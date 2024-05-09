DUYGUSAL ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

- Hiçbir zaman haberim olmadı ama elin hep üzerimde ve koruma kalkanım hep arkamdaydı. Beni en görünmez yerlerde bile görüp koruduğunu bilirdim. Melek annem anneler günün kutlu olsun.



-Bu zamana kadar hep beni düşünen ben üzüldüğümde bin üzülen sevincime koşulsuz şartsız ortak olan annecim, günün kutlu olsun.



-Hastalandığımda şifa, üzüldüğümde derman, sevincimde ortak olan en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşım annem… Anneler günün kutlu olsun.



- Bazen en çılgın arkadaşım bazen en olgun dostum olarak hayatımda hep farklı rollerde ama kalbimde hep aynı yerdesin ve iyi ki benim annemsin seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.



Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.



