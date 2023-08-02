×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI 2023: Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Lisesi yüzdelik dilimler, boş kontenjanlar sorgulama e-okul.meb.gov.tr ekranı

Güncelleme Tarihi:

#LGS Boş Kontenjan#Lgs Taban Puanları#Lise Yüzdelik Dilimler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 19:43

LGS boş kontenjan, taban puanları ve yüzdelik dilimleri, LGS tercih sürecinde öğrenci ve velilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 7 Ağustos'ta ilan edilecek. Tercih döneminde lise taban puanları ve yüzdelik dilimler yerleştirme işlemleri için büyük önem arz edecek. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi boş kontenjanları e-okul.meb.gov.tr ekranı üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, 2023 LGS boş kontenjanlar, taban puanları ve yüzdelik dilimler nasıl öğrenilir? İşte, LGS boş kontenjan sorgulama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/6LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI 2023: Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Lisesi yüzdelik dilimler, boş kontenjanlar sorgulama e-okul.meb.gov.tr ekranı

2023 LGS lise taban puanları ve boş kontenjan bilgileri MEB.gov.tr üzerinden sorgulanıyor. 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçları www.meb.gov.tr adresinde erişime açıldı. MEB duyurusuna göre 3 - 19 Temmuz 2023 tarihleri arasında 1 milyon 14 bin 675 öğrenci, sınavlı okul ve yerel yerleştirme için tercihte bulundu. Öğrencilerin yüzde 95'i tercihlerine yerleşti. 2023 yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri ile lise tercih dönemi öncesi ön bilgi sağlamak açısından önem arz edecek.

2/6LGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2023 BELLİ OLDU

LGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2023 BELLİ OLDU

2023 Merkezi Yerleştirme ve Yerel Yerleştirme Başvuru, Taban Puan ve Boş Kontenjan Bilgileri e-Okul üzerinden yayınlandı.

LGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

EN SON HABERLER

3/6LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS yerleştirmelerine esas nakiller, iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://eokul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek.

LGS NAKİL BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

4/6ÖĞRENCİLERİ YÜZDE 95İ YERLEŞTİ

ÖĞRENCİLERİ YÜZDE 95'İ YERLEŞTİ

3 - 19 Temmuz 2023 tarihleri arasında 1 milyon 14 bin 675 öğrenci, sınavlı okul ve yerel yerleştirme için tercihte bulundu. Öğrencilerin yüzde 95'i tercihlerine yerleşti.

Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 204 bin 812 kontenjanın 200 bin 310'u öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı % 97,80 olarak gerçekleşti.

Depremzede öğrenciler için ayrılan kontenjanların dışında, ilk yerleştirme döneminde;

Fen liselerindeki 40 bin 380 ve sosyal bilimler liselerindeki 10 bin 740 kontenjanın tamamı doldu.

Anadolu liselerinde bulunan 71 bin 90 kontenjana 70 bin 944 öğrenci yerleşti ve Anadolu liselerinin kontenjan doluluk oranı yüzde 99,79 oldu.

Anadolu imam hatip liselerinde bulunan 42 bin 76 kontenjana 40 bin 430 öğrenci yerleşti ve bu okul türünün kontenjanlarındaki doluluk oranı yüzde 96,09 oldu.

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde bulunan 40 bin 526 kontenjana 37 bin 816 öğrenci yerleşerek doluluk oranı yüzde 93,31 olarak gerçekleşti.

EN SON HABERLER

5/6LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI 2023: Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Lisesi yüzdelik dilimler, boş kontenjanlar sorgulama e-okul.meb.gov.tr ekranı

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 5 Şubat 2023 tarihi itibarıyla kayıtlı bulunan depremzede öğrenciler için Türkiye genelinde 13 bin 795 kontenjan açıldı. Bu kontenjanlar için tercihte bulunan bütün öğrenciler yerleştirildi.

Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak.

Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecekler.

Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

6/6YÜZDELİK DİLİM NEDİR

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.

Örnek: Ülke çapında yüzde 8’lik bir dilime sahip olan öğrenci, sınava giren 1 milyon 300 bin öğrenci arasından 104 binlik bir sıralamaya sahip olmuş olarak kabul edilmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#LGS Boş Kontenjan#Lgs Taban Puanları#Lise Yüzdelik Dilimler

EN SON HABERLER