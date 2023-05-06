Seçim günü kapalı olan yerlerin listesi: 14 Mayıs seçim yasakları ne zaman, kaçta başlayacak?

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14 Mayıs seçimlerinde 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanabilecek. Türkiye, sandıktan çıkacak kararı merakla beklerken oy verme günü kapalı olacak yerler belli oldu. Pazar günü hem seçim sebebiyle hem de haftalık izni olanlar çalışmayacak. Kamu kurumları, okullar ve üniversiteler kapalı olacağından bu durumu fırsata çevirmek isteyenler, oy kullandıktan sonra günün tadını çıkaracak. Seçim yasakları sebebiyle belirli işletmeler 14 Mayıs günü kapalı olacak. Seçimin ertesi günü ise bu işletmeler kaldıkları yerden çalışmaya devam edebilecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kapalı olan yerleri duyurdu. Peki Seçim günü nereler kapalı? İşte, detaylar…

SEÇİM GÜNÜ KAPALI OLAN YERLER

Seçim günü sabah saat 06.00’dan gece saat 24.00’a kadar;

Alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallelerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Emniyet ve Asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse ateşli silah, patlayıcı maddeler, her türlü kesici, delici vb aletleri köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

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Oy verme günü ve süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Yalnızca eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda Yemek verilebilecek.

Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

14 MAYIS OY KULLANMA SAATLERİ

14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde oy kullanma işlemleri 08.00 itibariyle başlayacak. Oy kullanma ise saat 17.00’da sona erecek. Bu saatten sonra kayıtlı olduğu sandığa giden vatandaşlar oy kullanamayacak.

YAYIN YASAĞI OLACAK

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak