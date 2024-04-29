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BUGÜNÜN SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ (30 NİSAN SALI 2024) | Deprem mi oldu? AFAD/Kandilli son depremler listesi! Bugün en son deprem ne zaman, saat kaçta oldu?

Güncelleme Tarihi:

#Son Dakika Depremler#Az Önce Deprem Mi Oldu#Bugün En Son Nerede Deprem Oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 14:03

Bugünün son deprem verileri, kurumların listeleri üzerinden araştırılıyor. AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre Konya Doğanhisar'da saat 11.03'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son dakika depremler ekranı, bulundukları yerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından kontrol ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.43'te Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye'nin farklı yerlerinde gün içinde farklı büyüklüklerde depremler meydana geliyor. Kurumlar oluşan sarsıntıları tüm detaylı verileriyle paylaşıyor. Yaşanan sarsıntılar son bilgilerle anbean kurumların sayfasında paylaşılıyor. Peki son dakika deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu, yakınımdaki depremler hangileri? İşte, 30 Nisan AFAD/Kandilli son depremler listesi...

1/5BUGÜNÜN SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ (30 NİSAN SALI 2024) | Deprem mi oldu AFAD/Kandilli son depremler listesi Bugün en son deprem ne zaman, saat kaçta oldu

30 Nisan son dakika deprem ekranı, yeni ve güncel verilerle gün içerisinde meydana gelen sarsıntıların ardından sorgulanıyor. Az önce deprem mi oldu son dakika gelişmeleri ile aktarılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, her sarsıntıyı tüm detaylarıyla kaydederek son depremler listesiyle paylaşıyor. Yeni verilerle güncellenen listede depremin merkez üssü, saati, derinliği, şiddeti ve büyüklüğü gibi detay bilgileri yer alıyor. Peki son dakika deprem mi oldu? Az önce nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler ekranı ile en yeni bilgiler...

2/5EN SON NEREDE DEPREM OLDU

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.43'te Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin, 6,62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

