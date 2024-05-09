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ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2024 RESİMLİ KISA | Duygusal, anlamlı, farklı, değişik Anneler Günü sözleri! Eşe, kayınvalideye, ablaya gönderilecek hediye notları için Anneler Günü mesajları

Güncelleme Tarihi:

#Anneler Günü Mesajları#Anneler Günü Hediye Notları#Resimli Anneler Günü Mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 01:27

Anneler Günü mesajları resimli ve duygusal alternatifler ile 'Anneler Gününüz kutlu olsun' sözlerini taçlandırıyor. 12 Mayıs tarihinde kutlanacak olan bu özel gün öncesi Anneler Günü hediyelerini almaya başlayanlar hediye notları için Anneler Günü sözlerini tercih edecek. Duygularını kelimelere dökmekte zorlananlar için en güzel, yazılı, görsel, resimli Anneler Günü mesajlarını ve sözlerini listeledik... Anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün dünyada farklı zamanlarda kutlanan Anneler Günü için duygusal, resimli, farklı seçenekler gönderileri taçlandıracak. İşte, anneye, eşe, kayınvalideye, ablaya, teyzeye iletilecek sevgimizi ve minnettarlığımızı ifade edebilmek için kullanılacak Anneler Günü mesajları...

1/8ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2024 RESİMLİ KISA | Duygusal, anlamlı, farklı, değişik Anneler Günü sözleri Eşe, kayınvalideye, ablaya gönderilecek hediye notları için Anneler Günü mesajları

En güzel Anneler Günü mesajları bu sene de Anneler Günü öncesi paylaşımlarda yer almaya başladı. Dünyada farklı zamanlarda kutlanan Anneler Günü için kısa, uzun ve anlamlı mesajlar, 'Anneler Günün Kutlu Olsun Canım Annem' gibi sözlere alternatif olarak paylaşılacak. Duygusal sözler, kısa, uzun ve resimli seçenekler ile anneye, ablaya, teyzeye ve büyükanneye Anneler Günü mesajlarını sizler de Whatsapp, SMS ve Facebook üzerinden iletebilirsiniz. Annenize sevginizi iletmek istiyor ancak duyduğunuz hisleri anlatacak doğru kelimeleri bulmakta zorlanıyorsanız haberimizde yer alan en şık, uzun, kısa, resimli, anlamlı ve yeni Anneler Günü mesajlarını sizler de tercih edebilirsiniz. İşte, birbirinden güzel Anneler Günü mesajlarından derlemeler.

2/82024 RESİMLİ ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

2024 RESİMLİ ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Anne güllerin bezemesi, gülden deste anne, sözümde tutuklu, tarifsiz beste anne, yanar yürek, can bitkin kafeste, anne hasret bağırda, anne içimde aheste. Seni çok seviyorum anne, anneler günün kutlu olsun.

Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!

Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.

-Hiçbir kelime anlatamaz sana olan sevgimi, sen sevdanın varlığı, sen benliğimin özüsün, iki gözüm, aydınlık yüzümsün, anneler günün kutlu olsun.

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3/8ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2024 RESİMLİ KISA | Duygusal, anlamlı, farklı, değişik Anneler Günü sözleri Eşe, kayınvalideye, ablaya gönderilecek hediye notları için Anneler Günü mesajları

Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.

Anne kokusu huzurun adresi, bir gün değil her gün senin günün. Seni çok seviyorum annecim, anneler günün kutlu olsun!

Bana her zaman doğruluğu ve dürüstlüğü öğütleyen bir tanecik annem yolun yolumsa sevginin ışıltısı ışığımdır.

Hayatta tüm zorluklara karşı güçlü kalabilen ve bana da her zaman bunu öğütleyen en güzel önderim canım annem bugün senin günün kutlu olsun.

4/8KISA ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

KISA ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Cenneti yüzündeki gülümsemende saklayan annecim bugün senin günün kutlu olsun.

Hastalandığımda derman, mutluluklarıma ortak olan en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşım, önderim annem… Anneler günün kutlu olsun.

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

-Gönül bahçemde açan en güzel çiçeksin. Seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

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5/8ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2024 RESİMLİ KISA | Duygusal, anlamlı, farklı, değişik Anneler Günü sözleri Eşe, kayınvalideye, ablaya gönderilecek hediye notları için Anneler Günü mesajları

-Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum annem. Anneler günün kutlu olsun.

Cennet yüzlü, bir tanecik anacığım, anneler gününü kutlar, ellerin öperim

-Mesafeler uzak olsa da yüreğim hep seninle canım annem... Anneler günün kutlu olsun.

-Bana verdiğin sevgiyle bütün dünyam çiçek açtı. Onları hiç soldurmadım annem. Anneler günün kutlu olsun.

6/8ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2024 RESİMLİ KISA | Duygusal, anlamlı, farklı, değişik Anneler Günü sözleri Eşe, kayınvalideye, ablaya gönderilecek hediye notları için Anneler Günü mesajları

-Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse annem derdim canım annem. Seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

-Gücüme güç, umuduma umut katan annem Anneler günün kutlu olsun!!

-Dünyanın en güzel annesi, Anneler Günün kutlu olsun.

Hayatımda olduğun için sana minnettarım. Bebekliğimden beri bana gösterdiğin sevgi, sabır ve nezaket için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum anneciğim!

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7/8DUYGUSAL ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

DUYGUSAL ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

- Hiçbir zaman haberim olmadı ama elin hep üzerimde ve koruma kalkanım hep arkamdaydı. Beni en görünmez yerlerde bile görüp koruduğunu bilirdim. Melek annem anneler günün kutlu olsun.

-Bu zamana kadar hep beni düşünen ben üzüldüğümde bin üzülen sevincime koşulsuz şartsız ortak olan annecim, günün kutlu olsun.

-Hastalandığımda şifa, üzüldüğümde derman, sevincimde ortak olan en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşım annem… Anneler günün kutlu olsun.

- Bazen en çılgın arkadaşım bazen en olgun dostum olarak hayatımda hep farklı rollerde ama kalbimde hep aynı yerdesin ve iyi ki benim annemsin seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.

8/8ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2024 RESİMLİ KISA | Duygusal, anlamlı, farklı, değişik Anneler Günü sözleri Eşe, kayınvalideye, ablaya gönderilecek hediye notları için Anneler Günü mesajları

Bana sarıldığın her ana, sarılmaya cesaretlendirmeye ve gösterdiğin sevgiye teşekkür ederim. Anneler günün kutlu olsun!

En başından beri, beni besleyen, bana dua eden, benim için endişelenen, beni yönlendiren ve her arayışta beni destekleyen kişi sendin. Sadece ihtiyacım olan sevgiyle her gün orada olduğun için teşekkür ederim.

Anneler günün kutlu olsun! Büyüdüğümde nasıl olmak istediğimin parlayan bir örneği olduğun için teşekkür ederim!

En iyi zamanda bizimle birlikte güldüğün ve en kötü zaman boyunca bizimle kaldığın için teşekkür ederim. Sensiz ne yapardım, canım annem..

-Evlat ne kadar çok hata yaparsa yapsın, anneler hep affedermiş, hatalarım ve günahlarımla beni kabullendiğini için sana minnettarım, anneler gününü kutlarım

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