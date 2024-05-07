Eurovision 2024 yarı final heyecanı başladı. Bu yıl Bu yıl 68'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılacak. 2024 Eurovision Şarkı Yarışması yarı final bugün (7 Mayıs), diğer yarı final 9 Mayıs'ta, final ise 11 Mayıs'ta Malmö Arena'da gerçekleştirilecek. Türkiye'nin katılmadığı 68. Eurovision Şarkı Yarışması Youtube canlı yayın ekranından izlenebilecek. Sertap Erener'in de sahne alacağı Eurovision 2024 internet yayını ile takip edilebilecek. İşte, Eurovision canlı yayın izleme ekranı ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.