EN SON HABERLER

3/5AFAD SON DEPREMLER EKRANI

AFAD SON DEPREMLER EKRANI

Tarih(TS)Derinlik(Km)TipBüyüklükYer
2024-04-30 13:41:5317.72ML2.4Ege Denizi - [57.50 km] Datça (Muğla)
2024-04-30 13:36:0312.27ML1.1Pamukkale (Denizli)
2024-04-30 13:35:077.0ML1.6Torul (Gümüşhane)
2024-04-30 13:29:416.97ML2.6Kozan (Adana)
2024-04-30 13:27:3910.29ML1.4Doğanhisar (Konya)
2024-04-30 13:25:077.0ML1.1Doğanhisar (Konya)
2024-04-30 13:21:108.34ML2.1Gaziemir (İzmir)
2024-04-30 13:10:227.06ML1.5Akşehir (Konya)
2024-04-30 13:02:1313.91ML1.7Orhaneli (Bursa)
2024-04-30 12:48:3510.62ML2.6Doğanhisar (Konya)
2024-04-30 12:40:597.13ML1.8Doğanhisar (Konya)
2024-04-30 12:37:576.89ML2.0Doğanhisar (Konya)
2024-04-30 12:37:357.47ML2.7Doğanhisar (Konya)
2024-04-30 12:22:3612.96ML2.8Yeşilyurt (Malatya)
2024-04-30 12:08:246.98ML1.9Yeşilyurt (Malatya)
2024-04-30 11:59:087.02ML0.9Eşme (Uşak)
2024-04-30 11:47:167.25ML2.0Antakya (Hatay)
2024-04-30 11:03:265.31ML3.5Doğanhisar (Konya)
2024-04-30 10:18:016.86ML1.3Akdeniz (Mersin)
2024-04-30 10:05:3712.01ML1.6Pamukkale (Denizli)
2024-04-30 09:25:366.97ML1.5Sulusaray (Tokat)
2024-04-30 09:11:346.96ML1.0Merkez (Kırşehir)
2024-04-30 09:01:547.0ML1.8Ege Denizi - [08.99 km] Foça (İzmir)
2024-04-30 08:37:346.66ML2.1Ege Denizi - [05.59 km] Dikili (İzmir)
2024-04-30 08:16:547.0ML1.4Beypazarı (Ankara)
2024-04-30 08:11:567.0ML1.9Akdeniz - Fethiye Körfezi - [03.56 km] Fethiye (Muğla)
2024-04-30 08:06:137.22ML1.5Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [22.40 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-04-30 08:05:407.0ML1.7Saimbeyli (Adana)
2024-04-30 08:05:057.02ML1.8Saimbeyli (Adana)
2024-04-30 08:02:467.0ML1.2Doğanşehir (Malatya)
2024-04-30 07:59:296.95ML1.6Merkez (Adıyaman)
2024-04-30 07:57:146.46ML1.6Afşin (Kahramanmaraş)
2024-04-30 07:42:247.08ML1.3Akçadağ (Malatya)
2024-04-30 07:32:417.04ML2.5Milas (Muğla)
2024-04-30 07:14:476.95ML1.6Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-04-30 07:12:457.0ML1.2Akçadağ (Malatya)
2024-04-30 07:10:467.01ML1.0Refahiye (Erzincan)
2024-04-30 06:50:076.74ML1.1Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-04-30 06:45:459.83ML1.3Ege Denizi - [00.83 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-04-30 06:43:576.62MW4.0Akdeniz
2024-04-30 06:38:016.97ML1.8Tuşba (Van)
2024-04-30 06:02:285.73ML1.7Merkez (Osmaniye)
2024-04-30 05:58:077.0ML1.8Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-04-30 05:30:377.0ML1.0Akçadağ (Malatya)
2024-04-30 05:08:229.57ML1.7Yeşilyurt (Malatya)
2024-04-30 05:07:457.05ML1.5Yeşilyurt (Malatya)
2024-04-30 05:06:096.99ML1.5Artova (Tokat)
2024-04-30 05:05:347.03ML1.7Merkez (Tokat)
2024-04-30 05:04:247.06ML1.1Sulusaray (Tokat)
2024-04-30 04:27:227.0ML1.3Pütürge (Malatya)
2024-04-30 04:02:376.73ML1.0Emet (Kütahya)
2024-04-30 03:58:346.48ML1.0Gediz (Kütahya)
2024-04-30 03:39:347.77ML1.1Sincik (Adıyaman)
2024-04-30 03:23:4912.25ML0.9Doğanşehir (Malatya)
2024-04-30 03:14:0311.55ML1.6Saimbeyli (Adana)
2024-04-30 03:07:4510.6ML1.0Sulusaray (Tokat)
2024-04-30 03:04:527.0ML0.9Göksun (Kahramanmaraş)
2024-04-30 02:52:375.57ML2.3Yazıhan (Malatya)
2024-04-30 02:03:357.09ML1.5Afşin (Kahramanmaraş)
2024-04-30 01:55:027.12ML1.6Silopi (Şırnak)
2024-04-30 01:29:437.52ML2.2Çelikhan (Adıyaman)
2024-04-30 01:18:346.51MW3.9Ege Denizi
2024-04-30 01:14:036.94ML1.3Dursunbey (Balıkesir)
2024-04-30 01:08:368.35ML3.3Yeşilyurt (Malatya)
2024-04-30 00:57:377.03ML1.8Çelikhan (Adıyaman)
2024-04-30 00:53:197.46ML1.1Yazıhan (Malatya)
2024-04-30 00:48:227.0ML1.9Ege Denizi - [30.18 km] Urla (İzmir)
2024-04-30 00:29:417.04ML2.0Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-04-30 00:00:447.0ML2.0Hassa (Hatay)

