayırlı Cumalar

Binlerce çiçek var, gül başka, milyonlarca insan var ama dost başka, milyarlarca gün var ama Cumalar başka, Cumamız mübarek olsun.

Lailahe illallah selalar duasi için, Muhammedün Resullullah arsi ala gölgesi için hastalara sifa, dertlilere deva, borçlulara edalar ihsan eyle Ya Rabbim.

Ey Allah'ım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin. Cumanız mübarek olsun.

Rabbim nefsimize ‘celaliyle’, kalbimize ‘cemaliyle’, hayatımıza ‘hikmetiyle’, hatalarımıza ‘rahmetiyle’, mahşerde ‘Muhammedîyle’ yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.

İmkanım yoktu deme, kendine doğruyu söyle; üşendim de, tembellik ettim de, yapmak içimden gelmedi de, hiç değilse yattım de. Ne dersen de ama imkanım yoktu deme… Unutma; İman en büyük imkandır. İmanı olanın, imkanı tükenmez. Hayırlı, nurlu cumalar. Cumamız mübarek olsun.

EN SON HABERLER

5/12DUALI CUMA MESAJLARI

DUALI CUMA MESAJLARI

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Lailahe illallah üç muradım var, biri cennet, bir ırmak diyarını görmek. Aç cemalini göster diyarını.

Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Şeytandan Yaradan'a sığın ki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar.

Mübarek cuma günü, tüm hayırlara vesile olsun inşallah! Kıldığımız namazlar, ettiğimiz duaların kabul olması dileğiyle! Hayırlı Cumalar.Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür kapanmaz. Sen umudunu kaybetme, Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar...

6/12CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024 YENİ (En güzel cuma akşamı sözleri) | Anlamlı, farklı, dualı, ayetli, hadisli, kısa, yeni, değişik, yazılı, duygulu ve en güzel cuma mesajları - Hayırlı Cumalar

Allah’ım sen isyan ettirici fakirlikten, azdırıcı zenginlikten bizleri koru. Sen hakkımızda en hayırlısı neyse onu nasip eyle! Hayırlı Cumalar.

Ya Rabbi! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdim tane tane. Her bir çekişte “AF" diyerek sığındım rahmetine. Hayırlı Cumalar.

Cumamız mübarek dualarımız ve tövbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun. Allah cumanızı kabul ve mübarek eylesin.

Ey Rabbim… Sen’den dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı istiyoruz. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah…

”Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra, kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Lütfu en bol olan Sensin.” Al-i İmran Suresi -8-

EN SON HABERLER

7/12CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024 YENİ (En güzel cuma akşamı sözleri) | Anlamlı, farklı, dualı, ayetli, hadisli, kısa, yeni, değişik, yazılı, duygulu ve en güzel cuma mesajları - Hayırlı Cumalar

Ya Rabbi! Her Yerde Haddini Bilen, Gönül Aynasını Silen, Mahşerde Beraat Edip Yüzü Gülen Kullarından Eyle Bizleri. (Amin) Hayırlı Nurlu Cumalar…

Allah aşkı neler yaptırmaz ki insana? Bir can değil, binlercesi feda olsun yoluna. Cumanız Mübarek Olsun.

Allah’ım bizi bize bırakıp şeytanın ve nefsimizin elinde oyuncak eyleme. Bizi Rızanı kazanıp, Cennette Cemalini görenlerden eyle. (Amin) Hayırlı Nurlu Cumalar…

Allah’ım! Ruhumu Daraltma, Kalbimi Karartma, Darda koyup Aratma, Hak yolundan Saptırma, Beni SENDEN Başkasına YALVARTMA. (amin) Hayırlı Nur’lu Cuma‘lar.

Allah aşkı neler yaptırmaz ki insana? Bir can değil, binlercesi feda olsun yoluna. Cumanız Mübarek Olsun.

8/12CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024 YENİ (En güzel cuma akşamı sözleri) | Anlamlı, farklı, dualı, ayetli, hadisli, kısa, yeni, değişik, yazılı, duygulu ve en güzel cuma mesajları - Hayırlı Cumalar

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. Beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Cumanız mübarek olsun.

Ey Rabbim… Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah....

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et… Hayırlı nurlu cumalar….

Allah’ım hamd Sanadır. Salatın, övdüğün ve seçtiğin kulun ve Resulün Muhammed’e ve Onun pak aline, ashabına olsun. Bize bu büyük Cuma gününde alemlere rahmet olarak gönderdiğin Resulüne salat ve selam ederek, katından bağışlanma ve kurtuluş ümit etmeyi nasip et. Cumanız mübarek olsun.

EN SON HABERLER

9/12CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024 YENİ (En güzel cuma akşamı sözleri) | Anlamlı, farklı, dualı, ayetli, hadisli, kısa, yeni, değişik, yazılı, duygulu ve en güzel cuma mesajları - Hayırlı Cumalar

Ya Resullullah! Aman yarabbi ya Rabbena her halimiz malumdur sana, gece gündüz yalvarırım sana. Her zaman sana muhtacım, cemalini göster bana.

Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

Allah’ım, nerede kin varsa, oraya sevgi götürme gücünü ver bize. Allah’ım, nerede darılma varsa, oraya barış götürme gücünü ver bize. Allah’ım, nerede inkar varsa, oraya iman götürme gücünü ver bize. Allah’ım, nerede umutsuzluk varsa, oraya umut götürme gücünü ver bize. Allah’ım, nerede karanlık varsa, oraya aydınlık götürme gücünü ver bize. Hayırlı nurlu, bereketli cumalar.

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!

Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz(Cuma suresi 9-10)

10/12ANLAMLI CUMA SÖZLERİ

ANLAMLI CUMA SÖZLERİ

Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.

“Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağırıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye (hutbe ve namaza) gidin, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Cum'a Suresi 9. Ayet. Hayırlı cumalar”

Kalp kırmayı, gönül yıkmayı umursamıyor ve sonra kalkıp imandan bahsediyor insanlar. iman, ayet ve hadisleri nefsimize göre tefsir etmek değil, imanlı olmak kalp kırmamaktır. Hayırlı cumalar...

..Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır.. Hucurât Suresi 13. Ayet

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. (8)

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

EN SON HABERLER

11/12CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024 YENİ (En güzel cuma akşamı sözleri) | Anlamlı, farklı, dualı, ayetli, hadisli, kısa, yeni, değişik, yazılı, duygulu ve en güzel cuma mesajları - Hayırlı Cumalar

Ettiğiniz her dua derdinize deva, sağlığınıza şifa, gözünüze nur, gönlünüze huzur, Ailenize ve sevdiklerinize huzur getirsin. Hayırlı cumalar…

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.

Her yerde olmak gibi bir duan varsa gönüllere gir. Çünkü sevenler sevdiklerini gönüllerde taşır. Hayırlı cumalar.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

12/12CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024 YENİ (En güzel cuma akşamı sözleri) | Anlamlı, farklı, dualı, ayetli, hadisli, kısa, yeni, değişik, yazılı, duygulu ve en güzel cuma mesajları - Hayırlı Cumalar

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Cuma'dır kuldan Rabbi'ne arzları ulaştıran, Cuma'dır tevbe kapılarını açtıran ve Cuma'da öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbi'ne yaklaştıran... O vakte vâkıf olabilme duası ile .... Cumamız hayırlı ve Mübarek olsun...( Amin )

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cuma Mesajları#Resimli Cuma Sözleri#Anlamlı Cuma Mesajları 2024

EN SON HABERLER