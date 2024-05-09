10 Mayıs cuma namazı saati Diyanet tarafından açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığınca yayınlanan cuma namazı vakitleri ile İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde Müslümanlar cuma namazını idrak edecekler. Abdestlerini alarak cuma namazını kılacak olanlar kendi illerindeki cuma namazı saatlerini takip edecekler. Birlik ve beraberliğe, İslâmî bilgilenme ve bilinçlenmeye vesile bir ibadet olan cuma namazı öğle ezanıyla, farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve iki rekat farz olarak kılınıyor. İl il cuma namazı vakitleri her hafta değişiklik gösteriyor. Peki, cuma namazı kaçta, ne zaman? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 10 Mayıs cuma namazı vakitleri.