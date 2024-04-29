BUGÜNÜN SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ (30 NİSAN SALI 2024) | Deprem mi oldu? AFAD/Kandilli son depremler listesi! Bugün en son deprem ne zaman, saat kaçta oldu?

Güncelleme Tarihi:
|Tarih(TS)
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|2024-04-30 13:41:53
|17.72
|ML
|2.4
|Ege Denizi - [57.50 km] Datça (Muğla)
|2024-04-30 13:36:03
|12.27
|ML
|1.1
|Pamukkale (Denizli)
|2024-04-30 13:35:07
|7.0
|ML
|1.6
|Torul (Gümüşhane)
|2024-04-30 13:29:41
|6.97
|ML
|2.6
|Kozan (Adana)
|2024-04-30 13:27:39
|10.29
|ML
|1.4
|Doğanhisar (Konya)
|2024-04-30 13:25:07
|7.0
|ML
|1.1
|Doğanhisar (Konya)
|2024-04-30 13:21:10
|8.34
|ML
|2.1
|Gaziemir (İzmir)
|2024-04-30 13:10:22
|7.06
|ML
|1.5
|Akşehir (Konya)
|2024-04-30 13:02:13
|13.91
|ML
|1.7
|Orhaneli (Bursa)
|2024-04-30 12:48:35
|10.62
|ML
|2.6
|Doğanhisar (Konya)
|2024-04-30 12:40:59
|7.13
|ML
|1.8
|Doğanhisar (Konya)
|2024-04-30 12:37:57
|6.89
|ML
|2.0
|Doğanhisar (Konya)
|2024-04-30 12:37:35
|7.47
|ML
|2.7
|Doğanhisar (Konya)
|2024-04-30 12:22:36
|12.96
|ML
|2.8
|Yeşilyurt (Malatya)
|2024-04-30 12:08:24
|6.98
|ML
|1.9
|Yeşilyurt (Malatya)
|2024-04-30 11:59:08
|7.02
|ML
|0.9
|Eşme (Uşak)
|2024-04-30 11:47:16
|7.25
|ML
|2.0
|Antakya (Hatay)
|2024-04-30 11:03:26
|5.31
|ML
|3.5
|Doğanhisar (Konya)
|2024-04-30 10:18:01
|6.86
|ML
|1.3
|Akdeniz (Mersin)
|2024-04-30 10:05:37
|12.01
|ML
|1.6
|Pamukkale (Denizli)
|2024-04-30 09:25:36
|6.97
|ML
|1.5
|Sulusaray (Tokat)
|2024-04-30 09:11:34
|6.96
|ML
|1.0
|Merkez (Kırşehir)
|2024-04-30 09:01:54
|7.0
|ML
|1.8
|Ege Denizi - [08.99 km] Foça (İzmir)
|2024-04-30 08:37:34
|6.66
|ML
|2.1
|Ege Denizi - [05.59 km] Dikili (İzmir)
|2024-04-30 08:16:54
|7.0
|ML
|1.4
|Beypazarı (Ankara)
|2024-04-30 08:11:56
|7.0
|ML
|1.9
|Akdeniz - Fethiye Körfezi - [03.56 km] Fethiye (Muğla)
|2024-04-30 08:06:13
|7.22
|ML
|1.5
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [22.40 km] Ayvacık (Çanakkale)
|2024-04-30 08:05:40
|7.0
|ML
|1.7
|Saimbeyli (Adana)
|2024-04-30 08:05:05
|7.02
|ML
|1.8
|Saimbeyli (Adana)
|2024-04-30 08:02:46
|7.0
|ML
|1.2
|Doğanşehir (Malatya)
|2024-04-30 07:59:29
|6.95
|ML
|1.6
|Merkez (Adıyaman)
|2024-04-30 07:57:14
|6.46
|ML
|1.6
|Afşin (Kahramanmaraş)
|2024-04-30 07:42:24
|7.08
|ML
|1.3
|Akçadağ (Malatya)
|2024-04-30 07:32:41
|7.04
|ML
|2.5
|Milas (Muğla)
|2024-04-30 07:14:47
|6.95
|ML
|1.6
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|2024-04-30 07:12:45
|7.0
|ML
|1.2
|Akçadağ (Malatya)
|2024-04-30 07:10:46
|7.01
|ML
|1.0
|Refahiye (Erzincan)
|2024-04-30 06:50:07
|6.74
|ML
|1.1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|2024-04-30 06:45:45
|9.83
|ML
|1.3
|Ege Denizi - [00.83 km] Ayvacık (Çanakkale)
|2024-04-30 06:43:57
|6.62
|MW
|4.0
|Akdeniz
|2024-04-30 06:38:01
|6.97
|ML
|1.8
|Tuşba (Van)
|2024-04-30 06:02:28
|5.73
|ML
|1.7
|Merkez (Osmaniye)
|2024-04-30 05:58:07
|7.0
|ML
|1.8
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|2024-04-30 05:30:37
|7.0
|ML
|1.0
|Akçadağ (Malatya)
|2024-04-30 05:08:22
|9.57
|ML
|1.7
|Yeşilyurt (Malatya)
|2024-04-30 05:07:45
|7.05
|ML
|1.5
|Yeşilyurt (Malatya)
|2024-04-30 05:06:09
|6.99
|ML
|1.5
|Artova (Tokat)
|2024-04-30 05:05:34
|7.03
|ML
|1.7
|Merkez (Tokat)
|2024-04-30 05:04:24
|7.06
|ML
|1.1
|Sulusaray (Tokat)
|2024-04-30 04:27:22
|7.0
|ML
|1.3
|Pütürge (Malatya)
|2024-04-30 04:02:37
|6.73
|ML
|1.0
|Emet (Kütahya)
|2024-04-30 03:58:34
|6.48
|ML
|1.0
|Gediz (Kütahya)
|2024-04-30 03:39:34
|7.77
|ML
|1.1
|Sincik (Adıyaman)
|2024-04-30 03:23:49
|12.25
|ML
|0.9
|Doğanşehir (Malatya)
|2024-04-30 03:14:03
|11.55
|ML
|1.6
|Saimbeyli (Adana)
|2024-04-30 03:07:45
|10.6
|ML
|1.0
|Sulusaray (Tokat)
|2024-04-30 03:04:52
|7.0
|ML
|0.9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2024-04-30 02:52:37
|5.57
|ML
|2.3
|Yazıhan (Malatya)
|2024-04-30 02:03:35
|7.09
|ML
|1.5
|Afşin (Kahramanmaraş)
|2024-04-30 01:55:02
|7.12
|ML
|1.6
|Silopi (Şırnak)
|2024-04-30 01:29:43
|7.52
|ML
|2.2
|Çelikhan (Adıyaman)
|2024-04-30 01:18:34
|6.51
|MW
|3.9
|Ege Denizi
|2024-04-30 01:14:03
|6.94
|ML
|1.3
|Dursunbey (Balıkesir)
|2024-04-30 01:08:36
|8.35
|ML
|3.3
|Yeşilyurt (Malatya)
|2024-04-30 00:57:37
|7.03
|ML
|1.8
|Çelikhan (Adıyaman)
|2024-04-30 00:53:19
|7.46
|ML
|1.1
|Yazıhan (Malatya)
|2024-04-30 00:48:22
|7.0
|ML
|1.9
|Ege Denizi - [30.18 km] Urla (İzmir)
|2024-04-30 00:29:41
|7.04
|ML
|2.0
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|2024-04-30 00:00:44
|7.0
|ML
|2.0
|Hassa (Hatay)