4/5SON DAKİKA DEPREMLER KANDİLLİ RASATHANESİ

SON DAKİKA DEPREMLER KANDİLLİ RASATHANESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------
2024.04.30 13:29:40 37.6738 35.8770 5.0 -.- 2.4 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.04.30 13:21:09 38.3638 27.2133 12.0 -.- 2.2 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2024.04.30 12:56:14 38.0180 27.5652 11.3 -.- 1.7 -.- BUYUKKALE-TIRE (IZMIR) İlksel
2024.04.30 12:48:34 38.1970 31.5440 5.3 -.- 2.5 -.- ILYASLAR-DOGANHISAR (KONYA) İlksel
2024.04.30 12:40:59 38.1867 31.5328 8.4 -.- 1.7 -.- ILYASLAR-DOGANHISAR (KONYA) İlksel
2024.04.30 12:37:34 38.1933 31.5513 4.3 -.- 2.7 -.- ILYASLAR-DOGANHISAR (KONYA) İlksel
2024.04.30 12:22:34 38.3278 38.2537 1.8 -.- 2.7 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.04.30 11:47:11 36.4490 35.8440 23.6 -.- 1.7 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.04.30 11:03:25 38.2432 31.5627 5.0 -.- 3.5 3.6 YAYLABELEN-AKSEHIR (KONYA) REVIZE01 (2024.04.30 11:03:26)
2024.04.30 10:05:36 38.0177 29.1155 18.7 -.- 1.7 -.- EYMIR-(DENIZLI) REVIZE01 (2024.04.30 10:05:36)
2024.04.30 09:25:32 40.0085 36.4430 26.6 -.- 1.7 -.- ORTAOREN-(TOKAT) REVIZE01 (2024.04.30 09:25:34)
2024.04.30 09:01:54 38.8030 26.7928 12.5 -.- 1.8 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.30 08:37:33 39.0173 26.7872 11.6 -.- 2.3 -.- BADEMLI-DIKILI (IZMIR) REVIZE01 (2024.04.30 08:37:41)
2024.04.30 07:59:29 37.8230 38.0738 16.8 -.- 1.7 -.- YAYLAKONAK-(ADIYAMAN) İlksel
2024.04.30 07:32:41 37.1702 28.0342 16.0 -.- 2.9 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2024.04.30 07:14:48 38.0878 37.4257 5.0 -.- 1.8 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.30 06:45:44 39.4943 25.9558 6.8 -.- 1.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.30 06:43:52 34.8258 23.3352 21.4 -.- 3.8 4.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.04.30 06:37:59 38.7808 43.4073 5.0 -.- 2.1 -.- PIRGARIP-(VAN) İlksel
2024.04.30 06:02:25 37.0488 36.5288 13.0 -.- 1.0 -.- KABAKLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.04.30 05:58:06 37.2723 37.0903 5.0 -.- 1.7 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.30 03:14:04 37.9048 36.3992 11.3 -.- 1.3 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.30 02:52:37 38.5315 38.1100 5.0 -.- 2.4 -.- TOHMA-(MALATYA) İlksel
2024.04.30 02:03:36 38.1858 36.9487 12.7 -.- 1.5 -.- ERCENE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.30 01:55:03 37.4762 42.6272 8.0 -.- 1.7 -.- BALVEREN-(SIRNAK) İlksel
2024.04.30 01:29:43 38.0430 38.2118 4.1 -.- 2.2 -.- CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.04.30 01:18:31 35.7978 25.4750 10.2 -.- 3.7 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.04.30 01:14:04 39.5907 28.7698 5.9 -.- 1.3 -.- SINDERLER-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2024.04.30 01:08:36 38.3117 38.2857 5.0 -.- 3.2 3.0 BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.04.30 00:57:36 38.0732 38.2152 1.0 -.- 1.8 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.04.30 00:48:20 37.9050 26.3740 12.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.04.30 00:29:41 38.0538 37.3513 6.2 -.- 2.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.30 00:00:44 36.7238 36.3707 9.5 -.- 1.9 -.- GUVENC-HASSA (HATAY) İlksel

EN SON HABERLER

5/5BUGÜNÜN SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ (30 NİSAN SALI 2024) | Deprem mi oldu AFAD/Kandilli son depremler listesi Bugün en son deprem ne zaman, saat kaçta oldu
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