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CUMA NAMAZI SAATİ İSTANBUL ANKARA İZMİR | 10 Mayıs cuma namazı kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile tüm illerin (81 il) cuma namazı saatleri ve kılınış bilgisi!

Güncelleme Tarihi:

#Cuma Namazı Saati#Diyanet#Cuma Namazı Kaçta
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 19:33

Cuma namazı kaçta kılınacak, sorusu cuma gününün gelmesiyle beraber öne çıkan konulardan oldu. Müslümanların ibadetlerini idrak edeceği cuma günü öncesi, Diyanet İşleri Başkanlığı 10 Mayıs cuma namazı vakitlerini "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet adresinden paylaştı. "Medeniyetimiz, Vakıf Medeniyetidir" konulu cuma hutbesinin okunmasının ardından, 81 ilde cuma namazı idrak edilecek. Vatandaşlar ikamet ettikleri illerin 10 Mayıs cuma namazı vakitlerine uyum gösterecekler. Tüm illerin cuma namazı saati birkaç dakika değişiklik gösterecek. İl il cuma namazı vakitlerini hurriyet.com.tr ya da Diyanet namaz vakitleri ekranından görüntüleyebilirsiniz. Peki, cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Cuma namazı saat kaçta? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 10 Mayıs cuma namazı saatleri...

1/8CUMA NAMAZI SAATİ İSTANBUL ANKARA İZMİR | 10 Mayıs cuma namazı kaçta Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat Diyanet ile tüm illerin (81 il) cuma namazı saatleri ve kılınış bilgisi

10 Mayıs cuma namazı saati Diyanet tarafından açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığınca yayınlanan cuma namazı vakitleri ile İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde Müslümanlar cuma namazını idrak edecekler. Abdestlerini alarak cuma namazını kılacak olanlar kendi illerindeki cuma namazı saatlerini takip edecekler. Birlik ve beraberliğe, İslâmî bilgilenme ve bilinçlenmeye vesile bir ibadet olan cuma namazı öğle ezanıyla, farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve iki rekat farz olarak kılınıyor. İl il cuma namazı vakitleri her hafta değişiklik gösteriyor. Peki, cuma namazı kaçta, ne zaman? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 10 Mayıs cuma namazı vakitleri.

2/8CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden, il il 10 Mayıs 2024 tarihli cuma namazı saatleri belli oldu. Bu hafta cuma namazı vakitleri şöyle olacak;

İSTANBUL: 13:06

ANKARA: 12:50

İZMİR: 13:13

BURSA: 13:05

ADANA: 12:40

İllere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

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3/8CUMA NAMAZI KAÇ REKAT

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

4/8CUMA NAMAZI NE KADAR SÜRER

CUMA NAMAZI NE KADAR SÜRER?

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Cuma namazının kaç dakika süreceği, namaza giden kişinin zühr-ü ahr gibi namazları kılıp kılmamasına da bağlıdır.

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5/8CUMA NAMAZI NASIL KILINIR

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

6/8CUMA NAMAZI SAATİ İSTANBUL ANKARA İZMİR | 10 Mayıs cuma namazı kaçta Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat Diyanet ile tüm illerin (81 il) cuma namazı saatleri ve kılınış bilgisi

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

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7/8CUMA NAMAZI SAATİ İSTANBUL ANKARA İZMİR | 10 Mayıs cuma namazı kaçta Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat Diyanet ile tüm illerin (81 il) cuma namazı saatleri ve kılınış bilgisi

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir:

"Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

8/8CUMA NAMAZI SAATİ İSTANBUL ANKARA İZMİR | 10 Mayıs cuma namazı kaçta Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat Diyanet ile tüm illerin (81 il) cuma namazı saatleri ve kılınış bilgisi

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır.

"Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

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