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EKPSS sonuçları için ÖSYM'den tarih duyurusu (Kura tarihi detayı).. EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Kura tarihleri ve detaylar

Güncelleme Tarihi:

#Ekpss#Ekpss Sonuçları#Ekpss Sonuç Ekranı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 09:45

EKPSS sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılmasının ardından adaylar tarafından sorgulanabilecek. Türkiye genelinde on binlerce adayın katılım göstermesiyle gerçekleşen EKPSS, kamudaki atamaların tamamlanmasında önemli bir niteliğe sahip olacak. EKPSS sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirme sürecini tamamlamasıyla birlikte ilan edilen tarihte kamuoyuna duyurulacak. Peki, EKPSS sonuçları ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak, kura tarihi ne zaman? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

1/3EKPSS sonuçları için ÖSYMden tarih duyurusu (Kura tarihi detayı).. EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak Kura tarihleri ve detaylar

EKPSS sonuçları, kura ile engelli memur alımı yapacak olan kamu kurumlarına kılavuz olacak. Devlet kadrolarına yerleşecek isimlerin öncelikle sınav aracılığıyla belirleneceği EKPSS'de, sonraki yerleştirme süreci kura çekilişiyle devam edecek. Peki, EKPSS sınav sonuçları nasıl açıklanacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

2/3EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sonuçları, ÖSYM internet sitesinde yer alan bilgilere göre 23 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak. Bu sonuçların öncesinde adaylar, 06-21 Mayıs tarihlerinde kura başvurularını gerçekleştirecek. Kura çekilişi ise Haziran ayında tamamlanacak.

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3/3KURA İLE YERLEŞTİRMEDE TUTARSIZLIK TESPİT EDİLİRSE İPTAL EDİLECEK

KURA İLE YERLEŞTİRMEDE TUTARSIZLIK TESPİT EDİLİRSE İPTAL EDİLECEK

Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken;

Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

657 sayılı Kanunun 36 nci maddesine göre 11 inci dereceli kadrolar için İlkokul mezunları kura ile yerleştirme tercihinde bulunamayacak, tercihte bulunsalar dahi bu tercihleri dikkate alınmayacaktır.

657 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre öncelik eğitim durumu itibariyle ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilecektir. İlköğretim/ortaokul mezunu adaylardan kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilecektir. Tercihleri arasında boş kadro bulunmayan aday yerleştirilemeyecektir. Kurada çekilen aday, işlemi gerçekleştirildikten sonra kura listesinden çıkarılacak ve kuraya kalan adaylar ile devam edilecektir. Kura işlemi tercih edilen tüm kadrolara yerleştirme yapılıncaya kadar devam edecektir. İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kalan kadrolara ilkokul mezunları aynı şekilde kura ile yerleştirilecektir.

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