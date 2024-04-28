Müsavat ne demek? Müsavat kelimesinin anlamı nedir? Sözlük anlamı detayı

Haberin Devamı

"Müsavat" kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Türkçeye Arapça'dan geçmiştir. "Müsavat" kelimesi "eşitlik" veya "denklik" anlamına gelir. Arapça kökenli olan bu kelime, Türkçe'de de aynı anlamı taşımaktadır.

MÜSAVAT NE DEMEK?

Sözlükte müsâvât kelimesi “ölçü ve değer bakımından eşit olma, iki şey arasındaki eşitlik, denklik” anlamına gelir (Lisânü’l-ʿArab, “svy” md.; Tâcü’l-ʿarûs, “svy” md.). Râgıb el-İsfahânî müsâvatın bir şeyin fiyat açısından değerini ifade etmekte kullanıldığını, bunun da değerdeki eşitlik mânasından geldiğini belirtir (el-Müfredât, “svy” md.). Ahlâk ve hukuk terimi olarak müsâvat genellikle değer, hak, ödev ve sorumluluk yönünden insanlar arasında gözetilmesi gereken eşitliği belirtir.