'MENTAL OLARAK YORGUNDUM...'

Survivor'dan elenen Furkan, "Dört buçuk aydır hatta daha fazla belki mücadele ediyoruz. Son iki haftadır mental olarak gerçekten yorgundum. Yani erkek evlatlar annelerine düşkün olur ya benim de annem biraz rahatsızdı buraya gelmeden önce. Annemi çok merak eder oldum, çok özler oldum. Kız arkadaşımı özlüyorum, açım. Herşey üst üste vurdu. Performansımda da zaten bir düşüş olmuştu. Ama bu sene burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Neden mutluyum; izlerken çok merak ettiğim, yarışmak istediğim bir Turabi ile yarıştım. Hızını çok merak ettiğim bir Hilmi Cem vardı karşıda eski şampiyon onunla yarıştım. Kendimi denedim. Çok sevdiğim arkadaşlarım oldu dışarıda görüşeceğim arkadaşlarım oldu. Yani buraya gelince insan ne söyleyeceğini bilmiyor. Şuan tüy gibi hafif hissediyorum. Açıkçası babam, dayım, kız arkadaşım bana kızacaklar. Neden daha fazla mücadele etmedin diye kızacaklar belki de. Ama emin olsunlar gerçekten terimin son damlasına kadar mücadele ettim. Burası çok yorucu. Çıkacak arkadaşlara da şimdiden söyleyeyim. Normal oynadığımız oyunlara da benzemiyor, atmosfer çok farklı. Hakkım geçtiyse birine yani benden taraf helal olsun. Sizleri çok seviyorum. Hatam olduysa yine kusura bakmayın." dedi.