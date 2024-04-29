BUGÜNÜN SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ (30 NİSAN SALI 2024) | Deprem mi oldu? AFAD/Kandilli son depremler listesi! Bugün en son deprem ne zaman, saat kaçta oldu?

30 Nisan son dakika deprem ekranı, yeni ve güncel verilerle gün içerisinde meydana gelen sarsıntıların ardından sorgulanıyor. Az önce deprem mi oldu son dakika gelişmeleri ile aktarılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, her sarsıntıyı tüm detaylarıyla kaydederek son depremler listesiyle paylaşıyor. Yeni verilerle güncellenen listede depremin merkez üssü, saati, derinliği, şiddeti ve büyüklüğü gibi detay bilgileri yer alıyor. Peki son dakika deprem mi oldu? Az önce nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler ekranı ile en yeni bilgiler...