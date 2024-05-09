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SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 8 MAYIS 2024? | Bu hafta Survivor All Star eleme düellosunu kim kazandı, Furkan mı, Yunus Emre mi? Favori ismin şoke eden vedası: 'Mental olarak yorgunum...'

Güncelleme Tarihi:

#Survivor Kim Elendi#Yarışma#Televizyon
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 02:46

Survivor kim elendi 8 Mayıs 2024 tarihinde yanıt buldu. Büyük finale kısa süre kala Acun Ilıcalı tarafından yeni kuralların açıklandığı Survivor All Star'ın 8 Mayıs tarihli 107. son bölümünde, eleme düellosu heyecanı yaşandı. Bu hafta eleme potasında yer alan Yunus Emre, Sercan, Furkan ve Batuhan Survivor'da kalmak için düelloda bireysel performanslarını gösterdi. Kıran kırana yarışın ekranlara geldiği eleme düellosunun ilk turunda, Batuhan ve Sercan kazanarak adaylığını düşürdü. Finalde ise Furkan ve Yunus Emre'nin mücadelesi Survivor All Star'a veda eden ismi belirledi. Rakiplerine elenerek Survivor'dan elenen yarışmacının , " Son iki haftadır mental olarak gerçekten yorgundum. Yani erkek evlatlar annelerine düşkün olur ya benim de annem biraz rahatsızdı buraya gelmeden önce." sözleri duygusal anlar yaşattı. Peki, dün akşam Survivor kim gitti, eleme düellosunu kim kazandı? İşte, 8 Mayıs 2024 bu hafta Survivor eleme düellosunu kazanan isimler ve adaya veda eden yarışmacı...

1/6SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 8 MAYIS 2024 | Bu hafta Survivor All Star eleme düellosunu kim kazandı, Furkan mı, Yunus Emre mi Favori ismin şoke eden vedası: Mental olarak yorgunum...

Survivor All Star'dan elenen son yarışmacı, dün gece netlik kazandı. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star'ın 8 Mayıs tarihli son bölümünde, eleme potasındaki isimler eleme düellosunda karşı karşıya geldi. 4 aşamalı oynanan düelloda Furkan, Batuhan, Sercan ve Yunus Emre kazanmak için adeta canını dişine taktı. Nefeslerin tutulduğu oyunun finalinde kaybeden Furkan oldu ve Survivor All Star'a veda etti. Peki, 8 Mayıs 2024 Çarşamba Survivor'dan kim elendi? Bu hafta Survivor'a veda eden isim kim oldu? İşte, Survivor All Star'dan elenen isim ve son bölümde yaşananlar.

2/6SURVİVORDAN KİM ELENDİ

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Heyecanına hız kesmeden devam eden Survivor All Star'da çarşamba akşamı eleme düellosu izleyenleri ekran başına kilitledi. Bu hafta eleme potasına giren Yunus Emre, Sercan, Furkan ve Batuhan Survivor'da kalmak için karşı karşıya geldi. Öte yandan bu hafta Survivor'dan adaylığını ilk turda sildiren yarışmacılara kuzu tandır, pilav ve probiyotik yoğurt ödülü de verileceği açıklandı. Ayrıca ödülün sahibi olan yarışmacıların iki arkadaşını da ödüle götürme hakkı verildi.

BAKMADAN GEÇME!

3/6SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 8 MAYIS 2024 | Bu hafta Survivor All Star eleme düellosunu kim kazandı, Furkan mı, Yunus Emre mi Favori ismin şoke eden vedası: Mental olarak yorgunum...

Performans eşleşmesine göre ilk önce Yunus Emre ve Sercan karşı karşıya geldi. Bu etabın sonunda Sercan 5-4 skorla ilk turda kazanarak adaylığını sildirdi. İkinci karşılaşma ise Batuhan ve Furkan arasında oldu. Bu karşılaşmanın kazananı ise 5-1'lik skorla Batuhan oldu. Böylece Batuhan da eleme potasından çıktı.

4/6SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 8 MAYIS 2024 | Bu hafta Survivor All Star eleme düellosunu kim kazandı, Furkan mı, Yunus Emre mi Favori ismin şoke eden vedası: Mental olarak yorgunum...

Üçüncü etapta bu kez Yunus Emre ve Furkan final düellosunda mücadele verdi. 5 olan yarışmacının adaylığının düşeceği oyunda iki yarışmacı da kazanmak için canını dişine taktı. Nefeslerin tutulduğu etapta Yunus Emre 5-1'lik skorla Furkan'a karşı düelloyu kazandı. Böylece Survivor'dan elenen yarışmacı Furkan oldu. Adaya veda eden Furkan son kez duygularını dile getirdi.

BAKMADAN GEÇME!

5/6MENTAL OLARAK YORGUNDUM...

'MENTAL OLARAK YORGUNDUM...'

Survivor'dan elenen Furkan, "Dört buçuk aydır hatta daha fazla belki mücadele ediyoruz. Son iki haftadır mental olarak gerçekten yorgundum. Yani erkek evlatlar annelerine düşkün olur ya benim de annem biraz rahatsızdı buraya gelmeden önce. Annemi çok merak eder oldum, çok özler oldum. Kız arkadaşımı özlüyorum, açım. Herşey üst üste vurdu. Performansımda da zaten bir düşüş olmuştu. Ama bu sene burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Neden mutluyum; izlerken çok merak ettiğim, yarışmak istediğim bir Turabi ile yarıştım. Hızını çok merak ettiğim bir Hilmi Cem vardı karşıda eski şampiyon onunla yarıştım. Kendimi denedim. Çok sevdiğim arkadaşlarım oldu dışarıda görüşeceğim arkadaşlarım oldu. Yani buraya gelince insan ne söyleyeceğini bilmiyor. Şuan tüy gibi hafif hissediyorum. Açıkçası babam, dayım, kız arkadaşım bana kızacaklar. Neden daha fazla mücadele etmedin diye kızacaklar belki de. Ama emin olsunlar gerçekten terimin son damlasına kadar mücadele ettim. Burası çok yorucu. Çıkacak arkadaşlara da şimdiden söyleyeyim. Normal oynadığımız oyunlara da benzemiyor, atmosfer çok farklı. Hakkım geçtiyse birine yani benden taraf helal olsun. Sizleri çok seviyorum. Hatam olduysa yine kusura bakmayın." dedi.

6/6YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Survivor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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#Survivor Kim Elendi#Yarışma#Televizyon

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