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LGS 3. tercih (2.nakil) sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2023 LGS tercih sonuçları tarih bilgisi

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#Lgs#Lgs 3. Tercih#Lgs 2. Nakil
LGS 3. tercih (2.nakil) sonuçları ne zaman açıklanacak MEB 2023 LGS tercih sonuçları tarih bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 14:34

LGS 3. tercih sonuçları ve 2. nakil sonucu, 2023 Ağustos ayında binlerce vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. LGS MEB 2023 LGS 1. nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden 31 Temmuz'da erişime açıldı. LGS yerleştirme sonuçlarının ardından açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas 2. nakil tercihleri yapılacak. Peki, LGS 3. tercih ve 2. nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS nakil sonuçları sorgulama ekranı

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LGS 3.tercih sonuçları için beklenti başladı. LGS 2. tercihler 24-28 Temmuz tarihlerinde yapılmıştı ve sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığından yapılan duyuru ile açıklandı. Şimdi ise gözler LGS 2. nakil tercihleri ve sonuçlarına çevrildi. LGS tercih sonuçları kapsamında yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler nakil tercihlerini gerçekleştirecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Peki, LGS 2. nakil 3. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte detaylar...

LGS 2. nakil 3. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB LGS nakil ve yerleştire takvimine göre;

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında yapıldı ve 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklandı.

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İkinci nakil için 3. tercih başvuruları ise 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.

İkinci nakil yerleştirme sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 8 - 16 Ağustos tarihleri arasında yerleştirme başvuruları alınacak ve 18 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 - 25 Ağustos tarihleri arasında alacak.

31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

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